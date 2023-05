Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER STARR VOR 16 000ER-MARKE - Der Dax hat sich auf seinem Weg in Richtung Rekordhoch unterhalb von 16 000 Punkten festgefahren. Am Donnerstag tut er sich weiter schwer damit, sich erneut der Bestmarke von 16 290 Punkten anzunähern. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Auftakt bei 15 919 Punkten, was ein dünnes Plus von 0,1 Prozent bedeutet. Seit gut einem Monat bewegt er sich schon in einem Schwankungsbereich von maximal 350 Punkten, der bei etwa 16 000 Zählern endet. Auch die nachlassende Dynamik der Verbraucherpreise aus den USA brachte am Vortag nicht die notwendigen Impulse, um einen Fortschritt zu machen. "Die Teuerungsentwicklung war in etwa absehbar. Die Währungshüter werden erst beunruhigt sein, wenn der Inflationsrückgang auch in den kommenden Monaten ins Stocken geraten würde. Solange dies nicht der Fall ist, wird die Fed nicht weiter an der Zinsschraube drehen", sagte am Mittwoch der Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ 100 UND S&P 500 IM PLUS - Auf die Inflationsdaten für April haben zur Wochenmitte am US-Aktienmarkt vor allem Technologiewerte freundlich reagiert. Der Nasdaq 100 hielt sich bei kräftigeren Schwankungen über den gesamten Handel im Plus und gewann am Ende des Tages 1,11 Prozent auf 13 347,83 Punkte. Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen nahm nach den Daten etwas ab - gute Nachrichten also für wachstumsstarke Tech-Unternehmen mit hohem Investitions- und Finanzierungsbedarf. Schwergewichte wie Salesforce , Microsoft und Apple verbuchten am Mittwoch Kursaufschläge von bis zu 1,8 Prozent. Bei den Standardwerten hielt sich die Freude in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,09 Prozent auf 33 531,33 Punkten. Der marktbreite S&P 500 , indem auch viele Tech-Aktien enthalten sind, legte um 0,45 Prozent auf 4137,64 Zähler zu.

ASIEN: - LEICHT IM MINUS; KAUM BEWEGT - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. Der japanisch Leitindex Nikkei 225 gab zuletzt leicht nach. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai pendelte zuletzt um seinen Schlussstand vom Mittwoch. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank im späten Handel um rund ein halbes Prozent.

DAX 15896,23 -0,37% XDAX 15899,50 -0,31% EuroSTOXX 50 4306,76 -0,38% Stoxx50 4018,36 -0,57% DJIA 33531,33 -0,09% S&P 500 4137,64 0,45% NASDAQ 100 13347,83 1,11%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,87 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0974 -0,07% USD/Yen 134,28 -0,03% Euro/Yen 147,36 -0,14%

ROHÖL:

Brent 77,12 +0,71 USD WTI 73,20 +0,64 USD

PRESSESCHAU

bis 6.00 Uhr:

- Gerd Landsberg,Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, kritisiert Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels, Rheinische Post

- Vor der Steuerschätzung: Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, mahnt stabilitätsorientierte Finanzpolitik an, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sieht zumindest kurzfristig eine Entspannung bei den knappen Medikamenten, Rheinische Post

- Der Haushaltsausschuss und der Verteidigungsausschuss des Bundestags haben die Beschaffung von 28 neuen "Hilfeleistungslöschfahrzeugen" beschlossen, Bild

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): Nicht bereit, für Oppositions-Kampagne "Menschen zu opfern", ARD-Sendung Tagesthemen

- In der Debatte um die Verquickung beruflicher und persönlicher Interessen fordert CDU-Schatzmeisterin und wirtschaftspolitische Sprecherin, Julia Klöckner, eine Bestrafung von Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen, Bild

- Union fordert Notaufnahme-Gebühr von 20 Euro ohne Ersteinschätzung, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat das Auslaufen der telefonischen Krankschreibung nach dem Ende der Corona-Massnahmen verteidigt, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Ausländische Unternehmen investieren immer weniger in Deutschland, HB

- China will den Investmentdeal mit der EU retten - und trifft auf Widerstand, HB

- "Über den kostenlosen ÖPNV gibt es immer wieder Diskussionen", Gespräch mit Tallins Bürgermeister Mihhail Kolvart, FAZ

- Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich gegen ein Vorziehen des für 2038 geplanten Kohleausstiegs in Ostdeutschland ausgesprochen, Gespräch, RBB

- Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht die europäische Sicherheitsordnung auf Dauer zerstört. Grund sei allein der russische Überfall auf die Ukraine, Gespräch, RBB

- Der Vize-Vorsitzende des Geheimdienst-Kontrollgremiums des Bundestages, Roderich Kiesewetter (CDU), hat die abschliessende Entscheidung zum Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco bei einem Container-Terminal der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) kritisiert, Gespräch, HB

- Der Deutsche Städtetag übt scharfe Kritik an den Beschlüssen von Bund und Ländern beim Flüchtlingsgipfel, Gespräch mit Präsident Markus Lewe, Rheinische Post

bis 21.00 Uhr:

- Der grüne Europapolitiker Anton Hofreiter beurteilt die Chancen auf die von Bundeskanzler Olaf Scholz angestrebte schnelle Reform der Flüchtlings- und Asylpolitik der Europäischen Union (EU) skeptisch, Gespräch, Welt Fernsehen