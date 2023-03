Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTES PLUS ERWARTET - Der Dax bleibt auf Schlingerkurs um seine 21-Tage-Linie. Nach leichtem Abschlag am Dienstag taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart wieder 0,2 Prozent höher auf 15 393 Punkte. Nach oben hin bremst die Charthürde um 15 500 Punkte. Das untere Anlaufziel der aktuellen Handelsspanne liegt bei 15 162 Punkten. Vor allem Gewinne an Chinas Börsen helfen dem Dax. Die chinesische Industrie befindet sich nach dem Ende der strikten Corona-Massnahmen im Aufwind, wie der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für Februar zeigt. Dieser legte deutlich stärker zu als erwartet und kletterte auf den höchsten Stand seit April 2012.

USA: - VERLUSTE - Die Kursverluste von Goldman Sachs haben am Dienstag den Dow Jones Industrial belastet. Die Goldman-Aktien sind ein Schwergewicht im US-Leitindex. Der Dow verlor 0,71 Prozent auf 32 656,70 Punkte, während sich andere wichtige Indizes besser hielten. So gab der breit gefasste S&P 500 nur um 0,30 Prozent auf 3970,15 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,13 Prozent tiefer bei 12 042,12 Punkten.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch zugelegt. Rückenwind lieferte eine Aufhellung der Stimmung in Chinas Industrie nach dem Ende der strikten Corona-Massnahmen. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index stieg zuletzt um dreieinhalb Prozent und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen legte um gut ein Prozient zu. In Tokio schloss der Nikkei 225 0,3 Prozent im Plus.

DAX 15365,14 -0,11% XDAX 15357,34 -0,31% EuroSTOXX 50 4238,38 -0,23% Stoxx50 3895,48 -0,58% DJIA 32656,70 -0,71% S&P 500 3970,15 -0,30% NASDAQ 100 12042,12 -0,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,50 -0,29%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0596 +0,18% USD/Yen 136,37 +0,16% Euro/Yen 144,50 +0,35%

ROHÖL:

Brent 89,93 +0,48 USD WTI 77,51 +0,46 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Jeder fünfte vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer in Deutschland muss mit einem Bruttogehalt von 2500 Euro oder weniger auskommen, Neue Osnabrücker Zeitung - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) plant eine Koalition mit der CDU, Bild - Christian Dürr, FDP-Fraktionschef im Bundestag, und Daniel Föst, bau- und wohnungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion: FDP will Habecks Heizungspläne stoppen, Tagesspiegel und Augsburger Allgemeine - Der grösste südkoreanische Batteriehersteller für Autobatterien, LG Energy Solution, wettet auf einen schnell wachsenden US-Markt, Interview mit dem Regionalchef Robert Lee, FT - Jaguar Land Rover-Eigentümer Tata Motors verlangt von der britischen Regierung mehr als eine halbe Milliarde britische Pfund an Hilfen für den Bau einer Batteriefabrik in Grossbritannien, FT

bis 23.45 Uhr: - Auch nach dem Verkauf des IoT-Geschäfts schliesst Ericsson die Trennung von weiteren Verlustbringern nicht aus, Gespräch mit Finanzchef Carl Mellander, BöZ - McKinsey sucht Strategie, HB - Nachhaltigkeit bei Länderanalyse entscheidend, Gastbeitrag von Kroum Sourov, Leitender ESG-Analyst bei Candriam, BöZ - Führende Vertreter von Wirtschafts- und Kommunalverbänden halten die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein schrittweises Verbot von Öl- und Gasheizungen ab 2024 für nicht umsetzbar, Bild - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) möchte künftige Beitragserhöhungen in der Gesetzlichen Pflegeversicherung ohne Zustimmung des Bundestags durchsetzen, Bild

bis 21.00 Uhr: - Chemiekonzern Covestro wappnet sich für Kurzarbeit, Rheinische Post - Der Präsident der Europäischen Investitionsbank, Werner Hoyer, tritt zum Jahresende ab, Table Media - Der Deutsche Städtetag warnt vor einem ?Flickenteppich? beim Deutschlandticket, falls die Bundesländer den 49-Euro-Tarif nicht verbindlich vorschreiben, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy, Rheinische Post - Die Grünen pochen in der Debatte um ein Verbot von Öl- und Gasheizungen ab 2024 darauf, die Menschen beim Umstieg mit ausreichend Fördergeld zu unterstützen, Gespräch mit Parteichefin Ricarda Lang, T-Online

