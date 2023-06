Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WARTEN AUF EZB - Mit dem Dax auf Rekordniveau blicken die Anleger am Donnerstag abwartend auf die Europäische Zentralbank (EZB). Die Zinspause der US-Notenbank Fed hatten die Anleger am Vorabend in New York relativ gefasst aufgenommen, sodass davon zunächst keine grösseren Impulse ausgehen. Auch auf die Signale, dass es in diesem Jahr von der Fed weitere Zinsanhebungen geben könnte, waren die Anleger mehr oder weniger vorbereitet. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 16 295 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex das drei Wochen alte Rekordhoch zwar nochmals um wenige Punkte überboten, die ganz grosse Kauflust scheint aber vorerst gebannt angesichts eines Jahresplus von bislang 17 Prozent. Laut Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, vollzieht die Fed eine schwierige Gratwanderung zwischen einer konsequenten Inflationsbekämpfung und dem Vermeiden einer starken Rezession. In den USA zeichnen sich aber zwei weitere Zinserhöhungen um insgesamt 0,50 Prozentpunkte ab. Die EZB dürfte den Kampf gegen die hohe Inflation unterdessen ohne Pause fortsetzen: Für die Eurozone erwarten Volkswirte an diesem Donnerstag überwiegend eine moderate Anhebung um 0,25 Prozentpunkte.

USA: - DOW IM MINUS, TECHS GEFRAGT - Die Anleger an den New Yorker Börsen haben den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed einigermassen gefasst aufgenommen. Die Währungshüter legten am Mittwoch wie erhofft und auch weithin erwartet eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus ein. Sie signalisierten aber zugleich weitere Zinsanhebungen für das laufende Jahr. Der schon davor schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial weitete seinen Verlust bis auf knapp 1,3 Prozent aus, konnte sich dann aber wieder etwas erholen. Zum Handelsende zeigten die Kurstafeln noch ein Minus von 0,68 Prozent auf 33 979,33 Punkte an. Besser hielten sich die bereits vor den Fed-Aussagen freundlichen anderen Indizes. Der marktbreite S&P 500 behauptete letztlich einen Anstieg um 0,08 Prozent auf 4372,59 Punkte, während der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 am Ende sogar 0,70 Prozent auf 15 005,69 Punkte gewann und damit höher lag als vor dem Zinsentscheid.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nach der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed und einer Zinssenkung durch die chinesische Notenbank zugelegt. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 0,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann ein Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai um 0,6 Prozent zulegte.

DAX 16310,79 0,49% XDAX 16286,77 0,31% EuroSTOXX 50 4375,98 0,65% Stoxx50 4002,28 0,26% DJIA 33979,33 -0,68% S&P 500 4372,59 0,08% NASDAQ 100 15005,69 0,70%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,02 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0815 -0,13% USD/Yen 141,16 0,77% Euro/Yen 152,66 0,63%

ROHÖL:

Brent 72,99 -0,21 USD WTI 68,08 -0,19 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- JPMorgan-Europachef Stefan Behr rückt bei Wachstumsstrategie in Europa Fintechs und Firmenkunden in den Fokus, "Wir suchen jetzt auch Wachstumsunternehmen", Interview, Börsen-Zeitung (BöZ)

- Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verteidigt Asylkompromiss: "Das ist doch keine Haft", ZDF-Sendung Markus Lanz

- CDU-Experte Andreas Jung kritisiert Reform des Klimaschutzgesetzes, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Andreas Jung, stellvertretender CDU-Bundesvorsitzende und Sprecher der Unionsfraktion für Klimaschutz und Energie, fordert die Ampel-Bundestagsfraktionen dazu auf, ihre Einigung beim Gebäudeenergiegesetz als Änderungen ins Parlament einzubringen, Rheinische Post

- RWI-Chef Christoph Schmidt warnt vor Verfassungsproblemen beim neuen Heizungsgesetz: "Viele Immobilien werden massiv entwertet", Rheinische Post

- Deutschlands grösster Verkehrsverbund, der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), zählt mittlerweile rund 750 000 Kunden des Deutschland-Tickets, Rheinische Post

- Bildungswissenschaftler Klaus Hurrelmann über die Forderungen der Generation Z: "Das bedeutet eine Revolution auf dem Arbeitsmarkt.", Stern

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, und Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands Haus&Grund, fordern die Ampel-Koalition auf, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) erst im Herbst im Bundestag zu verabschieden, Bild

- Corona-Impfschäden: Einer von 10 000 Geimpften will einen Impfschaden anerkennen lassen, Zeit Online

- FDP-Abgeordnete wie Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki wollen Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel nicht zustimmen, Bild

- Gero Bergmann, neuer Präsident des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP): Es ist unklar, was der von der Bafin verlangte höhere Kapitalpuffer an Sicherheit bringen soll, Interview, Börsen-Zeitung (BöZ)

bis 5.00 Uhr:

- Grossbritanniens Premier Rishi Sunak stoppt Überlegungen zu Preiserhöhungsgrenze für Grundnahrungsmittel in Supermärkten, Telegraph

- US-Mittelmeer-Fastfood-Kette Cava will beim Donnerstag erwarteten Börsengang Aktien zu 22 Dollar ausgeben, CNBC

bis Mittwoch, 21.00 Uhr:

- Weltweit grösste Unternehmensberatung McKinsey wächst nur noch einstellig, HB

- Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze (SPD): Bootsunglück in Griechenland zeigt, wie wichtig legale Fluchtwege sind, Welt Fernsehen

- Schweizer Grossbank UBS kappt Geschäftsbeziehungen mit britischen Hedgefonds Odey Asset Management

- Topdiplomat Wolfgang Ischinger zur Nationalen Sicherheitsstrategie: "Wichtig ist, dass das keine Eintagsfliege bleibt, sondern regelmässig wiederholt wird und ausserdem im Bundestag breit diskutiert wird", Interview, HB

- Start-up Terra Quantum verkündet grossen Fortschritt bei der quantenverschlüsselten Kommunikation: "Abhören als Spionagemethode wird es nicht mehr geben", Gespräch mit Gründer und Chef Markus Pflitsch, FAZ

