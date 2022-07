Morning Briefing International

FRNKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE GEWINNE ERWARTET - Die Hoffnung auf weitere Gaslieferungen aus Russland durch die Pipeline Nord Stream 1 dürfte den Dax zur Wochenmitte noch etwas höher tragen. Nach einer Rally um fast drei Prozent am Vortag zeichnen sich am Mittwoch weitere Kursgewinne ab. Rund zwei Stunden vor Beginn des Haupthandels auf Xetra indizierte der Broker IG den Dax 0,78 Prozent höher auf 13 412 Zähler. Damit würde er sich deutlicher von der 13 000er-Marke nach oben absetzen. "Nach Berichten, Russland würde die Gaslieferungen nach Ende der regulären Wartungsarbeiten wieder aufnehmen, gab es für den deutschen Aktienindex kein Halten mehr", schrieb Analyst Jochen Stanzl mit Blick auf die kräftigen Kursgewinne vom Vortag. Die Aussicht auf weitere Gaslieferungen aus Russland nach Europa habe an den Märkten für einen "massiven Seufzer der Erleichterung" gesorgt, merkte Analyst Stephen Innes von SPI Asset an. Neben der hohen Inflation hatte nicht zuletzt die Gefahr ausbleibender Gaslieferungen aus Russland die europäischen Börsen schwer belastet. Anfang Juli war der Dax auf den niedrigsten Stand seit Ende 2020 gefallen.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Dienstag wieder in die Erfolgsspur gefunden. Zu Wochenbeginn war bei den Anlegern noch die Risikobereitschaft geschwunden, nun kehrte sie zurück. Dies zeigte sich auch am etwas nachgebenden US-Dollar, der Anlegern zuletzt als sicherer Hafen gedient hatte. Mutiger wurden die Anleger auch wegen Gerüchten über ein Wiederanlaufen der Gaspipeline Nord Stream 1 in Europa. Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine Gewinne stetig aus. Über die Ziellinie ging er 2,43 Prozent höher bei 31 827,05 Punkten und damit nah am Tageshoch. Der marktbreite S&P 500 legte um 2,76 Prozent auf 3936,69 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 zog sogar um 3,13 Prozent auf 12 249,42 Punkte an - und kehrte damit schwungvoll über die runde 12 000 er Marke zurück.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch mit Rückenwind von der Wall Street zugelegt. So hatte sich tags zuvor die Stimmung an den Finanzmärkten spürbar aufgehellt, nach Gerüchten, dass Russland nach dem Ende von Wartungsarbeiten doch wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fliessen lassen wird. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands stieg zuletzt um 0,4 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,7 Prozent ein. In Japan legte der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um zweieinhalb Prozent zu.

DAX 13308,41 +2,69% XDAX 13332,66 +3,66% EuroSTOXX 50 3587,44 +2,15% Stoxx50 3562,09 +1,27% DJIA 31827,05 +2,43% S&P 500 3936,69 +2,76% NASDAQ 100 12249,42 +3,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 151,04 -0,05%

DEVISEN:

1,0243 +0,16% 137,96 -0,16% 141,32 -0,01%

ROHÖL:

Brent 106,73 -0,62 USD WTI 103,88 -0,34 USD

PRESSESCHAU

bis 06.30 Uhr:

- Als Konsequenz aus den teils chaotischen Zuständen an deutschen Flughäfen fordert die SPD, die Sicherheitskontrollen wieder unter staatliche Hoheit zu stellen, Interview mit der SPD-Berichterstatterin für Fluggastrechte im Rechtsausschuss des Bundestags, Zanda Martens, HB

- Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die EU-Länder notfalls dazu zwingen, Gas einzusparen, Welt

- 62 Prozent der Bundesbürger duschen mittlerweile kürzer und seltener als noch vor wenigen Wochen, Bild

- Wegen der zunehmenden Dürreperioden in Deutschland fordert die Wasserwirtschaft Investitionen in Leitungen, Talsperren oder Wasserwerke, Gespräch mit dem für Wasser zuständigen Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes BDEW, Martin Weyand, Funke-Mediengruppe

- Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes: Lockdowns sollten nicht kategorisch ausgeschlossen werden, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, erwartet regional Einschränkungen für Wasserverbrauch, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Ursula Engelen-Kefer, Vizepräsidentin des Sozialverbands Deutschland, fordert deutlich höhere Hartz-IV-Sätze, Mediengruppe Bayern

bis 23.45 Uhr:

- Thyssenkrupp strebt bei Zusammenschluss der Automobilzulieferersparte mit dem Lenkungsgeschäft des japanischen Wettbewerbers NSK die Mehrheitseigentümerschaft an, HB

- SAP verschiebt einen Grossteil der Einstellungen auf das kommende Jahr und beschränkt Geschäftsreisen, HB

- Die US-Terminbörse CME Group hat vom Chaos am Londoner Nickelmarkt profitiert, Gespräch mit Derek Sammann, Chef des Rohstoffgeschäfts des Börsenbetreibers, BöZ

- "Wir schauen uns nach Zukäufen um", Gespräch mit Nubank-Chef David Velez, HB

- Die Commerzbank hat das erste Jahr ihrer Zusammenarbeit im Research und Brokerage mit Oddo BHF ohne Kundenabrieb gemeistert und zugleich ihre Reichweite erhöht, Gespräch mit Managern Christian Eiteneyer und Christophe Tadie, BöZ

- Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwägt eine neue Klimaabgabe bei Neuzulassungen von Verbrenner-Pkws, HB

- Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide

SPD) haben Eckpunkte eines neuen Einwanderungsrechts zur Eindämmung des Fachkräftemangels skizziert, Gastbeitrag, HB

- Angesichts der hohen Inflation fordert der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft Milliarden-Hilfen für die Kliniken, Gespräch mit Gerald Gass, HB

- Bafin nimmt IT-Struktur der L-Bank ins Visier und kritisiert die

Unternehmensführung, HB

- IDW: Die Unsicherheit ist jetzt deutlich grösser als zu Beginn der Pandemie, Gespräch mit Vorstandssprecher Klaus-Peter Naumann, BöZ

- Comeback der Banken als ESG-Transformationspartner, Gastbeitrag von Robert Bischof, Partner bei Strategy&, BöZ

- "Man sieht klar, dass die Hedgefonds alle weg sind", Gespräch mit Christian Meermann, Founding Partner bei Cherry Ventures

- "Wir erleben Hitzeperioden, die wir erst in Jahrzehnten erwartet hätten", Gespräch mit Meteorologe Florian Imbery, FAZ

- Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) plädiert für engere wirtschaftliche Beziehungen mit Südkorea, Taiwan und Japan, Gespräch, The Pioneer

bis 21.00 Uhr

- Bundesliga erwägt Teilverkauf an Investor, HB

- Befristet eingestellte Arbeiter aus der Türkei werden das Flugchaos vorerst nicht stoppen können - Behörden liegen noch keine Anträge für nötige Zuverlässigkeitsüberprüfung vor, Welt

- Angesichts der anhaltenden Hitze warnt die Holzindustrie vor einer Ausbreitung von Waldbränden auch in Deutschland, Gespräch mit HDH-Hauptgeschäftsführer Denny Ohnesorge, Rheinische Post

- Ukraine und Russland nähern sich Vereinbarung über Getreideexporte, FT

- Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Arbeitgeber aufgefordert, angesichts der anhaltenden Hitze in Deutschland ihre Mitarbeiter besser zu schützen, Gespräch mit Vorstandmitglied Anja Piel, Rheinische Post

- Linken-Co-Vorsitzende Janine Wissler fordert Hitzefrei-Regelung im Arbeitsleben, Gespräch, Bonner Generalanzeiger/Rheinische Post

- SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt schlägt Hitzefrei für Arbeitnehmer vor, Gespräch, Rheinische Post

- Vor dem Hintergrund der geplanten Legalisierung von Cannabis durch die Ampel-Koalition warnt die Union vor den Folgen für den Strassenverkehr, Gespräch mit Fraktionsvize Ulrich Lange (CSU), Rheinische Post

- Jürgen Stark, früherer Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, übt scharfe Kritik am geplanten neuen Instrument der EZB zur Einengung der Renditeaufschläge von Staatsanleihen hoch verschuldeter Länder der Euro-Zone gegenüber Bundesanleihen, Gespräch, Welt

