Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - GEWINNMITNAHMEN - Im Dax stockt die Rally nach 6,5 Prozent Gewinn in den ersten Tagen des Jahres. Am Dienstag dürfte der deutsche Leitindex weiter von seinem tags zuvor bei 14 832 Punkten erreichten Höchststand seit März 2022 zurückkommen. Der Broker IG taxiert den Dax rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start rund 0,6 Prozent tiefer auf 14 703 Punkte. An der Wall Street hatten am Montag nach starkem Auftakt die Anschlusskäufe gefehlt - der Dow und der marktbreite S&P 500 schlossen letztlich gar im Minus. Die globalen Marktstrategen der Bank JPMorgan raten nach dem starken Lauf in Europa seit Ende des dritten Quartals 2022 zu Gewinnmitnahmen. Die Europäische Zentralbank werde auf Inflationsbekämpfung fokussiert bleiben, was den Aktienmarkt an seinem zyklischen Hoch bremsen dürfte, schrieben die Experten um Marko Kolanovic. Zudem rechnen sie damit, dass ein schwächerer Gewinntrend der Unternehmen stärker in den Blick rückt.

USA: - STANDWERTE VERLIEREN, NASDAQ HÄLT PLUS - Den US-Börsen ist zum Wochenauftakt nach einem erfreulichen Start die Luft ausgegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Montag nach einem impulsarmen Handel 0,34 Prozent niedriger bei 33 517,65 Punkten. In den ersten beiden Handelsstunden hatte der Dow noch um bis zu knapp ein Prozent zugelegt. Zulegen konnten im Dow die Tech-Titel. So lagen mit Cisco , Microsoft , Intel und Salesforce gleich vier Aktien aus dem Sektor auf den vorderen Plätzen - mit Kursgewinnen von bis zu fast fünf Prozent. Die Öffnung des chinesischen Marktes nach den Covid-Restriktionen liess die Investoren hier wieder mehr ins Risiko gehen. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es entsprechend mit 0,62 Prozent auf 11 108,45 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 schloss mit 0,08 Prozent im Minus bei 3892,09 Zählern. Als wichtigsten Impulsgeber im weiteren Wochenverlauf werten Börsianer die Verbraucherpreise im Dezember, die am Donnerstag auf der Agenda stehen. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda zeigte sich optimistisch: Die Preisdaten könnten den Notenbankern zeigen, "dass höhere Leitzinsen nicht nur den Preisauftrieb bremsen, sondern auch, dass die wirtschaftlichen Folgen nicht so gravierend sein müssen".

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Nach einem starken Jahresstart werden die Investoren in Asien teils vorsichtiger. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong 0,05 Prozent fiel. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,8 Prozent höher, nachdem die Börse tags zuvor wegen eines Feiertages geschlossen war. Verluste gab es in Australien und Indien.

DAX 14792,83 1,25% XDAX 14729,04 0,42% EuroSTOXX 50 4068,62 1,26% Stoxx50 3842,54 0,66% DJIA 33517,65 -0,34% S&P 500 3892,09 -0,08% NASDAQ 100 11108,45 +0,62%

Bund-Future 136,81 -0,09%

Euro/USD 1,0740 +0,09% USD/Yen 131,70 -0,07% Euro/Yen 141,45 +0,01%

Brent 79,27 -0,38 USD WTI 74,34 -0,29 USD

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 30 (29) EUR - 'NEUTRAL' - CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 66 (63) EUR - 'BUY' - CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 15,50 (13) EUR - 'BUY' - CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 19 (15) EUR - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 250 (235) EUR - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 210 (190) EUR - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 290 (270) EUR - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR TALANX AUF 48 (47) EUR - 'HOLD' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR 1&1 AUF 16,50 (19) EUR - 'NEUTRAL' - ODDO BHF NIMMT EVOTEC MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 23 EUR - UBS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 122 (123) EUR - 'BUY' - RBC SENKT BOX AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 24 (28) USD - WELLS FARGO HEBT AT&T AUF 'OVERWEIGHT' - WELLS FARGO SENKT US CELLULAR AUF 'UNDERWEIGHT' - UBS HEBT NXP AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 167 (160) USD - JPMORGAN HEBT ONEOK AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 75 (71) USD - BARCLAYS SENKT NETAPP AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - BARCLAYS SENKT HP ENTERPRISE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - JEFFERIES SENKT MARRIOTT INTERNATIONAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 166 (180) USD - JEFFERIES SENKT HILTON WORLDWIDE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 134 (153) USD - BERENBERG HEBT AGEAS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 52,30 (50,10) EUR - BERENBERG STARTET SOL MIT 'BUY' - ZIEL 24,40 EUR - CITIGROUP SENKT METSO OUTOTEC AUF 'NEUTRAL' (BUY) - DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ADMIRAL GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2630 (2490) P - DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT PIRELLI AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 6 EUR - DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT LEGAL & GENERAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 290 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT NN GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 46 (47) EUR - DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ST JAMES'S PLACE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1310 P - EXANE BNP NIMMT CENTRICA MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - EXANE BNP NIMMT FORTUM OYJ MIT 'UNDERPERFORM' WIEDER AUF - EXANE BNP SENKT EDP ENERGIAS DE PORTUGAL AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - HSBC SENKT CLARKSON AUF 'HOLD' (BUY) - JEFFERIES NIMMT INCHCAPE MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 1290 PENCE - MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 100 (88) EUR - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT HEBT CONDUIT AUF 'BUY' - RBC HEBT ABRDN EUROP. LOGISTICS INCOME AUF 'OUTPERFORM'(SECTOR P) ZIEL 85(90)P - RBC HEBT WAREHOUSE REIT AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 115 PENCE - RBC SENKT ESSILORLUXOTTICA AUF 'UNDERPERFORM'(SECTOR PERFORM) ZIEL 155(150)EUR - RBC SENKT KLEPIERRE AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 23 (22,50) EUR - RBC SENKT PANDORA AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 460 DKK - RBC SENKT SUPERDRY AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 160 (155) PENCE - UBS SENKT SOFTCAT AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 1070 (1220) PENCE

