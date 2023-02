Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERAT SCHWÄCHER - Vor wichtigen US-Inflationsdaten bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Habachtstellung. Der Broker IG taxierte den Dax am Montag rund zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,18 Prozent im Minus auf 15 280 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex an seinen schwächeren Wochenschluss anknüpfen, nachdem er am Donnerstagvormittag noch bis auf 15 658 Punkte gestiegen war, dann aber gedreht hatte und am Freitag unter Druck geblieben war. Nachdem der Dax den Ausbruch aus der Widerstandszone schon fast geschafft hatte, leiten Stimmungswandel wie am Donnerstag nicht selten eine Trendwende ein, wie Marktexperte Christoph Geyer erklärt. Dies bedeute aber nicht, dass der Aufwärtstrend vorüber sei. Eine Korrektur nach dem starken Lauf überrasche nicht. Angesichts des recht versöhnlichen Wochenschlusses des US-Aktienmarktes, könnte die Schwäche des Dax zudem eher verhalten ausfallen. Der Fokus richtet sich bereits auf die US-Inflationszahlen am Dienstag. Diese dürften die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, wonach eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. "Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas grösser als sonst", relativiert Commerzbank-Analyst Christoph Balz. Er verweist auf einen neu zusammengesetzten Warenkorb, an dem die Teuerung gemessen wird. Zudem werden die statistischen Saisonfaktoren zur Glättung jahreszeitlicher Schwankungen angepasst. Und schliesslich passen viele Anbieter ihre Preise besonders gerne zu Jahresbeginn an.

USA: - DOW IM PLUS, TECHWERTE SCHWÄCHELN - Die jüngst aufgekommenen Inflations- und Zinssorgen haben am Freitag einmal mehr die US-Technologiewerte belastet. Verstärkt wurden diese Befürchtungen zum Wochenschluss durch stark steigende Ölpreise und robuste Konjunkturdaten: Die Stimmung der Verbraucher hat sich im Februar stärker als erwartet aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg auf den höchsten Wert seit einem Jahr. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,62 Prozent auf 12 304,92 Punkte. Die Standardwerte hingegen stabilisierten sich nach ihren jüngsten Kursverlusten. So ging es für den marktbreiten S&P 500 um 0,22 Prozent auf 4090,46 Punkte nach oben. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,50 Prozent auf 33 869,27 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt sich hier dennoch ein Minus von 0,17 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Vor wichtigen US-Inflationsdaten, die am Dienstag auf der Agenda stehen, haben die Börsen Asiens am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Insbesondere Techwerte litten unter weiter schwelenen Zinssorgen.In Tokio schloss der Nikkei 225 0,9 Prozent im Minus. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index büsste rund ein halbes Prozent ein. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg indes um 0,8 Prozent.

DAX 15307,98 -1,39% XDAX 15327,69 -0,69% EuroSTOXX 50 4197,94 -1,23% Stoxx50 3893,36 -0,48% DJIA 33869,27 +0,50% S&P 500 4090,46 +0,22% NASDAQ 100 12304,91 -0,62%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,17 +0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0671 -0,07% USD/Yen 132,18 +0,58% Euro/Yen 141,05 +0,51%

ROHÖL:

Brent 85,59 -0,80 USD WTI 78,89 -0,83 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- Citigroup steht kurz vor Verkauf der mexikanischen Tochter Banamex für bis zu acht Milliarden Dollar, FT

- SPD-Chefin Saskia Esken und Grünen-Chef Omid Nouripour betonen Zusammenhalt der Ampel-Koalition, ARD-Sendung Anne Will

- SPD-Chefin Saskia Esken: Berliner CDU-Spitzenkandidat hat keine Machtoption, ARD-Sendung Anne Will

- Unions-Fraktionsvize Jens Spahn: Wahlverlierer muss das Ergebnis auch anerkennen, ARD-Sendung Anne Will

- Taiwan hatte in den vergangenen Jahren weitaus mehr chinesische Spionageballons entdeckt als bislang bekannt, FT

bis 20.30 Uhr:

- Mit Blick auf den Tarifstreit bei der Deutschen Post hat sich die Fachgewerkschaft DPVKOM positiv zu dem Angebot geäussert, das Verdi bereits abgelehnt hat, Gespräch mit der Gewerkschaftsvorsitzenden Christina Dahlhaus, WamS

