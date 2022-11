Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte nach der Kursrally vom Freitag zunächst ohne frischen Schwung in die neue Handelswoche starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels mit 13 455 Punkten fast auf dem Schlussniveau vom Freitag. Anleger positionieren sich abwartend vor wichtigen Ereignissen im Wochenverlauf, darunter die Zwischenwahlen in den USA und die US-Verbraucherpreise. Anleger folgen in Frankfurt also erst einmal skeptisch dem internationalen Geschehen, nachdem die US-Börsen am Freitag stark gestiegen waren und die Erholungsrally an der Hongkonger Börse am Montagmorgen weiterging. Beim Dax schauen die Anleger weiter auf die 200-Tage-Linie, die seit Februar nicht mehr getestet wurde. Aktuell verläuft dieser Langfristindikator bei 13 636 Zählern.

USA: - GEWINNE ZUM WOCHENAUSKLANG - In einem von Nervosität und vom US-Arbeitsmarktbericht geprägten Handel haben am Freitag die US-Börsen letztlich doch noch klare Gewinne verbucht und sich von ihren Vortagesverlusten etwas erholt. Der Dow Jones Industrial gewann 1,26 Prozent auf 32 403,22 Punkte. Auf Wochensicht verlor der Leitindex allerdings 1,4 Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 1,36 Prozent auf 3770,55 Zähler. Auch der in den vergangenen Tagen besonders schwache technologielastige Nasdaq 100 schwenkte noch auf den Erholungspfad mit plus 1,56 Prozent auf 10 857,03 Punkte ein. Die wohl noch für längere Zeit steigenden Zinsen in den USA hatten Technologiewerte in dieser Woche besonders stark belastet. Die Wochenbilanz mit einem Minus von rund sechs Prozent für den Nasdaq 100 spiegelt dies wider.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Mit viel Rückenwind von der Wall Street haben die Börsen Asiens am Montag überwiegend zugelegt. Moderate Verluste gav es zwar in Festlandchina nach schwachen Aussenhandelsdaten des Landes, doch hatte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den chinesischen Festlandbörsen am Freitag auch um mehr als drei Prozent zugelegt. Zum Wochenstart fiel er nun um 0,2 Prozent. So nahmen auch die vor dem Wochenende aufgekommenen Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der restriktiven Corona-Politik Chinas ein wenig ab. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zog indes um 2,5 Prozent an. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 stieg um mehr als ein Prozent.

DAX 13459,85 +2,51% XDAX 13486,55 +2,78% EuroSTOXX 50 3688,33 +2,65% Stoxx50 3596,48 +1,61% DJIA 32403,22 +1,26% S&P 500 3770,55 +1,36% NASDAQ 100 10857,03 +1,56%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 136,90 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9949 -0,1% USD/Yen 147,09 +0,29% Euro/Yen 146,33 +0,2%

ROHÖL:

Brent 97,79 -0,78 USD WTI 91,68 -0,93 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- Facebook-Konzern Meta plant Stellenabbau, New York Times (NYT) und WSJ - CDU-Chef Friedrich Merz will sich im Bürgergeld-Streit ein Stück auf Ampel zubewegen, ARD-Tagesthemen - Elektronische Patientenakte: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bringt Opt-Out-Verfahren auf den Weg, HB - Alibaba, Biren Technology und einige andere chinesische Chipdesigner reduzieren Verarbeitungsgeschwindigkeiten ihrer Halbleiterprodukte, um die im letzten Monat angekündigten US-Sanktionen zu umgehen, FT - Der Onlinehändler Buero.de hat sein Übernahmeangebot für Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ausgeweitet und will 47 Galeria-Filialen in Mittelzentren übernehmen, Bild - Bündnis fordert weitreichendes Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Der von der Apotheken- und Drogeriemarktkette Walgreens Boots unterstützte Gesundheitsdienstleister VillageMD steht vor dem Zusammenschluss mit Summit Health. Krankenversicherer Cigna steht vor einer Investition in das mit neun Milliarden Dollar bewertete Unternehmen, WSJ - "Wir kaufen keine Kunden", Gespräch mit Thomas Kurian, Chef der Google Cloudsparte, über Pläne in Brandenburg, den Strombedarf von Rechenzentren und das Aufholen zu Amazon und Microsoft, FAZ - Die Europäische Kommission hat der ukrainischen Zielsetzung, bis Ende 2024 den EU-Beitrittsprozess abgeschlossen zu haben, eine Absage erteilt, Gespräch mit Erweiterungskommissar Oliver Varhely, Welt - NRW-Konzerne bei Corona weiterhin vorsichtig. Telekom verzichtet auf Weihnachtsfeier. Lunchpakete statt Kantine, Rheinische Post - Die katarische Regierung hat sich verärgert über Kritik aus der Bundesregierung gezeigt, Gespräch mit Aussenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, FAZ - Die Unionsfraktion hat Bundesfinanzminister Christian Lindner einen widersprüchlichen Umgang mit der Schuldenbremse vorgeworfen, Gespräch mit dem Parlamentarischen Geschäftsführer von CDU/CSU, Thorsten Frei (CDU), Rheinische Post - Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire verlangt eine entschlossene Antwort der EU auf US-Subventionen, Gespräch, HB und drei weitere europäische Zeitungen - "Biden könnte praktisch handlungsunfähig werden", Gespräch mit dem Chef der Atlantikbrücke, Sigmar Gabriel (SPD), über die möglichen aussenpolitischen Folgen der US-Zwischenwahlen und die künftige Chinapolitik der USA, HB - Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich im November offenbar erstmals wieder leicht verbessert, HB - Strompreise mit Subventionen für Gaskraftwerke senken. Die von der EU-Kommission geplante Übergewinnsteuer schafft keine Planungssicherheit, Gastbeitrag von Eckhard Höffner, Rechtsanwalt und Wirtschaftshistoriker in München und Hermann Schubert, Professor für Volkswirtschaftslehre an der International School of Management in München, FAZ

/zb/mis/mk