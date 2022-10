Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

---------- AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der Start in den Oktober dürfte dem Dax am Montag zunächst misslingen. Nach den Kursverlusten, die es am Freitag vor allem im späten Handel an der Wall Street gab, wird der deutsche Leitindex am Tag der deutschen Einheit wohl wieder unter die 12 000 Punkte absacken. Der Broker IG jedenfalls taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Xetra-Start 1,7 Prozent tiefer auf 11 909 Punkte.

USA: - DEUTLICH SCHWÄCHER - Die Wall Street hat am Freitag einen sehr schwachen Börsenmonat mit deutlichen Verlusten beendet. Mahnende Worte der Vizechefin der US-Notenbank Fed zur Geldpolitik in den USA konnten die Märkte nur kurz stützen. Am Ende überwog die Erkenntnis, dass sich der Preisauftrieb jüngst wieder verstärkt hat. Damit bleibt der Druck auf die Fed hoch, die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation weiter anzuheben.

ASIEN: - SCHWÄCHER; TOKIO HÄLT SICH - Die asiatischen Börsen haben am Montag mehrheitlich schwächer notiert. Vor allem der Hang Seng in Hongkong handelte zuletzt mit 1,61 Prozent im Minus bei 16 945 Punkten mit deutlichen Verlusten. An der Tokioter Börse hingegen hielt sich der Leitindex Nikkei 225 mit 0,51 Prozent auf 26 070,65 Punkte im Plus - trotz einer überraschend schwach ausgefallenen Umfrage zur Stimmung in Japans Grossunternehmen.

DAX 12114,36 +1,16% XDAX 11980,25 -0,22% EuroSTOXX 50 3318,20 +1,19% Stoxx50 3331,81 +0,66% DJIA 28725,51 -1,71% S&P 500 3585,62 -1,51% NASDAQ 100 0971,22 -1,73%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 138,3000 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 0,97907 -0,13% USD/Yen 144,9210 +0,11% Euro/Yen 141,8570 -0,01%

ROHÖL:

Brent 87,33 +2,19 USD WTI 81,62 +2,13 USD

---------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- HSBC SENKT LUFTHANSA AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 4,75 (6,75) EUR - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 75 (73) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 61 (71) EUR - 'OVERWEIGHT' - RBC SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 11 (11,50) EUR - 'SECTOR PERFORM' - WDH/BAADER BANK SENKT METRO AG AUF 'REDUCE' (ADD) - ZIEL 6 (9) EUR - WDH/HSBC HEBT RATIONAL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 640 (670) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 65 (63) EUR - 'BUY' - JPMORGAN HEBT DELIVEROO AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 81 (88) PENCE - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 20 (23,50) EUR - 'UNDERWEIGHT' - JPM SENKT JUST EAT TAKEAWAY AUF 'UNDERW.' (N); ZIEL 1312 (1568) PENCE - RBC SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 110 (120) SEK - 'OUTPERFORM' - RBC SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 19 (20) CHF - 'OUTPERFORM'

---------- PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr: - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kritisiert Ausharren der Bundesregierung bei Umsetzung der Entlastungen: "Die Länder sind diejenigen, die hier die Bundesregierung treiben", Gespräch, Rheinische Post - Städtetagspräsident besorgt wegen steigenden Gasverbrauchs, Gespräch mit Markus Lewe (CDU), Zeitungen der Funke Mediengruppe - Rentenniveau in Ostdeutschland weiter deutlich unter West-Niveau, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Britische Aufseher wollen Anträge für Gasförderung in der Nordsee zügig bearbeiten, FT - Japan will Regeln für Umschuldung von Unternehmen aufweichen, Nikkei - Glaskonzern AGC will in Japan mRNA für Covid-Impfstoffe und möglicherweise weitere Vakzine ab 2025 herstellen, Nikkei

bis 20.30 Uhr: - SPD-Chef Lars Klingbeil übt harsche Kritik am Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz (CDU) wegen "Sozialtourismus"-Aussage, Gespräch, Rheinische Post - Vor den Bund-Länder-Beratungen am kommenden Dienstag hat der Wirtschaftsweise Achim Truger die Bundesländer in ihrer Forderung nach stärkerer Kostenübernahme des Bundes bestärkt, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts des schwindenden Vertrauens in die Demokratie in Ost- wie Westdeutschland hat der Berliner Politikwissenschaftler Hajo Funke eine faire und soziale Politik angemahnt, Gespräch, Rheinische Post - Zum Tag der Deutschen Einheit hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), die ostdeutschen Erfolge seit der Wiedervereinigung betont und zugleich zum gemeinsamen Einsatz für die Demokratie aufgerufen, Gespräch, Rheinische Post - Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht die Strukturbrüche in Ostdeutschland nach der deutschen Wiedervereinigung als Grund für wachsende Sorgen angesichts der gegenwärtigen Energiekrise, Gespräch, Rheinische Post - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht die Erfolge des Aufbaus Ost nach der deutschen Wiedervereinigung durch die Folgen des Ukraine-Krieges gefährdet, Gespräch, Rheinische Post - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat angesichts des Ukraine-Krieges zum Zusammenhalt von Ost und West aufgerufen, Rheinische Post - Vor den Bund-Länder-Beratungen am kommenden Dienstag hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eine faire Kostenaufteilung zwischen Bund und Ländern bei der Finanzierung der geplanten Entlastungen gefordert, Gespräch, Rheinische Post - Angesichts deutlich steigender Asylanträge in der EU fordert Österreich die Europäische Kommission zum Handeln auf, Gespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Welt - Die USA sichern der Ukraine kontinuierliche Unterstützung zu - und das unabhängig vom weiteren Kriegsverlauf, Gespräch mit Verteidigungsminister Lloyd Austin, CNN

---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN USA: Kfz-Absatz 09/22 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q3/22 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 09/22 09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 09/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauausgaben 08/22 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 09/22 SONSTIGE TERMINE 15:00 EUR: Treffen der Eurogruppe. Die Finanz- und Wirtschaftsminister der Euro-Länder treffen sich, um über die wirtschaftlichen Entwicklungen und die Inflation zu sprechen. HINWEIS: CHN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 09.15 Spanien S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie September (Punkte) 49,4 49,9 09.45 Uhr Italien S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie September (Punkte) 47,5 48,0 09.50 Uhr Frankreich S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie September (Punkte) 47,8 47,8* 09.55 Uhr Deutschland S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie September (Punkte) 48,3 48,3* 10.00 Uhr Eurozone S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie September (Punkte) 48,5 48,5* GROSSBRITANNIEN 10.30 Uhr S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie September (Punkte) 48,5 48,5 USA 15.45 Uhr Einkaufsmanagerindex, September S&P Global, Industrie 51,8 51,8* 16.00 Uhr Bauausgaben, August Monatsvergleich -0,3 -0,4 ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, September 52,1 52,8

