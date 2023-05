Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach der Rally vom vergangenen Freitag gehen die Anleger am Montag erst einmal vorsichtiger an deutsche Aktien heran. Die 16 000 Punkte für den Dax könnten damit - vorerst - weiter eine zu hohe Hürde bleiben. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start quasi unverändert auf 15 959 Punkte. Das Börsenmotto "Sell in May", wonach die Phase ab Mai als eher träge angesehen wird, wird einmal mehr getestet. Am Freitag jedenfalls hatten die US-Börsen stark zugelegt - laut der ING Bank "trotz oder vielleicht gerade wegen unerwartet starker Beschäftigungszahlen". In Asien holen die Börsen dies mehrheitlich nach, was aber den Experten zufolge nur "von kurzer Dauer sein könnte." Marktbeobachter Andreas Lipkow zufolge bleibt das Niveau um die 16 000 Punkte angesichts der bevorstehenden Ereignisse "ein harter Brocken". Am Mittwoch stehen Verbraucherpreisdaten aus den USA auf der Agenda. Zu Wochenbeginn gibt die Agenda noch relativ wenig her mit Daten zur deutschen Industrieproduktion sowie Zahlen von Hypoport und Jungheinrich. In den kommenden Tagen folgen dann aber viele Unternehmen mit ihren Quartalszahlen und Ausblicken.

USA: - ERHOLT - Ein überraschend starker US-Arbeitsmarkt im April und eine gute Quartalsbilanz von Apple haben den US-Börsen am Freitag zu einer kräftigen Erholung verholfen. Nach vier verlustreichen Börsentagen im Mai in Folge ging es im frühen Handel mit dem Leitindex Dow Jones Industrial um 1,65 Prozent auf 33 674,38 Punkte nach oben. Damit fiel die Bilanz der ersten Maiwoche mit einem Minus von 1,2 Prozent gleichwohl enttäuschend aus. Der Mai gilt erfahrungsgemäss als schwacher Börsenmonat. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 1,85 Prozent auf 4136,25 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg sogar um 2,13 Prozent auf 13 259,13 Punkte, er erreichte den höchsten Stand seit August 2022. Hier halfen nicht zuletzt die hohen Kursgewinne des Schwergewichts Apple.

ASIEN: - VERLUSTE IN JAPAN NACH FEIERTAGSPAUSE, GEWINNE IN CHINA - Die Börsen Asiens haben zum Wochenstart von einer wieder etwas besseren Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. In den USA liessen die Sorgen wegen der Krise einiger Regionalbanken etwas nach und ein solider Arbeitsmarktbericht hatte dort vor dem Wochenende Auftrieb verliehen. Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es zuletzt um 0,8 Prozent nach oben. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg um 1,1 Prozent. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel zwar um 0,6 Prozent, allerdings kam die japanische Börse aus einer Feiertagspause zurück, während derer sich die anderen Märkte Asiens durchwachsen entwickelt hatten.

DAX 15961,02 +1,44% XDAX 15976,35 +1,43% EuroSTOXX 50 4340,43 +1,25% Stoxx50 4032,48 0,86% DJIA 33674,38 +1,65% S&P 500 4136,25 +1,85% NASDAQ 100 13259,13 +2,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,12 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1042 +0,22% USD/Yen 134,76 -0,06% Euro/Yen 148,80 +0,18%

ROHÖL:

Brent 75,69 +0,38 USD WTI 71,77 +0,43 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 70 (60) EUR - 'NEUTRAL'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 190 (170) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 175 (160) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 11,30 (11,20) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 54,50 (57) EUR - 'BUY'

- STIFEL HEBT SNOWFLAKE AUF 'BUY' - ZIEL 185 USD

- JPMORGAN HEBT AMERICAN AIRLINES AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 29 (26) USD

- JPMORGAN SENKT SOUTHWEST AIRLINES AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 39 (64) USD

- JPMORGAN SENKT FRONTIER GROUP AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 12 (18) USD

- JPMORGAN HEBT SCOTTS MIRACLE-GRO AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 80 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 2,50 (2,40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 215 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,10 (3) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 1,40 (1,50) EUR - 'UNDERPERFORM'

- CITIGROUP HEBT RAIFFEISEN AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 15 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 185 (180) PENCE - 'NEUTRAL'

PRESSESCHAU

bis 7.30 Uhr

- CDU-Wirtschaftspolitiker Tilman Kuban sieht steigenden Druck auf Habeck im Fall Graichen, Augsburger Allgemeine

