Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE ERWARTET - Im Dax besteht nach der bislang schwächeren Woche die Chance auf einen versöhnlichen Abschluss. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 14 323 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf verlor er rund zwei Prozent, nachdem er in der Vorwoche noch einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht hatte. Mit dem Rutsch unter den Aufwärtstrend seit Mitte Oktober und die 21-Tage-Linie stehen die Zeichen auf Korrektur.

USA: - ERHOLUNG - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag nach dem von Zinssorgen getriebenen Rückschlag einen Erholungsversuch unternommen. Dies galt vor allem für die Technologiewerte an der Nasdaq, die im Dezember bislang besonders stark unter Druck gestanden hatten. Von mehr als einem Erholungsversuch wollten Börsianer allerdings ohne echte Kurstreiber nicht sprechen. Dem technologielastigen Nasdaq-100-Index gelangen mit einem Anstieg um 1,22 Prozent auf 11 637,50 Punkte die deutlichsten Kursgewinne. Das Kursbarometer der Wall Street, der Dow Jones Industrial , hatte sich am Vortag schon stabilisiert und legte nun um 0,55 Prozent auf 33 781,48 Punkte zu.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Freitag mit Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet. Die robuste Verfassung der US-Aktienmärkte stützte. Zudem sorgten Signale für weitere staatliche Unterstützung für den Immobiliensektor in China für Rückenwind. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte am Freitag zuletzt um 0,7 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone gewann der Hang-Seng-Index im späten Handel nach den deutlichen Gewinnen am Vortag 1,9 Prozent. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,2 Prozent zu. Für die laufende Woche ergibt sich damit ein Anstieg um rund 0,4 Prozent.

DAX 14264,56 0,02 XDAX 14294,59 0,10 EuroSTOXX 50 3921,27 0,01 Stoxx50 3756,97 0,01 DJIA 33781,48 0,55 S&P 500 3963,51 0,75 NASDAQ 100 11637,50 1,22

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 141,87 0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0576 0,19 USD/Yen 136,1440 -0,39 Euro/Yen 143,9870 -0,20

ROHÖL:

Brent 76,74 0,59 USD WTI 72,03 0,57 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- Staatsanwaltschaft frustriert über Arbeit mit Trumps Team, CNN und Washington Post

- Bitkom-Chef Achim Berg: "Der digitale Aufbruch hat bisher nicht stattgefunden", Wiwo

- Regierungssprecher Steffen Hebestreit: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beobachtet Entwicklung von Twitter, Podcast "Geyer & Niesmann" des Redaktionsnetzwerks Deutschland

- Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags: Umsetzung des 49-Euro-Tickets wird "hartes Stück Arbeit", Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Auch in Essener Karstadt-Kaufhof-Zentrale soll die Hälfte des Personals eingespart werden. Sachverwalter will Sanierung in drei Jahren abschliessen, Focus

- Axa-Deutschland-Chef Thilo Schumacher: Für den französischen Versicherer Axa ist die Digitalisierung hierzulande noch längst nicht abgeschlossen, FAZ

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SDP) gegen Wiederzulassung russischer Sportler, FAZ

bis 05.00 Uhr:

- Da dem früheren Pensionsfonds der EU-Abgeordneten, in den sie bis 2009 eingezahlt haben, Ende 2025 das Geld auszugehen droht, müssen wohl die Steuerzahler einspringen, Bild

- Energie-Versorgungslage isst laut Regierungsvermerk womöglich schlechter als im Stresstest angenommen, weil in Frankreich weniger Strom produziert wird als angenommen, Bild

- Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) rechnet damit, dass das Deutschlandticket anders als ursprünglich geplant erst im Mai eingeführt wird und nicht schon im April, Interview RTL Direkt

bis 22.45 Uhr:

- Nach dem Streit im Vorstand von Henkel wachsen unter Führungskräften

und in Teilen der Henkel-Familie die Zweifel an Aufsichtsratschefin Simone Bagel-Trah, HB

- Fed-Beobachter rechnet mit US-Zinshöhepunkt im März, Interview mit dem Volkswirt Erik Norland von der CME Group, BöZ

- Minister der britischen Regierung haben eine Einigung verhindert, die die Bahnstreiks verhindert hätte. Die Arbeitgeber hatten dabei eine Lohnerhöhung um 10 Prozent über zwei Jahre vorgesehen, FT

- Trotz der von der EU verhängten Sanktionen gegen Russlands Elite machen zwei als kremlnah geltende Milliardäre weiter gute Geschäfte in Lettland, Internetportal The Insider

bis 21.00 Uhr:

- Bundesregierung will Pflicht zum Datenteilen und Rechtsanspruch auf Open Data, HB

- Da die hessische Landesregierung, die das Vorschlagsrecht für den nächsten frei werdenden Posten hat, sich noch nicht auf eine Nachfolge für Vorstandsmitglied Johannes Beermann entschieden hat, droht erst einmal eine Vakanz im Bundesbankvorstand, HB

- Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis dringt auf schnelle Entscheidung über seine Nachfolge, Interview, HB

- Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will eine neue europäische "industriepolitische Agenda" durch eine Kombination bestehender EU-Fonds und Mitteln auf nationaler Ebene finanzieren, HB

- Die Trading Hub Europe hatte ab Mai im Auftrag der Regierung für 8,7 Milliarden Euro Gas gekauft, ohne es direkt zu einem bestimmten Datum wieder zum Verkauf anzubieten, wie es sonst üblich ist. Derzeit käme es bei einem Verkauf zu einem Verlust von 1,5 Milliarden Euro, Tagesspiegel

- Europas Unternehmen müssen sich im kommenden Jahr verstärkt auf Attacken aktivistischer Investoren einstellen, prognostiziert das Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal, HB