bis 7.00 Uhr: - Microsoft soll über ein 10 Milliarden Dollar Investment in die Künstliche Intelligenz OpenAI verhandeln, Semafor - Die Vorstandsvorsitzende der Bahntochter DB Regio, Eveyln Palla, sieht die Hürden für die Einführung des 49-Euro-Tickets abgeräumt, Funke Mediengruppe - Der Neobroker Scalable Capital soll laut Geschäftsführer Erik Podzuweit die Zahl seiner laufenden Sparpläne auf eine Million verdoppelt haben, FAZ - Japan führt Steueranreize für Unternehmen ein, die mehr Mitarbeiter mit Doktorgrad einstellen, Nikkei Asia - Der Präsident des Reservistenverbandes der Bundeswehr, Patrick Sensburg, hat sich für die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine ausgesprochen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Die Beteiligungsgesellschaft KKR will sich freistehende Büroräume sichern, die früher von der Facebook-Mutter Meta genutzt wurden, WSJ - Der aktivistische Investor Jeff Ubben, der mit seinem Hedgefonds bei Bayer eingestiegen ist, fordert bei Suche nach einem Nachfolger für Bayer-Chef Werner Baumann einen externen Kandidaten, FT

bis 23.45 Uhr: - Die HUK-Coburg erwartet eine anhaltende Phase von Preiserhöhungen in der Autoversicherung, Gespräch mit Vorstandssprecher Klaus-Jürgen Heitmann, BöZ - Umweltbundesamt und Verbraucherschützer dringen auf Mehrwertsteuer-Aus bei bestimmten Lebensmitteln, HB - Der irakische Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani hat sich ungeachtet der guten Beziehungen zum Iran kritisch über den Umgang des Nachbarlandes mit Protesten geäussert, Gespräch, Bild - EU wirbt für neuen Schuldenfonds, Gespräch mit Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, HB u.a. - Die FDP fordert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die Grünen dazu auf, sich zum Industriestandort zu bekennen, Gespräch mit der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Carina Konrad, HB - "Je grösser das Unternehmen, desto virtueller", Gespräch mit Torsten Fues vom Hauptversammlungsdienstleister Better Orange, BöZ - "Wir wollen einen starken Finanzplatz", Gespräch mit Union Investment-Fondsmanager Arne Rautenberg über das geplante Delisting von Linde in Frankfurt, BöZ - Für Bondinvestoren kommt es auf die Konvexität an, Gastbeitrag von Holger Mertens, Head Portfolio Manager Global Credit bei Nikko Asset Management, BöZ - SPD-Parteichef Lars Klingbeil steht Vorschlägen einer Mehrwertsteuersenkung für Lebensmittel skeptisch gegenüber, Gespräch, ARD

bis 21.00 Uhr: - Die Ampel-Regierung hat in der Sonntagsfrage ihre parlamentarische Mehrheit bei den Deutschen verloren, Bild - Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat vor Ausschreitungen bei der geplanten Räumung des besetzten Dorfes Lützerath gewarnt, Interview, Taz - GIZ-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel fordert mehr Anstrengungen in der Entwicklungszusammenarbeit, Gespräch, Rheinische Post - Umfrage: Etwa ein Fünftel (19%) aller Angestellten in Deutschland planen in diesem Jahr den Arbeitgeber zu wechseln, Bild - Führende FDP-Politiker rechnen nicht mehr mit längerer AKW-Laufzeit, Bild - Stadtstaaten fordern neues System zur Verteilung Schutzsuchender, Welt - Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro hat sich nach den Krawallen Tausender Anhänger in seinem Heimatland in ein Krankenhaus der US-Stadt Orlando bringen lassen, O Globo - Der irakische Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani will bei seinem Berlin-Besuch am Freitag Bundeskanzler Olaf Scholz konkrete Vorschläge für Verbesserungen bei der bislang sehr schleppenden Rückführung irakischer Flüchtlinge in ihr Heimatland machen, Gespräch, Bild - Irakischer Regierungschef Mohammed Schia al-Sudani: Bei den Gesprächen mit Kanzler Scholz wird es um das Thema Gaspartnerschaft gehen sowie um die Stärkung deutscher Unternehmen wie Siemens, Gespräch, Bild

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: About You, Q3-Zahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) Hauptverhandlung über Freisprüche von VW-Managern im Untreue-Prozess (Vergütung von Betriebsräten der Volkswagen AG) 10:30 DEU: Verhandlung einer weiteren Klimaschutz-Klage gegen Volkswagen DEU: Airbus, Auftragseingang und Auslieferungen 2022 TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Industrieproduktion 11/22 09:00 SPA: Industrieproduktion 11/22 11:30 DEU: Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierter Bundesanleihen 11:30 EUR: EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 16:00 USA: Grosshandel, Lagerbestände 11/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Grosshandel, Umsatz 11/22 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: IG Metall Berlin, Pressekonferenz zu Ausblick auf das gewerkschaftliche Jahr 2023

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.45 Uhr Frankreich Industrieproduktion November Monatsvergleich +0,8 -2,0 Jahresvergleich -1,0 -2,7 09.00 Uhr Spanien Industrieproduktion November Monatsvergleich -0,4 -0,4 Jahresvergleich unbereinigt --- +2,2 bereinigt +0,1 +2,5 GROSSBRITANNIEN --- Keine marktbewegenden Daten erwartet --- USA --- Keine marktbewegenden Daten erwartet ---