- Grünen-Politiker Cem Özdemir: Opposition in Türkei so nah an Sieg wie seit Jahren nicht, ZDF-Sendung Heute Journal

bis 20.30 Uhr

- Das Fürstentum Liechtenstein will perspektivisch die Kryptowährung Bitcoin als Bezahloption für staatliche Dienstleistungen einführen, Interview mit Liechtensteins Regierungschef Daniel Risch, HB

- Die Pläne der Ampel-Koalition zum Heizungstausch kosten die Kommunen nach Berechnungen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes mindestens acht Milliarden Euro, Neuen Osnabrücker Zeitung

- FDP will Ende der Bonpflicht, mehr Sonntagsöffnungen von Geschäften und Innenstädte für Autofahrer öffnen, Bild

- EKD-Bevollmächtigte Anne Gidion schlägt ein allmähliches Abschmelzen der Staatsleistungen der Bundesländer an die beiden grossen Kirchen, Interview, Welt

- Neues Gesetz gibt Innovationsagentur Sprind ungewöhnliche Freiheiten, HB

- 1&1-Chef Ralf Dommermuth legt 5G-Rettungsplan vor und fordert Zugang zu den Netzen der Konkurrenz, Interview, HB

- Die Ampel-Koalition weist Vorstoss von CSU-Chef Markus Söder zur Kürzung der Entwicklungshilfe für Herkunftsstaaten, die abgelehnte Asylbewerber nicht zurücknehmen, zurück, Interview, mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Stephan Thomae, Welt

- Vor dem Hintergrund der Personalquerelen im Wirtschaftsministerium weist die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang Vetternwirtschaftsvorwürfe gegen ihre Partei scharf zurück, Interview, ARD Bericht aus Berlin

- "Wir konkurrieren um die Zeit der Kunden": Der Chef der Warenhaus- und Bekleidungskette Breuninger sieht trotz Zunahme der Insolvenzen eine Renaissance der Innenstädte, Interview, HB

- Die erwartete Offensive der ukrainischen Streitkräfte dürfte zum Problem werden für Russland, Interview mit dem ukrainischen Vize-Verteidigungsminister Wolodymyr Hawrylow, The Independent

- Laut einer Befragung hält die Mehrheit der Amerikaner den US-Präsidenten Joe Biden weder mental noch körperlich fit genug, um das Präsidentenamt effektiv auszuüben, Washington Post, ABC

- Bundestagspräsidentin Brbel Bas (SPD) fordert die Ampelkoalition auf, in Gesetzgebungsverfahren disziplinierter zu arbeiten und sich auch mehr Zeit zu lassen, Interview, FAZ

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Qbeyond, Q1-Zahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Lotto24, Hauptversammlung 12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen (14.00 Call) 14:00 USA: Berkshire Hathaway, Q1-Zahlen 22:15 USA: Adtran, Q1-Zahlen 22:15 USA: PayPal, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: PostNL, Q1-Zahlen USA: Tyson Foods, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Industrieproduktion 03/23 08:00 DEU: Einkommensmillionärinnen und -millionäre in Deutschland, Jahr 2019 08:00 FIN: Handelsbilanz 03/23 (vorläufig) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 05/23 16:00 USA: Lagerbestände Grosshandel 03/23 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Deutscher Steuerberaterkongress 2023 u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), Hamburg 09:00 DEU: "Retail-Bankentag 2023" der "Börse-Zeitung" zu Entwicklungen im Privatkundengeschäft, Frankfurt/M. 12:00 DEU: "Diesel-Senat" des BGH verhandelt zu grundsätzlichen Fragen der Haftung von Autobauern für unzulässige Abschalteinrichtungen, Karlsruhe 13:30 DEU: Die Deutsche Bahn AG klagt u.a. gegen das Land Baden-Württemberg wegen der Finanzierung der Mehrkosten für das Projekt Stuttgart 21, Stuttgart 15:00 DEU: Pk Vorstellung OECD-Wirtschaftsbericht und OECD-Umweltprüfbericht für Deutschland 2023 mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesumweltministerin Steffi Lemke und OECD-Generalsekretär Mathias Cormann 13:45 EUR: Pressegespräch der Vertretung der Europäischen Kommission + 19.00 Exekutiv-Vizepräsidentin Vestager diskutiert mit Bundeswirtschaftsminister Habeck zum Thema: "Wie gelingt das Zusammenspiel von Staat und Markt?", Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.00 Uhr Deutschland Industrieproduktion März Monatsvergleich -1,5 +2,0 Jahresvergleich +1,8 +0,6 10.30 Uhr Eurozone Sentix-Investorenvertrauen Mai (Punkte) -7,5 -8,7 GROSSBRITANNIEN --- Keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA 16.00 Uhr Grosshandelsbestände, März +0,1 +0,1