Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte seinen eher schwachen Wochenverlauf am Donnerstag zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 0,1 Prozent tiefer auf 14 247 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax mit 14 584 Punkten noch einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht. Nun rückt nach einem Wochenminus von fast zwei Prozent das nächste Zwischentief bei 14 149 Punkten in den Fokus. An der Wall Street ging der Rückschlag vor allem bei den Technologiewerten noch etwas weiter. Der Dow Jones verharrte indes bei rund 2,5 Prozent Wochenminus. Während in den USA vor allem Zinssorgen dominieren, führen die Börsen in Asien mit dem Thema Corona-Restriktionen in China ein Eigenleben. So sprang der Hang-Seng in Hongkong am Morgen deutlich an - in der Hoffnung auf weitere Lockerungen.

USA: - DOW TRITT AUF DER STELLE - Nach zwei schwachen Börsentagen hat es im New Yorker Aktienhandel am Mittwoch zumindest unter den Standardwerten im Dow Jones Industrial eine Stabilisierung gegeben. Enttäuschende Aussenhandelsdaten aus China und die Zurückhaltung vor anstehenden Zinsentscheiden verhinderten aber eine Erholung, nachdem der US-Leitindex seit Ende November fast drei Prozent verloren hat. Während der Dow mit 33 597,92 Punkten prozentual unverändert aus dem Handel ging, gab es an der technologielastigen Nasdaq-Börse nochmals Verluste. Der Nasdaq-100-Index fiel um 0,45 Prozent auf 11 497,39 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab bei einem Schlussstand von 3933,92 Punkten um 0,19 Prozent nach. Für ihn war es gar der fünfte Verlusttag in Folge.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den asiatischen Aktienmärkten haben die Kurse am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio büsste der japanische Leitindex Nikkei 225 0,4 Prozent ein. In China stützten weitere Lockerungen der Corona-Auflagen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen verlor zuletzt rund 0,1 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone legte der Hang-Seng-Index im späten Handel hingegen kräftig um 2,9 Prozent zu.

bis 6.45 Uhr:

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): Pflock gegen Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes eingeschlagen, Funke/Ouest-France

- Bürgschaften und Beteiligungen: Bund und Länder weiten Mittelstandsförderung aus, HB

- Alphabet-Tochter Google legt Teams für Produkte Maps und Waze zusammen, WSJ

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Ampel-Jahrestag: Regierung stabil in aufgeregten Zeiten, Funke/Ouest-France

- Ein Jahr Ampel: Parteienforscher Jürgen Falter rät Scholz zu "dringender" Kabinettsumbildung, Neue Osnabrücker Zeitung

- Parteienforscherin Ursula Münch zu einem Jahr Ampel: Bevölkerung wird "mit Geld besänftigt", Neue Osnabrücker Zeitung

- Airbus will mehr Militärflugzeuge an Vietnam verkaufen, VnExpress

bis 5.00 Uhr:

- Der Vorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG), Florian Köbler, warnt wegen der Entlastungsmassnahmen der Ampel-Koalition vor einem Bearbeitungsstau in den Finanzämtern, Interview, Bild

- Eurogruppenchef Paschal Donohoe schwört die Euro-Staaten auf einen schwierigen Kampf gegen die Inflation ein und warnt vor der Ausweitung nationaler Energie-Hilfsprogramme, Interview, Welt

- Der Co-Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil, ruft deutsche Unternehmen auf, ihre Geschäftspolitik mit China zu überdenken, Interview, Rheinische Post

- Beim Stromerzeuger Steag gibt es Streit um den neuen Chefkontrolleur, Rheinischen Post

- Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) prüft eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die geplante Erhöhung der Erbschaftssteuer, Interview, Bild

bis 22.45 Uhr:

- Für Paul Jackson, leitender Anlagestratege des amerikanischen Vermögensverwalters Invesco, ist das Schlimmste an den Börsen erst einmal vorbei. "Die Märkte sind schon jetzt in einer Phase, in der sie von Abschwächung auf Erholung übergehen.", Gespräch, FAZ

- Die europäische Zahlungsinitiative (European Payments Initiative/EPI) steht vor ihrer Wiedererweckung. Die genossenschaftlichen Institute werden sich an "EPI 2.0" beteiligen, bestätigte eine Sprecherin der DZ Bank, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- FDP will extremistischen Beamten die Pension streichen, Gespräch mit Vizechef der Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, HB

- Wirecard-Prozess: Psychiater sollen als Sachverständige den ehemaligen Chefbuchhalter von Wirecard begutachten, HB

- Mitarbeiter der EZB erwägen Proteste oder womöglich sogar einen Streik im Lohnkampf, FT

- Am Mittwoch kommender Woche wird der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn den Vorstand wohl damit beauftragen, einen Verkauf von bis zu 100 Prozent der Logistiktochter Schenker vorzubereiten, HB

- Der neue Tui-Chef Sebastian Ebel will den Bereich der Paketreisen ausbauen, die Kunden selbst zusammenstellen. Anders als die Konkurrenz digitaler Plattformen könne Tui eigene Produkte wie Riu, Robinson oder Mein Schiff nutzen, um den Kunden Extradienstleistungen anzubieten, Interview, HB

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD): Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst schneller loswerden, Gespräch, ARD-Sendung Maischberger

