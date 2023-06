Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Vor wichtigen Notenbankentscheidungen im Wochenverlauf wird sich der Dax wohl auch am Montag nicht von den 16 000 Punkten lösen können. Mit 16 004 Punkten taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start an der Marke, an der sich Bullen und Bären seit Anfang Mai schon um die Richtung streiten. Die IG-Taxe weist auf ein Plus von 0,34 Prozent hin. Gespannt wird auf US-Inflationszahlen am Dienstag gewartet, die für die am Mittwoch folgende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed von grosser Bedeutung sind. Ein leicht positiver Einfluss kommt von der Wall Street, wo sich der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag nach Xetra-Schluss etwas vom Tagestief erholt und moderat im Plus geschlossen hatte. Spannend ist, ob die Fed zunächst eine Zinspause macht und erst im Juli weiter erhöht. Laut den Experten der Credit Suisse liegt die am Markt angenommene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung noch im Juni bei weniger als 30 Prozent. Die Woche ist ausserdem geprägt von Zinsentscheiden der Europäischen Zentralbank und der chinesischen Notenbank am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag.

USA: - MODERATE GEWINNE - Der US-Aktienmarkt hat am Freitag leichte Kursgewinne über die Ziellinie gerettet. Überdurchschnittlich gut hielt sich wieder einmal der Technologiesektor. Der Nasdaq 100 kam zwar nach einem weiteren Höchststand seit Anfang April 2022 ein wenig zurück, behauptete aber letztlich ein Plus von 0,30 Prozent auf 14 528,36 Punkte. Deutliche Kursgewinne von Tesla gaben Auftrieb. Zudem spielt das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) am Markt nach wie vor eine grosse Rolle und schiebt Aktien aus diesem Bereich an. Aktien von Microsoft , AMD und Salesforce legten denn auch zu. Daher fehlte auch dem marktbreiten und zugleich mit vielen Techwerten gespickten S&P 500 mit plus 0,11 Prozent auf 4298,86 Punkte nicht viel bis zum Kursniveau vom April 2022. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,13 Prozent zu auf 33 876,78 Punkte. Auf Wochensicht stieg er um rund 0,3 Prozent. Der Nasdaq 100 gab derweil in der Wochenbetrachtung nach sechswöchiger Gewinnserie etwas nach.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,2 Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai moderat zulegte.

DAX 15949,84 -0,25% XDAX 15966,20 -0,30% EuroSTOXX 50 4289,79 -0,18% Stoxx50 3972,76 -0,09% DJIA 33876,78 0,13% S&P 500 4298,86 0,11% NASDAQ 100 14528,36 0,30%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 134,13 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0744 -0,04% USD/Yen 139,41 0,03% Euro/Yen 149,77 -0,03%

ROHÖL:

Brent 73,87 -0,91 USD WTI 69,32 -0,85 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 7.15 Uhr: - Bundesnetzagentur setzt für nächsten Winter auf französische AKW, Bild - Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, offen für weniger Briefzustelltage, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Habeck plant Befreiung von Wärmepumpe bei Fernwärmeausbau, Augsburger Allgemeine - Bundesregierung entschärft Gesetz zur Wärmeplanung. Datenschutzbeauftragter hat keine Einwände gegen Entwurf, Bild - Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), fordert Anschlusspflicht für künftige Wärmenetze, Rheinische Post - Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), will mehr Förderung bei Wärmewende mit entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen, Rheinische Post - Die Unionsfraktion im Bundestag hält nichts von der Einrichtung einer Bundestierschutzbeauftragten. Der agrarpolitische Sprecher der Fraktion, Albert Stegemann, nannte den Posten "überflüssig und falsch", Redaktionsnetzwerk Deutschland - Zivilprozess gegen Biontech: Antrag auf Befangenheit des Richters eingereicht, Welt - CDU-Generalsekretär Mario Czaja kritisiert Inflationsprämie für Regierung, Bild - Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds (DStGB), spricht sich für eine Verfassungsänderung aus, um Flüchtlingen schneller und unbürokratischer helfen zu können, HB - Sachsens Innenminister Schuster (CDU): Demokratische Parteien sollten nicht über AfD streiten, HB - Forsa-Geschäftsführer Manfred Güllner macht Grünen-fokussierte Politik für AfD-Umfragehoch verantwortlich. "Politik auf Bundesebene und viele Kommunen orientieren sich zu sehr an einem vermeintlich grünen Zeitgeist", Welt - Sven Lehmann (Grüne), Queer-Beauftragte der Bundesregierung, kritisiert Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten, Interview, Rheinische Post - Die Niederlande will internationale Studierende aus China wegen möglicher Risiken für die nationale Sicherheit überprüfen, Interview mit dem niederländischen Bildungsminister Robbert Dijkgraaf, FT

bis 20.30 Uhr: - Der Vorstand um VW-Chef Oliver Blume bereitet einen tiefgreifenden Umbau von Europas grösstem Autobauer vor, HB - Manche Modehändler befinden sich im Todesstrudel", Gespräch mit Katag-Chef Daniel Terberger, HB - "Produktion in Europa ist keine Alternative", Gespräch mit Olymp-Chef Mark Bezner, FAZ - Linken-Politiker Stefan Liebich: "Joe Biden hat mit Sicherheit kein Interesse an diesem Krieg", Gespräch, T-Online - Grundsteuer-Chaos führt zu Ausfällen beim Fiskus, HB

/mis/cg