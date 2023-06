Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der Dax setzt seine Stabilisierung zur Wochenmitte wohl fort: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15 899 Punkte. Nach oben geht es für den Dax zunächst um einen Rücklauf an die 50-Tage-Linie bei derzeit 15 961 Punkten, bevor dann die Hürde bei 16 000 Punkten wieder in den Fokus rückt. Unterstützung kommt von der Wall Street, wo sich die Kurserholung nach dem europäischen Handelsende noch festigte. Besonders Technologiewerte waren nach der jüngsten Korrektur wieder gefragt.

USA: - KURSGEWINNE - Nach sechs Verlusttagen in Folge haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag in Kauflaune gezeigt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 33 926,74 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,15 Prozent auf 4378,41 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,75 Prozent auf 14 945,91 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die positiven Vorgaben aus den USA nahm vor allem die japanische Börse auf. Der Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 1,5 Prozent zu. In China nahmen die Anleger derweil nach schwachen Daten zur Ergebnisentwicklung in der Industrie einige Gewinne vom Vortag wieder mit. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai sank im späten Handel um rund 0,5 Prozent und in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büsste der Hang-Seng-Index rund 0,1 Prozent ein.

DAX 15846,86 0,21 XDAX 15898,96 0,55 EuroSTOXX 50 4305,26 0,58 Stoxx50 3938,86 0,01 DJIA 33926,74 0,63 S&P 500 4378,41 1,15 NASDAQ 100 14945,91 1,75

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 134,01 -0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0950 -0,10 USD/Yen 143,9755 -0,07 Euro/Yen 157,6545 -0,17

ROHÖL:

Brent 72,50 0,24 USD WTI 67,89 0,19 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 07.00 Uhr:

- SAP-Chef Christian Klein: SAP will mit der neuen Generation künstlicher Intelligenz (KI) digitale Assistenten entwickeln. Diese könnten in Programmen für die Steuerung, von Geschäftsprozessen (im Fachjargon ERP) Fragen zu Geschäftsdaten beantworten und Handlungsempfehlungen geben, HB

- Die Finanzaufsicht Bafin und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnen vor wachsenden Gefahren für Banken durch Hackerangriffe mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI), HB

- NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) fordert Lösung für Industriestrompreis, Rheinische Post

- Ungarns Regierungschef Viktor Orban: Machen nicht mit bei Flüchtlingsverteilung, Bild, Politico und Welt

- Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zu Städtebau und Klimakrise: "Mehr Grün, weniger Beton", Tagesspiegel

- FDP-Fraktionschef Christian Dürr zur GEG-Einigung: Einbau von Gas-Heizungen ist weiterhin möglich, Bild

- NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) kritisiert Ampel für Heizungsgesetz: "Diese Form der Ad-hoc-Gesetzgebung zerstört das Vertrauen in unsere Demokratie", Rheinische Post

- Union will Heizungsgesetz nicht zustimmen. CDU-Vize Jens Spahn sieht in dem Verfahren zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) "eine Farce", Wirtschaftswoche

- Bauernverbands-Präsident Joachim Rukwied: Ampel muss "Flächenfrass" konsequenter bremsen. "Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien drohen noch mehr Äcker und Wiesen verloren zu gehen", Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Emily Büning, hält CDU-Chef Friedrich Merz schlechten Stil im Umgang mit den Grünen als Koalitionspartner der CDU in den Bundesländern vor, General Anzeiger und Rheinische Post

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, begrüsst Einigung beim Heizungsgesetz und fordert Hilfe. "Kommunen erwarten eine langfristige finanzielle Unterstützung für Ausbau der Wärmenetze", Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Forscher: Kein Betrug bei Zahl der Intensivbetten, HB

- Studie: Supermärkte verramschen ihre Ware, HB

- Auf Deutschlands Autofahrer kommen deutlich höhere Versicherungsprämien zu, Gespräch mit Huk-Coburg-Chef Klaus-Jürgen Heitmann, HB

- "Wir brauchen mehr Europa, nicht weniger", Gespräch mit BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff über seine künftigen Arbeitsschwerpunkte, die Regulierung in Brüssel und was mit der nationalen Bankenabgabe passieren soll, BöZ

- "Die Zentralbanken sind vielleicht etwas weniger übereifrig geworden", Gespräch mit Ex-EZB-Notenbanker Stefan Gerlach über die aktuelle Geldpolitik von EZB, Fed & Co. und die geldpolitischen Lehren für die Zukunft, BöZ

- Zinslast bringt Private Equity in die Bredouille, Gespräch mit Moody's-Managerin Sandra Veseli, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Die IG Metall hat erstmals in der Tesla-Fabrik in Grünheide interne Mitgliederveranstaltungen durchgeführt und für Tarifverträge geworben, Business Insider

- Haus & Grund kritisiert GEG-Einigung: Zu hohe Belastung der Vermieter, Wahlfreiheit gibt es in der Praxis nicht, Gespräch mit Präsident Kai Warnecke, Welt Fernsehen

- Das vom Bundesumweltministerium angestrebte neue Verpackungsgesetz stösst beim Handelsverband Deutschland (HDE) auf deutliche Vorbehalte, Gespräch mit Geschäftsführerin Antje Gerstein, HB

