Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax dürfte sich zum Start am Dienstag auf einen weiteren Stabilisierungsversuch einlassen. Börsianer werten dies nach dem Vortagsgeschehen als Signal einer Stabilisierung, nachdem der Leitindex zuletzt auf seinen niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren angekommen war. Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 12 304 Punkte. Zuvor ist der Handel in Asien mancherorts bereits in relativ robusten Bahnen verlaufen: In Japan etwa steht der Nikkei kurz vor Schluss im Plus. Generell befürchten Börsianer, dass die 12 000er Marke für den Dax zum nächsten Fixpunkt werden könnte. Am Vortag hatte der Leitindex aber sein tiefstes Niveau vom Freitag gehalten, erwähnten einige Marktbeobachter leicht positiv. Dem Zweijahrestief von knapp 12 181 Punkten hatte er sich bis auf wenige Punkte genähert, sich dann aber stabilisiert. Damit könnte in diesem Bereich eine neue Unterstützungslinie entstehen.

USA: - IM MINUS - Der Dow Jones Industrial hat am Montag seine jüngsten Verluste ausgeweitet. Der US-Leitindex lugte nur einmal kurz in die Gewinnzone hinein, bevor die Stimmung wieder kippte. Damit blieb die Nervosität an den Börsen hoch. Neue Aussagen von Notenbankern schürten die Furcht der Anleger vor weiteren deutlichen Zinsschritten der Fed im Kampf gegen die hohe Inflation und vor einem damit einhergehenden Konjunktureinbruch. Am Anleihenmarkt hielt der Renditeauftrieb ab, was entsprechend für Verunsicherung sorgte. Der Dow fiel um 1,11 Prozent auf 29 260,81 Punkte. Das Börsenbarometer war zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit November 2020 abgesackt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,03 Prozent auf 3655,04 Zähler nach unten. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 gab um 0,51 Prozent auf 11 254,11 Punkte nach.

ASIEN: - NIKKEI, CSI IM PLUS; HANG SENG IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Tokio und Shanghai nach oben ging, gab der Markt in Hongkong nach. Auch die Börse in Südkorea gab nach.

DAX 12227,92 -0,46% XDAX 12210,17 -0,81% EuroSTOXX 50 3342,56 -0,18% Stoxx50 3322,24 -0,43% DJIA 29260,81 -1,11% S&P 500 3655,04 -1,03% NASDAQ 100 11254,11 -0,51%

Bund-Future 137,84 -0,74%

Euro/USD 0,9638 0,3% USD/Yen 144,51 -0,17% Euro/Yen 139,27 0,14%

Brent 84,72 +0,66 USD WTI 77,34 +0,62 USD

- Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) fordert vor den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch weitere Entlastungen vom Bund, Welt

- Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) und der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) fordern Energiepreisdeckel, Welt

- SPD-Chefin Saskia Esken fordert von Ländern Zustimmung zum Entlastungspaket, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD): Die Auswirkungen der vom Bund geplanten Entlastungsmassnahmen auf die Haushalte der Länder sind erheblich, Welt

- Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur: "Wir brauchen 20 Prozent Einsparungen, damit wir durch den Winter kommen", Augsburger Allgemeine

- Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht: Rechtsruck in Italien ist Warnung für Deutschland, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- EZB-Chefvolkswirt Philip Lane: "Löhne werden mit der Inflation nicht Schritt halten können" - Empfiehlt zur Krisenbewältigung höhere Besteuerung von Reichen, Der Standard

- Der Börsenneuling Tonies will binnen drei Jahren rund 700 Millionen Euro Umsatz erreichen - Nach den USA jetzt Markteintritt in Asien, Gespräch mit Co-Chef Marcus Stahl und Finanzvorstand Florian Drabeck, BöZ

- Deutschland braucht die Gasumlage nicht, Gastbeitrag von Karl-Philipp Wojcik, Lehrbeauftragter an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, HB

- Dilemma mit Hinterlegungsscheinen, Gastbeitrag von Marc Liebscher

Rechtsanwalt/Partner Dr. Späth Partner Rechtsanwälte und Vorstand Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, BöZ

- "Europa muss Probleme gemeinsam angehen", Gespräch mit Ex-Notenbanker Lorenzo Bini Smaghi, BöZ

- "Der Zinsanstieg stresst jeden Kapitalanleger", Gespräch mit Bausparkassen-Verbandsvorstand Bernd Hertweck, FAZ

- Der CDU-Vorsitzende und Oppositionsführer im Bundestag, Friedrich Merz, erwartet, dass es in Deutschland in der Zukunft zu Blackouts kommt, Gespräch, Bild Fernsehen

- Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat der Bundesregierung vorgeworfen, mit ihrer Flüchtlings- und Einwanderungspolitik "soziale Spannungen" in Deutschland auszulösen, Gespräch, Bild Fernsehen

- Der CDU-Vorsitzende und Oppositionsführer im Bundestag, Friedrich Merz, sieht den Wahlerfolg rechter Parteien in Italien als Folge des Versagens der demokratischen Parteien und als Warnung auch für Deutschland, Gespräch, Bild Fernsehen

- Angesichts der Verwerfungen in der Ampel-Koalition hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz die Regierungsfähigkeit der Union hervorgehoben, Gespräch, Bild Fernsehen

- Umfrage: Vertrauen in Bundesregierung nur noch gering / 50 Prozent der Bürger halten Scholz für falschen Mann im Bundeskanzleramt, Bild

- Vor Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch: Länder fordern Rettungsschirm für Krankenhäuser und Stadtwerke, Business Insider

- Ministerpräsidenten erhöhen vor Runde mit dem Kanzler Druck auf Scholz, Welt

- Experten stellen Ampel schwaches Zeugnis aus, Bild

- Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann hat die Bundesregierung wegen des "Gehampels" um die Gasumlage scharf kritisiert, Gespräch, Focus

- Ökonomen warnen nach Italien-Wahl vor weiterem Inflationsschub, Bild

- Die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Claudia Kemfert, warnt die Bundesregierung vor der Einführung eines Preisdeckels auf Energie, Gespräch, Rheinische Post

- Apotheken und Krankenkassen einigen sich auf Grippeimpfungen für alle in Apotheken, Rheinische Post