- Goldman-Sachs-Chef David Solomon bedauert zu späte Entscheidung zum Stellenabbau, FT

- NRW-Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) stellt eine zeitnahe Entscheidung über die beantragte Kapazitätserweiterung des Düsseldorfer Flughafens in Aussicht, Gespräch, Rheinische Post

- "Wir sind sehr gut unterwegs", Gespräch mit Orcan Energy-Chef Andreas Sichert, FAZ

- "Unter 30 wird gekaut, über 30 gelutscht", Gespräch mit Vivil-Chef Alexander Müller-Vivil, FAZ

- CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat den Anspruch erhoben, dass die CDU mit Spitzenkandidat Kai Wegner die künftige Regierung in Berlin anführt, Gespräch, ARD/ZDF

- Berlins früherer Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat seine Partei dazu aufgerufen, sich selbstkritisch mit dem Wahlergebnis auseinanderzusetzen - er hält einen CDU-geführten Senat aber nicht für ausgemachte Sache, Gespräch, ARD

- SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sich enttäuscht über das Ergebnis der Wahl in Berlin geäussert, Gespräch, ZDF

- Der Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat sich mit dem Berliner Wahlergebnis zufrieden gezeigt, Gespräch, ARD

- Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat nach der Wahl in Berlin Gespräche seiner Partei mit allen demokratischen Mitbewerbern angekündigt, Gespräch, ARD

- Grünen-Chefin Ricarda Lang hat sich nach den ersten Prognosen zufrieden mit dem Abschneiden ihrer Partei bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin gezeigt, Gespräch, ZDF

- Der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla sieht das Wahlergebnis in Berlin positiv für seine Partei und als Klatsche für die Bundespolitik, Gespräch, ARD

- CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner will nach dem starken Abschneiden seiner Partei bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl SPD und Grüne zu Sondierungen einladen, Gespräch, ARD

- Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat sich für eine Fortsetzung der Koalition mit SPD und Linken in Berlin ausgesprochen, Gespräch, ARD

- Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil hat der CDU zu ihrem Wahlerfolg in Berlin gratuliert, Gespräch, ZDF

- Die AfD-Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl, Kristin Brinker, hat sich zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Partei gezeigt, Gespräch, ARD

- CDU-Vizechef Carsten Linnemann führt den Wahlerfolg seiner Partei in Berlin auch auf das Agieren des Parteivorsitzenden Friedrich Merz nach den Silvesterkrawallen im Bezirk Neukölln zurück, Gespräch, ARD

- Nach dem Sieg der Berliner CDU bei der Abgeordnetenhauswahl sieht FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja den Auftrag zur Regierungsbildung bei den Christdemokraten, Gespräch, ARD

- Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) glaubt noch an eine Regierung unter SPD-Führung in der Hauptstadt, Gespräch, ARD

- Um Berlin weiterhin als Regierende Bürgermeisterin anzuführen, müsste die SPD aus Sicht von SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey zweitstärkste Partei hinter der CDU werden, Gespräch, ZDF

- Der Weg zu einer möglichen Koalition mit der CDU ist aus Sicht der Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch aufgrund des Wahlkampfs "ein Stückchen weiter geworden, Gespräch, ZDF

- SPD-Chefin Saskia Esken hält trotz Verlusten ihrer Partei bei der Berlin-Wahl eine Regierungskoalition unter Franziska Giffey für denkbar, Gespräch, ZDF

- Angesichts der anhaltenden Lieferengpässe von lebenswichtigen Arzneimitteln fordert die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände eine Stärkung der Apotheken, Gespräch mit Präsidentin Gabriela Regina Overwiening, Rheinische Post

- "Der Krieg wird mit einer Verhandlungslösung enden", Gespräch mit dem ehemaligen Viersternegeneral der US-Armee und CIA-Chef, David Petraeus, HB

- Die Monopolkommission geht davon aus, dass sich die prekäre Lage von Kliniken in ländlichen Regionen durch die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nicht verbessert, HB

- Fiskalregeln sind keine Verhandlungssache, Gastbeitrag von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), FAZ

- Bauwirtschaft in Not, Gastbeitrag von Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ Bank, FAZ

- "Der Staat sollte nicht der Motor der Transformation sein", Gespräch mit Ramesh Srinivasan, Professor für Informationswissenschaften an der Universität Los Angeles, FAZ

