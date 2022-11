Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE - Die Enttäuschung an der Wall Street am Vorabend über die Aussagen der US-Notenbank Fed dürften am Donnerstag auch am deutschen Markt die Aktienkurse bremsen. Ganz so hoch wie in New York dürften die Verluste hierzulande aber nicht ausfallen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,6 Prozent niedriger auf 13 180 Punkte. Zuvor war der Dax vom Tief Ende September um fast zwölf Prozent gestiegen. Die US-Notenbank Fed könnte bereits im Dezember ihre Leitzinsen weniger deutlich als zuletzt anheben. "Die Zeit für einen kleineren Zinsschritt könnte bereits auf dem nächsten Treffen kommen", sagte der Vorsitzende Jerome Powell am Vorabend. Das hatten viele Marktteilnehmer hören wollen, und trotzdem gingen die Kurse an den US-Börsen auf Talfahrt, vor allem im wachstumsstarken Technologiesektor.

USA: - SCHWACH - Eine Berg- und Talfahrt haben am Mittwoch nach der Fed-Zinsentscheidung die Kurse am US-Aktienmarkt hingelegt. Zunächst zogen die Indizes merklich an, nachdem bekannt wurde, dass die US-Notenbank schon im Dezember ihre Leitzinsen weniger deutlich als zuletzt anheben könnte. Fed-Chef Jerome Powell liess aber auch keinen Zweifel daran, die Zinserhöhungen fortzusetzen. Es sei "sehr verfrüht", um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken, so der Notenbanker. Letztlich rutschten die Kurse dann wieder stark ab, sodass der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Abschlag von 1,55 Prozent auf 32 147,76 Punkten aus dem Handel ging.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen büsste kurz vor Handelsende 0,9 Prozent ein. In der Sonderverwaltungszone Hongkong sank der Leitindex Hang Seng nach der jüngsten Rally um 2,6 Prozent. Die Schwäche an den US-Märkten strahlte auch auf Asien ab. In Japan ruhte der Handel unterdessen wegen eines Feiertages.

DAX 13256,74 -0,61 XDAX 13141,23 -1,64 EuroSTOXX 50 3622,01 -0,79 Stoxx50 3560,46 -0,16 DJIA 32147,76 -1,55 S&P 500 3759,69 -2,50 NASDAQ 100 10906,34 -3,39

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 137,90 -0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9824 0,06 USD/Yen 147,4185 -0,33 Euro/Yen 144,8230 -0,28

ROHÖL:

Brent 95,86 -0,30 USD WTI 89,54 -0,46 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.45 Uhr:

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) soll intern eine viel kleinere Zahl illegal eingereister Migranten ausweisen als die Bundespolizei, Bild

- Vor Kanzler-Besuch: Chinesische Experten kritisieren Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Grüne), chinesische Parteizeitung Global Times

- Der aktivistische Investor Carl Icahn soll mehr als acht Prozent der Anteile am Verpackungsmittelhersteller Crown Holdings besitzen, WSJ

- Die Bertelsmann-Tochter Penguin Random House soll Gespräche mit ihrem Übernahmeziel Simon & Schuster führen, um sich dessen Unterstützung im Berufungsverfahren zur geplanten Übernahme zu sichern, WSJ

bis 22.45 Uhr:

- L'Oreal stoppt Werbung auf Twitter, FT

- "ESG wird leider bislang auf CO2-Ersparnis reduziert", Gespräch mit Thomas Katzenmayer, Chef der Evangelischen Bank, BöZ

- SPD-Chef Lars Klingbeil will mit einer industriepolitischen Offensive eine Deindustrialisierung Deutschlands abwenden und die deutsche Wirtschaft robuster aufstellen, Gespräch, HB

- "Eine Frage der Unternehmenskultur", Gespräch mit Jan-Hendrik Gnändiger, Corporate-Governance-Experte von KPMG, über die unabwendbaren Pflichten des Mittelstands im ESG-Reporting, BöZ

- Vor seiner mit Spannung erwarteten Reise nach Peking hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) einen Kurswechsel gegenüber China angekündigt, Gastbeitrag, FAZ

- Der Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), Tom Buhrow, hat sich für eine grosse Rundfunk-Reform und einen neuen Gesellschaftsvertrag für die Öffentlich-Rechtlichen ausgesprochen, Gastbeitrag, FAZ

- Die in Moskau lehrende Wirtschaftsgeographin Natalja Subarewitsch erklärt, warum der Zusammenbruch der russischen Wirtschaft bisher ausgeblieben ist und warum die Menschen trotz grosser Armut nicht auf die Strasse gehen werden, FAZ

- Tempolimit und Fahrverbote: CDU-Verkehrspolitiker attackiert Audi-Chef Markus Duesmann, Gespräch mit Thomas Bareiss, HB

bis 21.00 Uhr:

- Der Onlinehändler buero.de prüft eine Übernahme von rund 40 Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Kaufhof, Bild

- N26-Chef Valentin Stalf: Digitalbank soll in zwei Jahren profitabel arbeiten, Gespräch, Welt

- Der Chemiekonzern Covestro erwägt, die Gaspreis-Bremse auszuschlagen, wenn sie mit einem Dividenden-Verbot verbunden wird, Gespräch mit Technologievorstand Klaus Schäfer, Rheinische Post

- Der Technologievorstand des Chemiekonzerns Covestro, Klaus Schäfer, kritisiert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): "Das Ministerium hat die Gaskommission viel zu spät eingesetzt, nun bleiben nicht einmal mehr zwei Monate, um die Preisbremsen umzusetzen", Gespräch, Rheinische Post

- Fast drei Viertel der Bundesbürger sind einer Umfrage zufolge unzufrieden mit der bisherigen Krisenbewältigung der Regierung, RTL/NTV

- Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat die Bundesregierung aufgefordert, die beschlossenen Energiepreisbremsen auf den gesamten Jahresverbrauch der zu Hause betreuten Pflegebedürftigen anzuwenden, Gespräch mit Vorstand Eugen Brysch, Rheinische Post

- Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat nach den Beschlüssen von Bund und Ländern zur Entlastung bei Flüchtlingskosten darauf gedrungen, dass die Mittel des Bundes an die Kommunen weitergegeben werden, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, Rheinische Post

- Die Union rechnet trotz der Beschlüsse der Ministerpräsidenten und des Bundeskanzlers mit Wohlstandverlusten, Gespräch mit dem Parlamentsgeschäftsführer der Fraktion, Thorsten Frei (CDU), Rheinische Post

- Handelsexperte Gerrit Heinemann geht davon aus, dass Warenhäuser wie Galeria Karstadt Kaufhaus sich auf Dauer nicht halten lassen, Gespräch, Rheinische Post

- Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann (CDU), übt scharfe Kritik an den Beschlüssen von Bund und Ländern im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Gespräch, Rheinische Post

- VKU bezeichnet MPK-Beschlüsse als "Baustelle", Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing, Bild

/jha/