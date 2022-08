Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - WEITERE KURSGEWINNE - Die Hoffnung auf nachhaltig abnehmenden Inflationsdruck in den USA wirkt am Donnerstag auch in Europa nach: Der Broker IG taxiert den Dax zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start gut ein halbes Prozent höher auf 13 780 Punkte. Damit nähert sich er sich dem Hoch seit Mitte Juni bei 13 792 Punkten aus der Vorwoche. Der US-Leitindex war mit einem Freudensprung über die exponentielle 200-Tage-Linie am Vorabend bereits auf das Niveau von Anfang Mai voran gelaufen. Im Juli hatte sich die US-Inflation deutlich stärker von ihrem Höchststand seit über 40 Jahren entfernt als erwartet. Nach dieser Nachricht am Mittwochnachmittag stieg die Risikofreude der Anleger deutlich und liess auch am Morgen in Asien nicht nach.

USA: - KRÄFTIGE GEWINNE - Die Anleger am New Yorker Aktienmarkt haben am Mittwoch erleichtert auf den deutlich abgeschwächten Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,63 Prozent auf 33 309,51 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,13 Prozent auf 4210,24 Zähler. Einen noch stärkeren Zuwachs von 2,85 Prozent auf 13 378,32 Punkte verbuchte der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 , der sich seit seinem Juni-Tief nun bereits wieder um mehr als 20 Prozent erholt hat.

ASIEN: - FEST - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag von der freuntlichen Verfassung der US-Aktienmärkte profitiert. Die Abschwächung der Inflation in den USA wirkte auch in Asien auf die Stimmung der Anleger positiv. In Japan ruhte der Handel wegen eines Feiertags allerdings. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um 1,8 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands kletterte um 1,5 Prozent.

DAX 13700,93 +1,23% XDAX 13727,51 +1,44% EuroSTOXX 50 3749,35 +0,91% Stoxx50 3657,09 +0,16% DJIA 33309,51 +1,63% S&P 500 4210,24 +2,13% NASDAQ 100 13378,32 +2,85%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 156,47 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,02787 -0,20% USD/Yen 133,1810 +0,21% Euro/Yen 136,8740 -0,02%

ROHÖL:

Brent 97,09 -0,31 USD WTI 91,60 -0,33 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr:

- Union-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU): Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll bei Pressekonferenz zu Cum-Ex-Skandal aufklären, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm: Finanzminister Christian Lindners (FDP) Steuerpläne passen nicht in die Zeit, Rheinische Post

- Gasheizung verliert Marktanteile, HB

- Niedersachsens FDP-Landeschef Stefan Birkner: Vorbereitungen für längeren AKW-Betrieb im Notfall treffen, NDR

- SPD-Chef Lars Klingbeil mahnt Minister: Streitereien untereinander sein lassen, Mediengruppe Bayern

- Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, fordert mehr Schutz für Obdachlose bei Hitzewellen, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- "Der Hunger nach Siliziumchips treibt unser Geschäft an", Gespräch mit Jenoptik-Chef Stefan Traeger, BöZ

- "Die Nachfrage ist trotz Inflation stark gestiegen", Gespräch mit Trivago-Finanzchef Matthias Tillmann, BöZ

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat seine Pläne für Steuerentlastungen vom nächsten Jahr an gegen Kritik verteidigt, Gespräch, ZDF

- "Die Pläne sind schlicht nicht umsetzbar", Gespräch mit Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges über den Corona-Herbstplan, HB

- Die Wärmepumpe verdrängt hierzulande zunehmend die Gasheizung, HB

- "Wir Landwirte, egal ob öko oder konventionell wirtschaftend, brauchen Pflanzenschutzmittel, um Erträge und Qualitäten unserer Ernten sichern zu können", Gespräch mit Bauernverbandpräsident Joachim Rukwied, HB

- Angesichts von Krieg und Krisen sollte die Europäische Zentralbank den Preisauftrieb entschiedener bekämpfen, Gastbeitrag von Ökonom Volker Wieland, HB

- In Reaktion auf den Krieg in der Ukraine sollte die EU nach Ansicht des CDU-Europaabgeordneten Markus Pieper jetzt das Signal für einen beschleunigten Ausbau Alternativer Energien geben, Gespräch, BöZ

- Blockchain verändert Prozesslandschaft im Wertpapiergeschäft, Gespräch mit UI Enlyte-Chef Daniel Andemeskel und Immutable Insight-Gründerin Katharina Gehra, BöZ

- Nachhaltigkeit - Veränderungen durch Engagement, Gastbeitrag von Vishal Hindocha, Managing Director Sustainability Strategy bei MFS Investment Management, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Der CDU-Aussenpolitiker Roderich Kiesewetter sieht nach den Explosionen auf einem russischen Militärstützpunkt auf der Halbinsel Krim einen strategischen Vorteil für die Ukraine und fordert mehr schwere Waffen aus Deutschland, Gespräch, Rheinische Post

- Kassenärzte rechnen mit bis zu 60 Millionen Impfungen für Pandemie-Winter, HB

- Die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zur Entlastung der Steuerzahler kommen nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm jetzt zum falschen Zeitpunkt, Gespräch, Rheinische Post

- Die stellvertretende Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW), Sabine Bösing, hat angesichts der Gefahr für Obdachlose im Sommer Hitzehilfe durch Städte und Gemeinden gefordert, Interview, Rheinische Post

- Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, hält die Hilfsangebote in deutschen Städten für Obdachlose im Sommer für unzureichend und fordert mehr Unterstützung durch die Kommunen, Interview, Rheinische Post

- Politiker von CDU und CSU haben mit Empörung auf die Forderung der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), nach Strompreissenkungen in Norddeutschland reagiert, Bild

- Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einem Brief aufgefordert, auch die Sozialverbände an seinem Bündnis gegen die Inflation zu beteiligen, T-Online