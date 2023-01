Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Zum Ende der ersten Börsenwoche 2023 zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt erneut Kursgewinne ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax am Freitag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel gut ein halbes Prozent höher auf 14 516 Punkte. Damit summieren sich die Gewinne der vergangenen Tage auf mehr als vier Prozent - der Jahresauftakt wäre mithin gelungen. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag höher erwartet. Durchkreuzen könnten dies allerdings noch Konjunkturdaten aus den USA. "Mit dem US-Arbeitsmarktbericht steht in den USA das erste Börsen-Highlight des noch jungen Jahres an", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein unerwartet robuster Arbeitsmarkt könne die Notenbank Fed dazu veranlassen, die Zinsen länger und insgesamt stärker zu erhöhen und sie anschliessend längere Zeit auf erhöhtem Niveau zu belassen.

USA: - KURSVERLUSTE - Ein nach wie vor robuster US-Arbeitsmarkt hat am Donnerstag die Furcht der Anleger vor einem weiter aggressiven geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed verstärkt. Der Aktienmarkt reagierte mit deutlichen Abgaben. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,02 Prozent auf 32 930,08 Punkte. Laut dem privaten Dienstleister ADP wurden in der Privatwirtschaft der USA im Dezember 235 000 Arbeitsplätze geschaffen. Analysten hatten nur mit 150 000 neuen Stellen gerechnet. Ein robuster Jobmarkt kann steigende Löhne bedeuten und in der Folge eine weiter hohe Inflation. Dies könnte die US-Notenbank veranlassen, die Zinsen stärker als bisher erwartet zu erhöhen. Massgeblich für die Fed ist der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Freitag veröffentlicht wird.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die schwache Verfassung der US-Märkte dämpfte die Stimmung. Am Nachmittag werden frische Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet, die neue Signale für die US-Zinspolitik liefern könnten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,6 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte zuletzt um 0,3 Prozent zu, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong nach den jüngsten Gewinnen um 0,3 Prozent nachgab.

DAX 14436,31 -0,38 XDAX 14447,74 -0,26 EuroSTOXX 50 3959,48 -0,36 Stoxx50 3766,20 -0,37 DJIA 32930,08 -1,02 S&P 500 3808,10 -1,16 NASDAQ 100 10741,22 -1,59

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 136,31 0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0519 -0,01 USD/Yen 134,0205 0,49 Euro/Yen 140,9910 0,49

ROHÖL:

Brent 79,32 0,63 USD WTI 74,23 0,56 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) will in Reformplan für Bundeswehr 200 Massnahmen als "Auftakt für Veränderungen", Welt

- Verteidigungsexperte Kjell Engelbrekt: Schweden hätte durch Sabotage der Nordstream-Pipelines wenig zu gewinnen und sehr viel zu verlieren gehabt, Interview, Welt

- Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), hält Versorgungssicherheit und Sozialverträglichkeit für wichtige Bedingungen bei der Entscheidung um einen Kohleausstieg 2030, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert vor Dreikönigstreffen Umdenken von SPD und Grünen vor allem in der Energiepolitik, Interview, Welt

- FDP fordert von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) "Konzept für eine nachhaltige und generationengerechte Pflegefinanzierung", Bild

- Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn kündigt Beginn von Gesprächen mit Sponsor und Fluggesellschaft Qatar Airways an: "Zunächst wird es darum gehen, Bilanz zu ziehen und dann gegenseitig die Interessen neu auszuloten", Bild

- Civey-Umfrage: Grosse Mehrheit der Deutschen für Entlassung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), T-Online

- Zahl der Kriegsdienstverweigerer in der Bundeswehr 2022 sprunghaft angestiegen, Angaben des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- KI-Start-up OpenAI in Gesprächen für Anteilsverkauf, die den Entwickler der Sprachrobotersoftware GPT mit 29 Milliarden US-Dollar bewerten würde, WSJ und FT

- Kryptobank Genesis Global Trading erwägt nach Entlassungsrunde weitere Schritte, um Verluste nach FTX-Crash abzufedern, WSJ

bis 23.45 Uhr:

- Hamburger Fintech Sidecaps will Blockchainliquidität bündeln und den Zugang zu kleinen Titeln verbessern, Gespräch mit Chef und Gründer Julius Krieg, BöZ

- "Projektentwickler im Auge des Sturms", Gespräch mit Timo Wagner von Jones Lang Lasalle über Risiken und Chancen im abflauenden Immobilienmarkt, FAZ

- "Avantgarde wird normal". Gespräch mit Futuristin Amy Webb über die Auswirkungen der Krise auf Technologie, warum sich Unternehmen mit langweiligen Innovationen beschäftigen sollten und wie ihre zwölfjährige Tochter ihre Hausaufgaben nicht erledigen darf, HB

- Themenfonds bleiben langfristig attraktiv, Gastbeitrag von Walter Liebe, Pictet Asset Management, BöZ

- "Von einer Rezession kann keine Rede sein", Gespräch mit Erste Group-Chef Willibald Cernko, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- Das Bundesverbraucherschutzministerium begrüsst das Nutzungsverbot personenbezogener Daten für Werbung durch den Facebook-Mutterkonzern Meta, Gespräch mit Staatssekretärin Christiane Rohleder, Tablemedia

- Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) begrüsst die Erwägung der Bundesregierung zur Lieferung von Marder-Panzern an die Ukraine, Welt

- Die Bundesregierung geht nun auch juristisch gegen Klimaaktivisten vor, die Anfang der Woche nach eigener Darstellung Verkehrsschilder zur Aufhebung von Tempolimits auf Autobahnen abmontiert haben, Gespräch mit Oliver Luksic (FDP), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Rheinische Post

- Nach den Beratungen mit dem Bund pocht NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) darauf, dass die Krankenhausplanung Ländersache bleibt, Gespräch, Rheinische Post

- Kurz vor der Räumung des Dorfes Lützerath verteidigt Bergbau-Experte Carsten Drebenstedt, Professor an der TU Freiberg, die geplante Abbaggerung, Gespräch, Rheinische Post

- Die CSU ruft die Bundesregierung auf, "die iranische Revolution mit echten Taten und klaren Positionen zu unterstützen", FAZ

- Nach dem Machtwechsel in Brasilien ist Bewegung in das Projekt einer europäisch-lateinamerikanischen Freihandelszone gekommen, Gespräch mit dem Vorsitzenden des Handelsausschusses des EU-Parlamentes, Bernd Lange (SPD), Rheinische Post

- SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat vorsichtig optimistisch auf die von Moskau angekündigte Feuerpause reagiert, Gespräch, Tablemedia

- Finnische Parlamentarier fordern von Deutschland und anderen Nato-Staaten, die Lieferung von Leopard-2-Panzern für die Ukraine voranzutreiben, Tablemedia

/jha/cg