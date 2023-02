Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte sich am Donnerstag von der Marke von 15 500 Punkten wieder nach oben absetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart etwa ein halbes Prozent höher auf 15 580 Punkte. In den Fokus rückt damit wieder das Jahreshoch von vor einer Woche bei 15 658 Punkten. Nach schwächerem Start war es an der Wall Street nach dem europäischen Handelsende ins Plus gegangen, vor allem für Technologiewerte. Auch in Asien prägten am Morgen die Gewinner den Trend. Aktuell stellten sich die Anleger ständig neue Fragen, mit selbstverständlich stets unterschiedlichen Antworten, schrieb Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick auf die abweichende Bewertung von Wirtschaftsdaten. Tags zuvor seien starke US-Einzelhandelsdaten im Januar letztlich als saisonaler Effekt abgehakt worden.

USA: - GEWINNE - Die New Yorker Börsen haben sich am Mittwoch mühsam ins Plus vorgearbeitet. Wie schon am Vortag entwickelten sich die an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerte etwas besser als die Standardwerte an der Wall Street. Anleger taten sich weiter schwer damit, eindeutige Schlüsse aus aktuellen Wirtschaftsdaten zu ziehen. Während der Dow Jones Industrial um 0,11 Prozent auf 34 128,05 Punkte stieg, es dabei aber erst in den Schlussminuten in die Gewinnzone schaffte, legte der marktbreite S&P 500 um 0,28 Prozent auf 4147,60 Punkte zu. Der Nasdaq 100 dagegen schaffte es mit 0,77 Prozent auf 12 687,89 Zählern am deutlichsten ins Plus. Unter anderem hoben dort starke Zahlen des Unterkünfte-Vermittlers Airbnb die Stimmung.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag zugelegt. Rückenwind kommt von der Wall Street, die im Handelsverlauf zunehmend erstarkt war. Starke US-Einzelhandelsdaten zum Januar, die die US-Notenbank Fed zu einem weiteren straffen geldpolitischen Kurs verleiten könnten, wurden letztlich als saisonaler Effekt abgehakt. In Tokio schloss der Nikkei 225 0,7 Prozent im Minus. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index stieg um 1,5 Prozent und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann 0,2 Prozent.

DAX 15506,34 +0,82% XDAX 15564,08 +0,67% EuroSTOXX 50 4280,04 +0,97% Stoxx50 3947,97 +0,31% DJIA 34128,05 +0,11% S&P 500 4147,60 +0,28% NASDAQ 100 12687,89 +0,77%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,91 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0703 +0,12% USD/Yen 133,87 -0,18% Euro/Yen 143,28 -0,06%

ROHÖL:

Brent 85,99 +0,61 USD WTI 79,31 +0,72 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Polens Botschafter Dariusz Pawlos kritisiert mangelnde Kommunikation mit Berlin, Kölner Stadt-Anzeiger

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dämpft erneut Erwartungen an Bund bei Flüchtlingsgipfel, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Sicherheitskonferenz-Chef Christoph Heusgen: Russland braucht eine "Deputinisierung", Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Patrick Sensburg, Vorsitzender des Reservistenverbands, lobt neuen Verteidigungsminister Pistorius, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Nato erwägt gemeinsame Erklärung mit Indo-Pazifik-Partner, Nikkei Asia

- FBI durchsucht Universität nach Geheimakten von US-Präsident Joe Biden , CNN

- Keine Anklage gegen Pro-Trump-Abgeordneten Matt Gaetz, CNN

bis 23.45 Uhr:

- Mercedes will gegen 2026 eine kompakte Version seines Geländewagens G-Klasse auf den Markt bringen, HB

- Finanz-Start-up N26 sagt geplante Übernahme des niederländischen Brokers Bux ab, HB

- Das US-Datenunternehmen Palantir hat den Einsatz seiner Auswertungssoftware bei deutschen Sicherheitsbehörden gegen Kritik verteidigt, Gespräch mit dem Strategiechef des Unternehmens für Europa, Jan Hiesserich, HB

- Hawk AI baut Präsenz in Europa und den USA aus, Gespräch mit Firmenchef Tobias Schweiger, BöZ

- In der deutschen Solarindustrie wächst die Angst vor den Folgen der absoluten Abhängigkeit von China, HB

- Der amerikanische Maklerverbund Keller Williams drängt mit seinen Dienstleistungen zur Immobilienvermittlung in deutsche Städte, FAZ

- Kurz vor dem von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) angekündigten Flüchtlingsgipfel hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ein härteres Vorgehen gegen illegale Einreisen gefordert, Gespräch, HB

- "Institutionelle bleiben gerne unter sich", Gespräch mit Commerz Real-Chef Dirk Holz über die Novelle der speziellen EU-Fonds für nicht gelistete Vermögenswerte, BöZ

- Wie der Fachkräftemangel gelöst werden kann, Gastbeitrag von ZEB-Managern Christina Block und Christian von Schirach, BöZ

- "Im Mittelstand ist eine pragmatische Denkweise wichtig", Gespräch mit DCSO-Chef Andreas Rohr über den Wert von Kooperation in Sicherheitsfragen, BöZ

- "Das Wachstumsargument ist intakt", Gespräch mit Ninety One-Stratege Sahil Mahtani über Schwellenländeraktien, BöZ

- Mit der Lindy-Regel von Wachstumswerten profitieren, Gastbeitrag von Alistair Wittet Fondsmanager bei Comgest, BöZ

- Am Abend vor dem Flüchtlingsgipfel macht der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) klar, dass die Länder Lösungen aus Berlin erwarten, Gespräch, ZDF

bis 21.00 Uhr:

- Schulen: Kommunen rufen Bundesmittel für Sanierung maroder Schulgebäude nicht ab, Rheinische Post

- Streit um Kindergrundsicherung: Bundesfinanzministerium lehnt Elf-Milliarden-Plan des Familienministeriums ab, Business Insider

- Der Grünen-Europapolitiker Erik Marquardt fordert vor dem Flüchtlingsgipfel konkrete Lösungen wie die Zahlung von 500 Euro pro Monat für Privatpersonen, die Geflüchtete aufnehmen, Interview, T-online

- Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, hat den baldigen Einsatz von deutschen Panzern im Ukraine-Krieg bestätigt, Interview, Welt

- Angesichts der weiterhin sehr hohen Inflation wirft Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer der Europäischen Zentralbank (EZB) einen mangelnden Kampf gegen den Preisauftrieb vor, Interview, Bild

- Umfrage: Breite Mehrheit gegen Reduzierung von Auto-Parkplätzen in Städten, Bild

- Vor Flüchtlingsgipfel: Kommunen fordern "Begrenzung der Migrationsströme" , Gespräch mit Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, T-Online

- Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist mit seinem Vorstoss für einen deutlich höheren Wehretat auf geteiltes Echo in der Bundespolitik gestossen, Rheinische Post

- Mit Blick auf die vielen unbesetzten Lehrerstellen fordert der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, einen "Lehrermangel-Gipfel"" für die Bundesrepublik, Gespräch, Bild

- Angesichts des Lehrermangels in Deutschland appelliert Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) an die Länder. "Wer mehr Lehrerinnen und Lehrer in Schulen möchte, muss mehr ausbilden", Gespräch, Bild

