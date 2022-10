Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Der Dax dürfte zur Wochenmitte unterstützt von starken Überseebörsen erst einmal über der Marke von 13 000 Punkten bleiben. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex auf 13 056 Punkte und damit prozentual kaum verändert. Am Vortag war der Dax über 13 000 Punkte nahezu auf Tageshoch aus dem Handel gegangen, womit er seinen in dieser Woche bislang positiven Lauf fortsetzte. Vor allem die nachlassenden Renditen am Anleihemarkt erwiesen sich als Kurstreiber.

USA: - ERNEUT KURSGEWINNE - Nach einem verhaltenen Handelsbeginn hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag die jüngste Erholung dynamisch fortgesetzt. Am Anleihemarkt sanken die Renditen spürbar, Beobachter äusserten die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen weniger stark erhöhen könnte als bislang befürchtet. Der Dow verbuchte mit der Schlussglocke ein Plus von 1,07 Prozent auf 31 836,74 Punkte. Am Freitag und Montag hatte er bereits um knapp vier Prozent zugelegt und war auf den höchsten Stand seit Mitte September geklettert.

ASIEN: - FEST - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch Kursgewinne verzeichnet. Die freundliche Stimmung in den USA sorgte auch dort für Rückenwind. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um gut ein Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen gewann 1,6 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Leitindex Hang Seng nach der jüngsten Schwäche sogar um 2,2 Prozent nach oben.

DAX 13052,96 0,94 XDAX 13079,37 1,17 EuroSTOXX 50 3585,58 1,64 Stoxx50 3488,77 1,03 DJIA 31836,74 1,07 S&P 500 3859,11 1,63 NASDAQ 100 11669,99 2,10

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 138,12 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9956 -0,10 USD/Yen 148,2430 0,21 Euro/Yen 147,5835 0,11

ROHÖL:

Brent 92,87 -0,65 USD WTI 84,91 -0,41 USD

PRESSESCHAU

bis 06.45 Uhr:

- CDU-Chef Friedrich Merz macht Bundesregierung verantwortlich für Verstimmungen mit Paris, Augsburger Allgemeine

- Christoph Heusgen, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz: Putin zielt mit Atom-Drohungen auf Deutschland, Zeitungen der Mediengruppe Bayern

- Keine schwimmenden Ölkraftwerke in der Nordsee, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- "Im vierten Quartal legt unser Gewinn zu", Gespräch mit SAP-Finanzchef Luka Mucic, BöZ

- "Wir planen nicht mit Anlagenschliessungen", Gespräch mit Covestro-Finanzchef Thomas Toepfer, BöZ

- Trotz Wirtschaftsabschwung kann der Staat in den nächsten fünf Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen, HB

- Vor dem Auslaufen des staatlichen Neubauförderprogramms der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) am Jahresende sind etwa zwei Drittel der Mittel abgerufen worden, HB

- Die EU-Kommission will Echtzeitüberweisungen zum Standard machen - und Banken entsprechende Vorgaben, HB, BöZ und FAZ

- Krisensicher? Deutsche Banken zeigen sich resilient!, Gastbeitrag von Sven-Olaf Leitz, Vorstand Financial Services KPMG, BöZ

- Pflichten der Geschäftsleitung zur Geopolitik: De-Risking China, Gastbeitrag von Christoph Seibt, Partner von Freshfields und Honorar­professor an der Bucerius Law School, Hamburg, BöZ

- "Renditepotenzial jetzt attraktiver", Gespräch mit Pimco-Portfoliomanager Konstantin Veit, BöZ

- "Stromversorgung wieder aufbauen", Gespräch mit Achim Steiner, Leiter des UN-Entwicklungsprogramms, über den Wiederaufbau in der Ukraine und Krisen anderswo, FAZ

- Warum die EZB die Zinsen so spät angehoben hat, Gespräch mit Ökonom Volker Wieland über hoch verschuldete Staaten und Irrtümer in der Inflationsprognose, FAZ

- Der sich abzeichnende Kompromiss zur Beteiligung des chinesischen Cosco-Konzerns im Hamburger Hafen stösst bei den Grünen weiter auf Kritik, Gespräch mit Fraktionsvize Konstantin von Notz, HB

bis 21.00 Uhr:

- Michael Sen will die Neuausrichtung des Medizintechnik- und Gesundheitskonzerns Fresenius zügig vorantreiben, Gespräch, FAZ

-CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz bleibt bei seinem "Nein" zu einer chinesischen Beteiligung am Hamburger Hafen, Gespräch, Welt Fernsehen

- Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), hat die Lieferung von Patriot-Flugabwehrsystemen aus Beständen der Bundeswehr gefordert, Gespräch, Welt

- Verantwortliche warnen vor zu strengen Sicherheitsmassnahmen im Kunstbetrieb, Welt

- Im Streit um die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Cosco an einem Containerterminal im Hamburger Hafen fordert die SPD jetzt eine Gegenleistung der chinesischen Seite, Gespräch mit Fraktionsvize Dirk Wiese, Rheinische Post

- Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass die SPD ein Stiftungsgesetz aufgrund der hohen Finanzierung der parteinahen Friedrich-Ebert-Stiftung blockiere, Gespräch, Welt

- Der Energieexperte des RWI-Leibniz-Institutes, Manuel Frondel, würde eine Wiederaufnahme der russischen Gas-Lieferungen nach dem Krieg begrüssen, Gespräch, Rheinische Post

- Immer mehr Arbeitnehmer nehmen Renten-Abschläge in Kauf, um vorzeitig in den Ruhestand zu gehen, Bild

----------

