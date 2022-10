Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ZUM WOCHENSTART ERWARTET - Die Stärke des US-Arbeitsmarktes nimmt den Anlegern die Hoffnung auf eine bald wieder gemächlichere Geldpolitik der ÚS-Notenbank Fed. Dies dürfte dem Dax am Montag weitere Verluste bescheren, nachdem die Börsen in New York am Freitag immer tiefer ins Minus abgerutscht waren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex nun zwei Stunden vor Xetra-Start 0,6 Prozent tiefer auf 12 200 Punkte. Nach einem vielversprechenden Auftakt in den Oktober ziehen an den Börsen schon wieder dunkle Wolken auf. "Die jüngste Erholung hat sich als Strohfeuer entpuppt. Ernüchtert haben die Anleger die Flinte ins Korn geworfen", sagte Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG. Der Dax orientiert sich nach zuletzt drei Verlusttagen wieder in Richtung seines Schlussniveaus vom September. "Die Marktteilnehmer, die gehofft hatten, die Notenbanken treten auf die Zinsbremse, wurden auf dem falschen Fuss erwischt", so der Experte.

USA: - DEUTLICHE VERLUSTE - Ein überraschend robuster Arbeitsmarktbericht hat am Freitag bei den Anlegern an der Wall Street die Ängste vor weiter deutlich steigenden Zinsen wiederbelebt. Der Dow Jones Industrial weitete sein Minus im Handelsverlauf aus. Zum Schluss stand ein Kursrückgang um 2,11 Prozent auf 29 296,79 Punkte zu Buche, womit der Leitindex etwas über seinem Tagestief blieb. Dank starker Gewinne am Montag und Dienstag erzielte er trotzdem noch ein Wochenplus von knapp zwei Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag letztlich um 2,80 Prozent auf 3639,66 Zähler nach unten. Noch heftiger fielen die Verluste bei den als besonders zinssensibel geltenden Technologieaktien aus: Der mit Tech-Werten gespickte Nasdaq 100 sackte um 3,88 Prozent auf 11 039,47 Punkte ab.

ASIEN: - CSI UND HANG SENG IM MINUS; FEIERTAG IN JAPAN - In Asien haben die Aktienmärkte wegen der schwachen US-Vorgaben zum Wochenauftakt nachgegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen büsste im späten Handel rund ein Prozent nach, nachdem in der gesamten vergangenen Woche feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büsste der Hang Seng zuletzt knapp drei Prozent ein. An der Börse in Japan wurde am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

DAX 12273,00 -1,59% XDAX 12228,30 -1,73% EuroSTOXX 50 3375,46 -1,69% Stoxx50 3378,48 -0,67% DJIA 29296,79 -2,11% S&P 500 3639,66 -2,8% NASDAQ 100 11039,47 -3,88%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 137,84 0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9740 -0,01% USD/Yen 145,43 0,03% Euro/Yen 141,64 0,01%

ROHÖL:

Brent 97,03 -0,89 USD WTI 91,80 -0,84 USD

PRESSESCHAU

bis 7.15 Uhr:

- EVP-Chef Manfred Weber: Atom-Drohungen dürfen nicht unser Handeln bestimmen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Innenpolitiker der Ampelkoalition fordern Aufklärung über mögliche Kontakte des Präsidenten der deutschen Cybersicherheitsbehörde BSI, Arne Schönbohm, zu russischen Geheimdienstkreisen über den umstrittenen Verein "Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V.", HB

- Klärwerke: Chemikalien-Engpass zur Abwasserreinigung spitzt sich weiter zu, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Investoren wollen Aberdeen-Asset-Management-Gründer Martin Gilbert wegen Interessenskonflikten zum Rückzug aus dem Vorstand bewegen, FT

bis 20.30 Uhr:

- "Quantenphysik wird unser Denken verändern", Gespräch mit Trumpf-Technologiechef Peter Leibinger, HB

- Die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer hat der Bundesregierung vorgeworfen, für den vorgezogenen Kohleausstieg im Rheinischen Revier bis 2030 vor dem Energiekonzern RWE eingeknickt zu sein, Gespräch, Rheinische Post

- Nach der folgenschweren Bahn-Sabotage will die SPD einen neuen Anlauf für mehr Befugnisse für die Bundespolizei unternehmen, Gespräch mit Fraktionsvize Dirk Wiese, Rheinische Post

- Nach dem Sabotageangriff fordert die Union ein neues Bahn-Sicherheitskonzept und die Einrichtung einer Stabstelle für Infrastruktursicherheit, Gespräch mit dem verkehrspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Ulrich Lange (CSU), Rheinische Post

- Die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Bundesregierung auf ihre Forderung nach einem 100-Milliarden-Sondervermögen für den Klimaschutz eingeht, Gespräch, Rheinische Post

- Grosse Verärgerung im Bundesinnenministerium über BSI-Präsident Schönbohm - Faeser prüft nach ZDF-Bericht über Sicherheitslücke Abberufung des Behördenchefs, HB

- "Südostasien nicht nur als Absatzmarkt sehen", Gespräch mit Indonesiens Präsident Joko Widodo über die Nickelreserven seines Landes, über eine mögliche Kooperation mit deutschen Autokonzernen, über den Angriffskrieg Russlands und die geopolitischen Herausforderungen im Asien-Pazifik-Raum, HB

- Die Politik muss jetzt massiv Investitionen fördern, die helfen, Energie zu sparen. Das lindert die Last der hohen Preise und schiebt das Wachstum an, Gastbeitrag von Martin Bornholdt, Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz, HB- Im Kampf gegen Mangel an Wohnraum will Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) unbebaute Grundstücke höher besteuern lassen, Bild

- EU-Beamte sollen 6,9 Prozent mehr Gehalt bekommen, Bild

- FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai: FDP-Stimme muss in Ampel deutlicher werden, Gespräch, ARD

- Staatssekretär von Innenministerin Faeser genehmigte umstrittene Rede von BSI-Chef, Business Insider

- Der Bundesrechnungshof mahnt das Verteidigungsministerium ab: Der Plan für das "Sondervermögen Bundeswehr" muss grundlegend überarbeitet werden - sonst könnte der Armee am Ende eine solide Finanzierung fehlen, FAZ

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil stellt nach der Landtagswahl eine Rückkehr zu einer rot-grünen Koalition in dem Bundesland in Aussicht, Gespräch, ARD

- Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus - Was können wir dagegen tun? Zum Beispiel die Erwerbstätigkeit von Rentnern weniger besteuern, Gastbeitrag von Ökonomen Aloys Prinz und Elmar Wolfstetter, FAZ

- "Karton ersetzt zunehmend Kunststoff", Gespräch mit Weig-Chefs Moritz und Xaver Weig, FAZ

- Holger Berens, Vorstandschef des Bundesverbands für den Schutz Kritischer Infrastrukturen (BSKI), hat vor Angriffen auf das deutsche Telekommunikationsnetz gewarnt, Gespräch, Bild

- Der Wirtschaftsrat der CDU warnt angesichts der rasant ansteigenden Zahlen von Asylbewerbern aus Afrika und dem Nahen Osten vor einer Überforderung der Aufnahmekapazitäten in Kommunen und im Land insgesamt, Gespräch mit Generalsekretär Wolfgang Steiger, Bild