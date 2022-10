Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND - GEWINNE ERWARTET - Am Ende eines bisher starken Monats Oktober winken im Dax weitere Kursgewinne. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 13 299 Punkte. Damit würde der Dax einen weiteren Höchststand seit Mitte September erklimmen, und weiter auf das damalige Zwischenhoch von 13 564 Punkten zusteuern. Bislang hat sich der Dax im Oktober um gut 9 Prozent erholt, nachdem er in den letzten Handelstagen im September noch auf das tiefste Niveau seit fast zwei Jahren abgesackt war. Anders als in den wichtigsten US-Indizes gab es Mitte Oktober kein weiteres Tief mehr. In den vergangenen drei Wochen rasten Dow Jones und S&P 500 dann aber mit fast 15 Prozent Plus und rund 12 Prozent voran.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - In bester Laune haben sich vor dem Wochenende die Investoren an der Wall Street gezeigt. Nach einer ohnehin bereits starken Börsenwoche legten die US-Aktien am Freitag noch eine Schippe drauf. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 2,59 Prozent auf 32 861,80 Zähler, er bringt es damit auf ein Wochenplus von 5,7 Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 2,46 Prozent auf 3901,06 Zähler. Unterstützung hatten die US-Börsen im Laufe der Woche auch von sinkenden Renditen am Anleihenmarkt erhalten. Die Quartalszahlen von Intel und Apple wurden sehr gut aufgenommen und stellten die Kursverluste von Amazon nach einem tristen Ausblick Online-Händlers in den Schatten. Der technologielastige Nasdaq 100 , der im Verlauf dieser Woche hinterhergehinkt hatte, stieg ebenfalls kräftig um 3,17 Prozent auf 11 546,21 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenauftakt uneinheitlich entwickelt. So zog in Tokio der japanische Leitindex Nikkei 225 beflügelt von den positiven Vorgaben aus den Vereinigten Staaten um 1,78 Prozent auf 27 587 Punkte an. Die chinesischen Börsen präsentierten sich dagegen einmal mehr schwächer. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen verlor kurz vor Hanelsende etwas mehr als ein Prozent. Damit setzte sich die Schwäche angesichts der wenig marktfreundlichen Entwicklungen in China, die der Kongress der Kommunistischen Partei aufgezeigt hatte, fort. Ausländische Investoren hatten in der vergangenen Woche in starkem Ausmass Mittel abgezogen. Zudem belasteten die Lockdown-Massnahmen wichtiger wirtschaftlicher Regionen in China und der schwache Einkaufsmanagerindex, der am Montag veröffentlicht wurde. In der Sonderverwaltungszone Hongkong pendele der der dortige Leitindex Hang Seng nach der schwachen Vorwoche um den Schlusskurs vom Freitag.

DAX 13243,33 0,24% XDAX 13345,93 1,56% EuroSTOXX 50 3613,02 0,24% Stoxx50 3525,45 0,48% DJIA 32861,80 2,59% S&P 500 3901,06 2,46% NASDAQ 100 11546,21 3,17%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 138,93 -0,06%

Euro/USD 0,9941 -0,26% USD/Yen 147,87 0,26% Euro/Yen 147,00 0,06%

Brent 95,08 -0,69 USD WTI 87,25 -0,65 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- SPD-Aussenpolitiker Nils Schmid setzt für Transport von Ukraine-Getreide auf Landwege, Zeitungen der Funke-Mediengruppe

- SPD-Chefin Saskia Esken: Sind bereit, über Detailfragen zum Bürgergeld zu reden, Zeitungen der Funke-Mediengruppe

- Grünen-Chefin Ricarda Lang warnt Union vor Blockade des Bürgergelds, Rheinische Post und Tagesspiegel

- Verifizierte Accounts bei Twitter sollen Geld kosten, Technologie-Blogs Platformer und The Verge

- Der deutsch-iranische Schriftsteller und Friedenspreisträger Navid Kermani kritisiert Verhalten der Bundesregierung zum Iran, ZDF-Sendung Heute Journal

- Michael Hähnel, Chef der Rügenwalder Mühle: "Wollen auch bei kultiviertem Fleisch Vorreiter sein", HB

- In der Debatte über die Nutzung heimischer Gasreserven in der Energiekrise stellen sich SPD und Grüne gegen die Forderung von Finanzminister Christian Lindner (FDP), eine Erdgasförderung in Deutschland durch das umstrittene Fracking-Verfahren zuzulassen, HB

- US-Konzern Emerson Electric verkauft Mehrheitsbeteiligung an seinem Geschäft mit Klimatechnologie an Blackstone. Sparte wird mit 14 Milliarden Dollar bewertet, WSJ

- Sozialrichter und Verbände warnen vor mehr Sozialleistungsbetrug beim Bürgergeld, Bild

- Angesichts massiver Kostensteigerungen warnen die freien Kita-Träger vor einer finanziellen Überforderung, Rheinische Post

- Die Union fordert im Streit um das Bürgergeld ein Entgegenkommen der Ampel-Parteien, Interview mit Fraktionsvize Hermann Gröhe, Rheinische Post

- Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis, Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung, warnt angesichts hoher Personalausfälle in den Kliniken vor Einschränkungen der regulären Krankenhausversorgung, Interview, Rheinische Post

- Kreditversicherer Atradius meldet zunehmende Zahlungsausfälle und Überfälligkeiten, Interview mit Frank Liebold, Leiter des deutschen Kreditversicherungsgeschäfts von Atradius, Welt

- Gas-Kommission beharrt auf Modell zur Dezember-Enlastung mit einer Einmalzahlung an Gaskunden und stellt sich damit gegen einen Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums. Grund: Die Experten befürchten geringere Sparanreize, FAZ

- SPD-Linke unterstützt FDP-Initiative zur Änderung des Aussenwirtschaftsrechts, um per Gesetz das Vordringen Chinas in sensible Wirtschaftsbereiche in Deutschland zu erschweren, Interview mit Co-Chef der SPD-Linken, Sebastian Roloff, HB

- Kommunen fordern für Bürgergeld mehr Zeit und Geld, Interview mit Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags, FAZ

- Die Zahl der von den Behörden in Deutschland festgestellten Impfschäden nach einer Corona-Impfung hat sich seit Ende Mai fast verdreifacht, FAZ

- Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warnt mit Blick auf den chinesischen Einstieg bei einem Terminal im Hamburger Hafen vor einer deutschen Abhängigkeit von China gewarnt, Interview, ARD-Sendung Bericht aus Berlin

- Wegen des harten Vorgehens der iranischen Behörden gegen die dortige Protestbewegung stellt Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eine mögliche Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation in den Raum, Interview, ARD-Sendung Bericht aus Berlin

- Die wichtigsten Start-up-Unternehmer haben einen Brandbrief an die Bundesregierung verfasst. Sie warnen vor einem Innovationsnotstand, HB

