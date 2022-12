Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Im Dax winken den Anlegern am Dienstag zunächst keine Nikolaus-Geschenke. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart kaum verändert auf 14 444 Punkte. Am Vortag gab es leichte Verluste, nachdem der Dax in der Vorwoche mit 14 584 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht hatte. Das damalige Zwischenhoch bei 14 709 Punkten bleibt die Orientierungsmarke nach oben. Auch an der Wall Street hatte es am Montagabend eine Korrektur auf hohem Niveau gegeben. Ein überraschend guter ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor habe die zuletzt abgemilderten Zinssorgen wieder befeuert, hiess es bei der Credit Suisse. An den asiatischen Börsen zeichnete sich am Morgen nach dem starken Wochenstart in China und Hongkong kein klarer Trend ab.

USA: - DEUTLICH IM MINUS - Die US-Aktienmärkte sind am Montag wegen neuer Zinsbedenken mit klaren Verlusten in die Woche gestartet. Vor dem Hintergrund recht starker Wirtschaftsdaten sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,40 Prozent auf 33 947,10 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,79 Prozent auf 3998,84 Zähler, während es für den technologielastigen Nasdaq 100 um 1,73 Prozent auf 11 786,80 Zähler bergab ging. Nach dem guten Lauf des Dow auf ein Hoch seit April wurde zu Wochenbeginn die Sorge wieder grösser, dass der Spielraum für weitere Zinssteigerungen durch die US-Notenbank Fed doch grösser sein könnte als zuletzt erhofft. Daher fiel der Index weiter von dem Zwischenhoch zurück. Ein überraschend guter ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor trug dazu bei. Gute Wirtschaftsdaten gelten in Zeiten hoher Inflation als Anzeichen, dass die Fed noch weiter an der Zinsschraube drehen kann, ohne die Wirtschaft zu sehr zu gefährden.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während es in Japan und China leicht nach oben ging, gab es in Hongkong nach den deutlichen Gewinnen zum Wochenstart Verluste. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büsste zuletzt rund ein Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte im späten Handel um 0,5 Prozent zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent höher.

DAX 14447,61 -0,56% XDAX 14439,44 -0,71% EuroSTOXX 50 3956,53 -0,54% Stoxx50 3793,47 -0,32% DJIA 33947,10 -1,40% S&P 500 3998,84 -1,79% NASDAQ 100 11786,80 -1,73%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL ----------

RENTEN:

Bund-Future 141,67 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0486 0,00 USD/Yen 137,0240 0,14 Euro/Yen 143,6815 0,14

ROHÖL:

Brent 83,13 0,43 USD WTI 77,31 0,38 USD

---------- PRESSESCHAU ----------

bis 6.30 Uhr:

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will Kapital für Aktienrente deutlich aufstocken, Tagesspiegel

- Neue Pläne des britischen Finanzministeriums zur Regulierung des Kryptomarktes sind so gut wie fertig, FT

- André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbands, mahnt Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zum schnellen Handeln, ARD-Tagesthemen

- Verdi-Vorständin Stefanie Nutzenberger kritisiert Eigentümer und Management von Galeria Karstadt Kaufhof hart, HB

- CDU-Chef Friedrich Merz kritisiert Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und nennt Schröder "mutiger und zupackender", Rheinische Post

bis 05.00 Uhr:

- Im INSA-Meinungstrend gewinnt die CDU/CSU (28 Prozent) einen Prozentpunkt hinzu. SPD (20,5 Prozent), die Grünen (17 Prozent) und AfD (14,5 Prozent) verlieren je einen halben Prozentpunkt. FDP (7 Prozent) und Linke (5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche, Bild

- Der Chef des Hausärzteverbands Nordrhein, Oliver Funken, sieht die Zeit für eine Lockerung der Maskenpflicht gekommen, Interview, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Sabine Anger, die das europäische Streaminggeschäft des Medienkonzerns Paramount verantwortet, ist zuversichtlich, dass Paramount als weiterer Streaminganbieter in Deutschland gute Chancen hat, Interview, FAZ

- Der Telekom-Deutschland-Vorstand Srini Gopalan fordert steuerliche Erleichterungen, um den bis zu 20 Prozent verteuerten Ausbau von Glasfaser voranzubringen, Interview, BöZ

- Bei der Credit Suisse haben sich die Abflüsse von Kundengeldern beruhigt, Interview mit Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann, SRF-Sendung Eco Talk

- Grossbritannien finalisiert Pläne für Krypto-Regulierung, FT

- Pepsico streicht hunderte Stellen in der US-Konzernzentrale der Erfrischungsgetränke- und Snack-Sparte, WSJ

bis 21.00 Uhr:

- Europäische Kommission will US-Tech-Konzerne an den Infrastrukturkosten der hiesigen Telekomindustrie beteiligen, HB

- Deutsche Telekom streitet mit Facebook-Konzern Meta vor Gericht, HB

- Auf Druck aus Wirtschaft und EU-Parlament ändert die EU-Kommission die Definition von "grünem Wasserstoff", HB

- RWE-Chef Markus Krebber wirft der EU-Kommission vor, den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft angesichts einer zu komplizierten Regulierung zu blockieren, Interview, HB

- Toyota-Europa-Chef Matt Harrison ist überzeugt, dass das neue Elektromodell sich gut verkaufen wird und die Räderprobleme bald vergessen sein werden, Interview HB

- Die Immunitätslage ist zu Beginn des dritten Winters in der Corona-Krise laut dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI) besser als zuvor, Interview mit Lothar Wieler, FAZ

- Verkehrsminister Wis­sing (FDP) will Tempo machen beim Strassen- und Brückenbau - und dafür notfalls Streit mit Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) riskieren: Planungszeiten für Infrastrukturvorhaben müssen halbiert werden, Interview, FAZ

