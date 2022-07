Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach bisher leichten Verlusten im Wochenverlauf dürfte der Dax am Donnerstag zunächst etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 12 794 Punkte. Am Vortag war er angesichts der immens hohen US-Inflation zeitweise bis auf 12 625 Punkte abgesackt, konnte die Verluste letztlich aber deutlich eindämmen. Er folgte damit den US-Indizes, die einen ähnlichen Trend zeigten. Die Wall Street habe sich damit recht wacker gehalten, obwohl die Anleihemärkte immer stärker einen Wirtschaftsabschwung einpreisen, erklärte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Die Aktienmärkte täten sich schwer mit der Richtungssuche. Als wichtigen Stimmungstest sieht er die Reaktion auf die JPMorgan-Zahlen am Mittag.

USA: - KURSVERLUSTE - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Mittwoch seine jüngsten Verluste ausgeweitet. Die Rezessionssorgen hatten zugenommen, nachdem das Arbeitsministerium überraschend hohe Verbraucherpreise für Juni gemeldet hatte. Die Entwicklung spricht zwar für weitere deutliche Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Teuerung. Selbst ein Zinsschritt um einen Prozentpunkt, wie zur Wochenmitte von der Notenbank Kanadas unternommen, erscheint derzeit möglich. An der grundsätzlichen Erwartung, dass die Fed ihren begonnenen Kurs zügig und entschlossen fortsetzen dürfte, änderten die Zahlen aber nichts Wesentliches.

ASIEN: - ERNEUT LEICHTE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag ihre jüngste Erholung fortgesetzt. In Japan gewann der Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,8 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte um 0,7 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,2 Prozent. Der unerwartet starke Inflationsschub in den USA schreckte die Anleger in Asien nicht. In den USA hatte der Handel am Vortag mit vergleichsweise moderaten Verlusten geendet.

DAX 12756,32 -1,16 XDAX 12791,58 -0,13 EuroSTOXX 50 3453,97 -0,95 Stoxx50 3476,07 -1,02 DJIA 30772,79 -0,67 S&P 500 3801,78 -0,45 NASDAQ 100 11728,53 -0,14

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 152,47 -0,29%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0023 -0,34 USD/Yen 138,2550 0,63 Euro/Yen 138,5795 0,28

ROHÖL:

Brent 100,23 0,66 USD WTI 96,81 0,51 USD

PRESSESCHAU

bis 06.40 Uhr:

- Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hält die Klimaschutz-Sofortmassnahmen in den Bereichen Verkehr und Bauen für unzureichend, Gespräch mit dem BUND-Vorsitzenden Olaf Bandt, Funke-Mediengruppe

- Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur: Monatliche Zahlungen für Gas werden sich verdreifachen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Koalition will Regeln gegen Bestechlichkeit von Abgeordneten schärfen, Tagesspiegel

bis 23.45 Uhr:

- Deutsche Telekom verkauft milliardenschweres Funkturm-Geschäft an Investoren aus den USA und Kanada, HB

- Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat dazu aufgerufen, Jugendliche besser als bisher über Ausbildungen und Berufschancen zu informieren - und so den Fachkräftenachwuchs zu sichern, Gespräch mit Vize-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks, HB

- Umfrage: Deutsche Rüstungsbranche sucht Fachkräfte, HB

- Blackstone rüstet sich für Zukäufe am Immobilienmarkt, Gespräch mit James Seppala, Chef der Real-Estate-Sparte Europa, HB

- Die genossenschaftlichen Sparda-Banken rechnen mit einer Abkühlung der privaten Immobilienfinanzierung, Gespräch mit Verbandschef Florian Rentsch, HB

- "Die Notenbanken müssen jetzt die Rute rausholen", Gespräch mit Ökonom Markus Brunnermeier, HB

- Deutschland und Europa müssen jetzt die globale

Zusammenarbeit entschlossen vorantreiben, Gastbeitrag von Ökonom Jörg Rocholl, HB

- Der europäische Kapitalmarktverband AFME macht sich in Brüssel für eine Neukalibrierung des Gesetzesrahmens für Verbriefungen stark, BöZ

- KfW plant Neuauflage von Venture Tech Growth Financing mit "substanziellem" Volumen, Gespräch mit Jochen Eichmann, Abteilungsdirektor und Head of Venture Tech Growth Financing, BöZ

- Der langjährige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hält eine Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke für "plausibel", Gespräch, T-Online

- Angesichts der hohen Inflation fordert die CDU-Spitze die Bundesregierung auf, einen bundesweiten Deckel für vom Staat verlangte Gebühren zu erlassen, Bild

- BDI fordert Nationalen Weltraumrat nach US-Vorbild, Bild

- Angesichts der hohen Inflation und der drohenden Energiekrise im Winter, ruft Griechenlands Tourismusminister Vasilis Kikilias Bundesbürger auf, in seinem Land die Wintermonate zu verbringen, Gespräche, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Angesichts des voranschreitenden Klimawandels und drohender Naturkatastrophen spricht sich die staatliche Förderbank KfW für eine Pflichtversicherung für Elementarschäden aus, Gespräch mit Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib, Rheinische Post

- Experten kritisieren den Vorstoss von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Privathaushalten Vorgaben beim Einsparen von Gas zu machen, und weisen auf die Probleme bei Kontrollen und Sanktionen von Verstössen hin, Welt

- SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat mit Erleichterung auf die Entscheidung der EU-Kommission reagiert, den Konflikt mit Russland um den Warentransit in die russische Ostsee-Exklave zu entschärfen, Gespräch, HB

- Mehrere deutsche Wissenschaftler und Militärexperten sehen mit Blick auf den Ukraine-Krieg zum jetzigen Zeitpunkt keinen Spielraum für eine "seriöse diplomatische Lösung", Gastbeitrag, FAZ

