Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Der Dax dürfte am Donnerstag weiter zulegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,6 Prozent höher auf 15 507 Punkte und damit in Sichtweite des bisherigen Jahreshochs von 15 520 Punkten. Nach einem Tag Beruhigung war die Zinsangst am Mittwoch nach Äusserungen von Währungshütern zwar an die Wall Street zurückgekehrt. Gerade zinssensitive Technologiewerte radierten ihre Erholung vom Dienstag aus. Die Anleger seien gefangen zwischen zwei Impulsen, so die Credit Suisse: Dem Positiven einer weichen Landung der US-Wirtschaft einerseits, und dem Negativen, die strikte Geldpolitik der Fed möglicherweise zu unterschätzen.

USA: - VERLUSTE -Die am Vortag an den US-Börsen aufgekommene Hoffnung auf eine etwas weniger restriktive Gangart der Notenbank ist am Mittwoch wieder grösstenteils verflogen. Die wichtigsten Aktien-Indizes schlossen teilweise deutlich im Minus, nachdem Fed-Vertreter die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation betont hatten. Besonders unter Druck standen die am Dienstag noch sehr starken Technologiewerte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,83 Prozent auf 12 495,38 Punkte nach unten. Der Dow Jones Industrial gab um 0,61 Prozent auf 33 949,01 Punkte nach.

ASIEN: - GEMISCHT - Die Schwäche der US-Börsen hat am Donnerstag die Märkte in Asien nicht wirklich erreicht. In Tokio ging der Nikkei 225 nach einigem Hin und Her zwar etwas tiefer aus dem Handel, die Verluste waren mit einem Abschlag von 0,1 Prozent auf 27 584,35 Punkte aber nur knapp. Deutliche Gewinne gab es dagegen im chinesischen Raum, wo sich Tech-Werte besser präsentierten als in den USA: Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen legte 1,21 Prozent auf 4125,45 Punkte zu. Der Hongkonger Hang-Seng-Index stieg um 1,19 Prozent auf 21 537,15 Punkte.

DAX 15412,05 0,60 XDAX 15432,16 0,10 EuroSTOXX 50 4209,15 0,00 Stoxx50 3888,32 0,28 DJIA 33949,01 -0,61 S&P 500 4117,86 -1,11 NASDAQ 100 12495,38 -1,83

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,09 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0732 0,17 USD/Yen 131,5755 0,11 Euro/Yen 141,2020 0,27

ROHÖL:

Brent 85,22 +0,13 USD WTI 78,54 +0,07 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- Die Bundesregierung soll in Ostchina noch 1915 Tonnen FFP2-Masken lagern, die wegen Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums für 11 Millionen Euro verbrannt werden müssen, Bild

- SPD-Chef Lars Klingbeil wirbt vor EU-Gipfel für diplomatische Initiativen zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- SPD-Chefin Saskia Esken befürwortet "Sondervermögen Bildung", Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung

- Der Einsatz der deutschen Streitkräfte im Rahmen der UN-Mission Minusma soll nach einem Antrag der Unionsfraktion im Bundestag "rasch und geordnet, aber bis spätestens Ende 2023" beendet werden, Welt

- "Polen wird zum neuen Frontstaat", deutscher Ex-Botschafter für Polen, Rolf Nikel, Interview, Welt

- Der aktivistische Investor Dan Loeb hat sich mit seinem Hedgefonds Third Point Anteile an Salesforce gesichert, WSJ

bis 23.45 Uhr:

- "Europa ist ein Bürokratieladen", Gespräch mit Siltronic-Chef Christoph von Plotho über die Chipbranche, Europa, und warum ihn die Autobranche so verärgert hat, FAZ

- Der Druck, sich zu grösseren Einheiten zusammenzuschliessen, hält im Sparkassenlager unvermindert an, Gespräch mit Liane Buchholz, Präsidentin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe, BöZ

- Aus der SPD-Bundestagsfraktion kommt im Vorfeld des Flüchtlingsgipfels von Bundesinnenministerin Nancy Faeser in der kommenden Woche deutliche Kritik am Verhalten der Länder, Gespräch mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dirk Wiese, Welt Fernsehen

- Klima-Kleber fürs Portfolio, Gastbeitrag von Bernhard Grünäugl, Leiter Investment Strategy und ESG Research der BayernInvest, BöZ

- Eine Wachstumsagenda für die EU, Gastbeitrag von Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, FAZ

- Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag Alexander Dobrindt hält ein Scheitern des EU-Gipfels zu Migration und Asyl für wahrscheinlich, wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht auf die Forderungen der acht Staaten eingeht, die eine härteren Kurs fordern, Gespräch, Welt Fernsehen

bis 21.00 Uhr:

- Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat mit Blick auf die Ausarbeitung einer Nationalen Sicherheitsstrategie den Umgang der Bundesregierung mit den Bundesländern kritisiert, Gespräch, Welt

- Im Koalitionsstreit um die Beschleunigung von Planungsverfahren fordert die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) eine rasche Einigung der Ampel, Gespräch, Rheinische Post

- Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) fordert von der Deutschen Bahn, ihr Streckennetz im Fernverkehr zu erweitern, Gespräch, Rheinische Post

- Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) fordert Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf, die Einführung einer Kindergrundsicherung in Deutschland nicht länger zu blockieren, Gespräch, Rheinische Post

- EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager will Firmen mit Staatsbeteiligungen zu schnellerem Wachstum verhelfen, HB

- Angesichts deutlich steigender Schweineimporte nach Deutschland wirft die FDP Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) verfehlte Politik vor, Gespräch, Bild

- Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, hat kurz vor dem EU-Gipfel zur Migration einen massiven Politikwechsel gefordert, Gespräch, Rheinische Post

- Angesichts jüngster Umfragen gehen führende CDU-Politiker von einem Wahlsieg ihrer Partei bei der anstehenden Abgeordnetenhauswahl in Berlin aus und warnen SPD und Grüne vor Bildung einer rot-rot-grünen Regierung, Gespräch mit Generalsekretär Mario Czaja, Bild

- Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hält im Koalitionsstreit über eine schnellere Verkehrsplanung eine Teileinigung für möglich, Gespräch, Taz

