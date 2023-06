Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Seinem jüngst starken Lauf mit Rekordständen dürfte der Dax am Montag zunächst Tribut zollen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker den deutschen Leitindex mit minus 0,58 Prozent auf 16 263 Punkte. Nach erwartungsgemässen Notenbank-Entscheiden war er am Freitag mit 16 427 so hoch geklettert wie nie zuvor. Zum Wochenauftakt rechnen Marktteilnehmer nun mit einem eher ruhigen Verlauf, auch weil in den USA Feiertag ist. Am deutschen Aktienmarkt treten an diesem Montag die von der Deutschen Börse vorgenommenen Index-Änderungen in Kraft.

USA: - LEICHT IM MINUS - Eine starke Börsenwoche in New York ist am Freitag mit moderaten Verlusten zu Ende gegangen. Der Dow Jones Industrial erreichte zwar zu Handelsbeginn mit 34 588 Punkten erneut ein Hoch seit Dezember. Doch in der Folge ging es sukzessive bergab - am Ende stand ein Minus von 0,32 Prozent auf 34 299,12 Punkte zu Buche. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,37 Prozent tiefer bei 4409,59 Punkten. Für den Nasdaq 100 ging es letztlich um 0,67 Prozent auf 15083,92 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex hatte deutlich von der Zinspause profitiert, die die Fed in ihrem Zinserhöhungszyklus zur Inflationsbekämpfung eingelegt hat.

ASIEN: - VERLUSTE - An den wichtigsten asiatischen Börsen ist es am Montag im Sog der Wall Street bergab gegangen. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 um 0,66 Prozent auf 33 706,08 Punkte. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai um 0,93 Prozent auf 3961,98 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor 1,38 Prozent auf 20 102,85 Punkte. In den Bewegungen spiegelte sich Unsicherheit über Chinas Wirtschaft und das Ausmass möglicher Eingriffe wider, um die Erholung des Landes voranzutreiben.

DAX 16357,63 +0,41% XDAX 16340,38 +0,21% EuroSTOXX 50 4394,82 +0,68% Stoxx50 4033,40 +0,63% DJIA 34299,12 -0,32% S&P 500 4409,59 -0,37% NASDAQ 100 15083,92 -0,67%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 133,30 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0933 -0,08% USD/Yen 141,56 -0,23% Euro/Yen 154,77 -0,31%

ROHÖL:

Brent 75,50 -1,11 USD WTI 70,75 -1,03 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr:

- Innenministerium hat "Anhaltspunkte" für Sicherheitsprobleme bei Huawei-Komponenten, HB

- Gerald Gass, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, erwartet bis zu 20 Prozent weniger Kliniken, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Claudia Kemfert, Energieökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): Energiesystem hat Atom-Abschaltung verkraftet, Augsburger Allgemeine

bis 20.30 Uhr:

- UBS-Chef Sergio Ermotti blickt nach der Übernahme von Credit Suisse zuversichtlich in die Zukunft, Tamedia und weitere

- Der Verlag Axel Springer bereitet einen grossen Umbau seiner Kernmarke "Bild" mit erheblichem Stellenabbau vor, HB

- "?Vielleicht bauen

wir unser eigenes Sprachmodell", Gespräch mit Babbel-Chef Arne Schepker darüber, warum er die Absage des Börsengangs für einen Glücksfall hält, wie er verstärkt KI einsetzen will - und warum Spanisch für Babbel so wichtig ist, HB

- Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich zurückhaltend zum Zeitplan für das geplante Heizungsgesetz geäussert, Gespräch, ARD

- Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) kritisiert den Kompromiss der Ampel-Koalition zum Gebäudeenergiegesetz als unzureichend, Gespräch, Welt

- Die CDU-Landesvorsitzenden von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Jan Redmann und Franz-Robert Liskow, haben die Abgrenzung zur AfD bekräftigt, Welt

- Der Leiter des Lagezentrums Ukraine im Verteidigungsministerium, Brigadegeneral Christian Freuding, hat bei der Bewertung der ukrainischen Offensive gegen Russland Zurückhaltung angemahnt, Gespräch, ARD

- Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat mehr westliche Unterstützung zur Verteidigung gegen Russland gefordert, Gespräch, Berliner Zeitung

- Was die Finanzindustrie zur Klimawende beitragen kann, Gastbeitrag von Jan Pieter Krahnen, emeritierter Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung an der Universität Frankfurt und Gründungsdirektor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung Safe, FAZ

- "Jeder muss ein paarmal im Jahr nervös sein", Gespräch mit Pawlik Consultants-Gründer Joachim Pawlik, FAZ