Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DEUTLICH IM PLUS - Nach dem Rückschlag vom Vortag nimmt die Erholungsrally im Dax am Donnerstag offenbar wieder Fahrt auf. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 1,3 Prozent höher auf 12 684 Punkte. Damit würde es der Dax zurück über die 21-Tage-Linie schaffen und hätte sich vom Vorwochentief seit November 2020 bei 11 862 Punkten wieder um etwa 7 Prozent erholt. Auch für den US-Markt rechnet IG mit einer Fortsetzung der Erholung. Hier steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Bislang laufen die Hoffnungen der Börsianer auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank angesichts schwacher Wirtschaftsdaten aber ins Leere. Die Signale aus den Reihen der Fed deuten darauf hin, dass sie die Zinswende unbeirrt fortsetzt, bis die Inflation deutlich eingedämmt ist.

USA: - LEICHT IM MINUS - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch ihrer jüngsten Erholungsrally etwas Tribut gezollt und moderat nachgegeben. Allerdings machten sämtliche Leitindizes den grössten Teil ihrer klaren Anfangsverluste im späten Handel wieder wett. Angeführt wurde die Erholung von einer Rally bei Ölaktien, die von einer beschlossenen Fördermengenkürzung der Öl-Allianz Opec+ profitierten. Frische US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten hatten nur geringen Einfluss auf die Kurse. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 30 273,87 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,20 Prozent auf 3783,28 Zähler abwärts. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verlor 0,08 Prozent auf 11 573,18 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI 225 ERNEUT IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte am Donnerstag grösstenteils zugelegt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende knapp ein Prozent zu. Er steuert damit auf den vierten Tag mit einem Plus in Folge zu. Auch andere Märkte wie die Böres in Seoul waren im Plus. Anders sieht es am Donnerstag in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong aus. Dort gab der Leitindex Hang Seng im späten Handel leicht nach, nachdem er am Mittwoch deutlich zugelegt hatte. In Shanghai ist der Aktienmarkt feiertagsbedint weiter geschlossen.

DAX 12517,18 -1,21% XDAX 12599,20 -0,51% EuroSTOXX 50 3447,72 -1,05% Stoxx50 3426,27 -0,6% DJIA 30273,87 -0,14% S&P 500 3783,28 -0,2% NASDAQ 100 11573,18 -0,08%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 139,95 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 0,9917 0,33% USD/Yen 144,56 -0,08% Euro/Yen 143,36 0,24%

ROHÖL:

Brent 93,48 +0,11 USD WTI 87,84 +0,08 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Frankreich führt Strom-Wetterbericht für Krisenwinter ein, Le Parisien

- SPD-Chef Lars Klingbeil: "Wir lassen uns von Putin nicht einschüchtern", Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- CDU-Aussenexperte Norbert Röttgen: Einsatz von Atomwaffen durch Putin nicht realistisch, ARD-Sendung Maischberger

- Elon Musk wollte Preis für Twitter drücken, bevor er der Übernahme für 44 Milliarden Dollar doch wieder zustimmte. Gespräche mit Twitter waren allerdings erfolglos, WSJ

- Deutsche Bank hält an der Marke Postbank fest, Gespräch mit dem für das deutsche Privatkundengeschäft der Deutschen Bank zuständigen Manager, Lars Stoy, FAZ

- US-Geheimdienste vermuten Ukraine hinter Dugina-Mord, CNN und New York Times (NYT)

- Chinesischer Handyhersteller Huawei könnte versuchen, US-Sanktionen mit dem Einbau von weniger komplexen Chips zu umgehen. Weitere Optionen werden geprüft, FT

- US-Investmentbank Goldman Sachs hat Interesse an einigen Vermögenswerten von britischen Pensionfonds. "Wir sehen Abschläge von 20 bis 30 Prozent für ein hochwertiges Portfolio" von Beteiligungen an Private Equity Fonds, Interview mit

Gabriel Mollerberg, Direktor bei Goldman Sachs Asset Management, FT

- Vereinigte Staaten wollen die Sanktionen gegen Venezuela lockern und so den Weg für Chevron die Ölförderung zu ermöglichen, WSJ

- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) vergleicht Putin mit Kolonialherrscher, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Kleines Comeback für Öl-Heizungen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- FDP-Fraktionschef Christian Dürr: Aldi muss Bauern faire Preise für mehr Tierwohl zahlen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

bis 23.45 Uhr:

- "Flächendeckend Filialen ohne Bargeld wird es bei uns nicht geben", Gespräch mit dem für das deutsche Privatkundengeschäft der Deutschen Bank zuständigen Manager Lars Stoy, FAZ

- ""Wir verteidigen unsere Technologie", Gespräch mit Sonos-Chef Patrick Spence, HB

- "Der Westen hat Putins Denken nie verstanden", Gespräch mit Litauens Premierministerin Ingrida Simonyte, HB

- "Das Pflichtenheft für Unternehmen wächst", Gespräch mit Carsten Ettmann, Experte für Risikomanagement und Compliance beim Datenanbieter Dun & Bradstreet, HB

- Angesichts der Preisexplosion bei Gas und Strom sollten die EU-Mitglieder das Energieangebot erhöhen und die Nachfrage senken, Gastbeitrag von Ökonomin Veronika Grimm, HB

- Handelsfinanzierung für Firmen schrumpft, Gespräch mit JPMorgan-Manager Stuart Roberts, BöZ

- "Das wäre ein kräftiger Schub", Gespräch mit Ralf-Charley Schultze, Präsident der Internationalen Vereinigung für den Kombinierten Verkehr über EU-Gesetzespläne, BöZ

-"Das Niveau des Pfund wird weiter getestet", Gespräch mit Gordon Shannon, Portfoliomanager von Twentyfour Asset Management, BöZ

- Den Kopf aus dem Sand!, Gastbeitrag von Ökonom Enzo Weber, FAZ

- Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat vor einem Ausfall der Strom- oder Trinkwasserversorgung infolge eines Sabotageakts oder Anschlags gewarnt und Vorsorgemassnahmen gefordert, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, HB

bis 21.00 Uhr:

- Unmittelbar vor dem Gründungsgipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Prag hat Europa-Politiker Manfred Weber (CSU) die Nähe des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu Russlands Herrscher Wladimir Putin kritisiert, Gespräch, Bild

- CDU-Vizechef Carsten Linnemann hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach der Ministerpräsidentenkonferenz vom Dienstag scharf kritisiert, Gespräch, Welt

- Der schweizerische Ökonom Marc Chesney hat 14 Jahre nach der folgenreichen Lehman-Pleite vor einer möglichen neuen Finanzkrise gewarnt, Gespräch, Bild