Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte am Montag nach zuletzt drei kräftigen Gewinntagen zunächst mit Verlusten in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 1,22 Prozent tiefer auf 12 857 Punkte. Der Rücksetzer wird im Zusammenhang mit vielerorts schwachen Börsen in Asien und mittlerweile fallenden US-Futures gesehen. Das Risiko weiterer Covid-Einschränkungen in China verschärfe wieder die allumfassenden Sorgen über die globalen Wirtschaftsaussichten, hiess es am Markt. Die Zahl der Neuinfektionen erreichte dort den Angaben zufolge den höchsten Stand seit Ende Mai. Dies habe in Asien vor allem die Kurse an den chinesischen Börsen und in Hongkong belastet, urteilten Händler.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Ein robuster Arbeitsmarktbericht für Juni hat die US-Börsen am Freitag auf ihrem Stabilisierungskurs gehalten. Eine klare Richtung schlugen die wichtigsten Indizes aber bis zum Handelsende nicht ein. Sie schwankten zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten, nachdem es in den beiden Handelstagen zuvor nach oben gegangen war.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Richtung in die Woche gestartet. In Japan stieg der Nikkei 225 kurz vor Handelsende am Montag um 1,2 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands sank hingegen um 1,8 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste 2,8 Prozent ein. Das Risiko weiterer Corona-Beschränkungen in China verschärfe wieder die Sorgen über die globalen Wirtschaftsaussichten, hiess es am Markt. Die Zahl der Neuinfektionen erreichte dort den Angaben zufolge den höchsten Stand seit Ende Mai.

DAX 13015,23 1,34 XDAX 12980,06 0,84 EuroSTOXX 50 3506,55 0,52 Stoxx50 3504,83 0,12 DJIA 31338,15 -0,15 S&P 500 3899,38 -0,08 NASDAQ 100 12125,69 0,14

RENTEN:

Bund-Future 149,98 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0151 -0,35 USD/Yen 136,9900 0,67 Euro/Yen 139,0640 0,33

ROHÖL:

Brent 106,50 -0,50 USD WTI 103,93 -0,88 USD

bis 6.35 Uhr:

- Fortum-Haupteigner Finnland sieht keine Möglichkeit für weitere Investitionen des Konzerns in dessen deutschen Ableger Uniper, Interview mit der finnischen Europaministerin Tytti Tuppurainen, Nachrichtenagentur STT

- Twitter engagiert Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz für Rechtsstreit gegen Elon Musk wegen Absage an Übernahme - Klage für Anfang dieser Woche geplant, FT

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, begrüsst Überlegungen für vereinfachtes Nahverkehrsticket, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Wirecard soll Kundendaten gefälscht und über interne Aufzeichnungen gelogen haben, um sich 2019 eine Investition von 900 Millionen Euro von Softbank zu sichern, FT

- Russische Zensurbehörde sperrt Online-Auftritt der Tageszeitung "Die Welt", Welt

- 144 000 Integrationskurse für Ukrainer genehmigt, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Roland Staude, Vorsitzender des Deutschen Beamtenbunds (DBB) in Nordrhein-Westfalen, fordert mehr Pensionsvorsorge, Rheinische Post

- Der FDP-Vize-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat sich kritisch gegenüber jüngsten Äusserungen von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) über dessen Kontakt zu Kremlchef Wladimir Putin gezeigt: "Egal, ob Schröder an Verhandlungslösung mit Putin glaubt", Funke Mediengruppe

bis 20.30 Uhr:

- Amazons Cloud-Dienst schafft hierzulande 600 neue Stellen, Gespräch mit Deutschlandchef Klaus Bürg, HB

- Die Top-drei-Unternehmensberatungen der Welt verzeichnen kräftiges Wachstum, HB

- Der neue Linken-Chef Martin Schirdewan hat die Unterstützung seiner Partei für die Ukraine betont, Gespräch, ZDF

- US-Präsident Joe Biden beabsichtigt nach Angaben seiner Vizepräsidentin Kamala Harris eine Kandidatur für eine zweite Amtszeit bei der Wahl 2024, Gespräch, CBS

- Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Julia Klöckner (CDU), hat die Idee von ?Wärmeinseln? für Ärmere deutlich zurückgewiesen, Gespräch, Rheinische Post

- Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler hält das von Verbraucherschutzministerin Lemke in Aussicht gestellte Moratorium für Gas- und Stromsperren bei Ärmeren für unzureichend, Gespräch, Rheinische Post

- Ein Jahr nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen dringt das Deutsche Rote Kreuz auf eine Verbesserung der ehrenamtlichen Tätigkeit, um den Bevölkerungsschutz im Land zu verbessern, Gespräch mit Präsidentin Gerda Hasselfeldt, Rheinische Post

- Mehr als 146 000 aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche an deutschen Schulen, Gespräch mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), Rheinische Post

- Die Linke-Fraktion im Bundestag fordert staatliche Modellprojekte, in denen Crystal Meth und andere sogenannte harte Drogen an Schwerstabhängige abgegeben werden, Gespräch mit drogenpolitischem Sprecher Ates Gürnipar, Welt

- Die FDP-Fraktion im Bundestag hat die Bundesregierung aufgefordert, erneut eine Verlängerung der Betriebslaufzeiten für die drei noch laufenden Atomkraftwerke zu prüfen, Gespräch mit stellvertretendem Fraktionsvorsitzenden Lukas Köhler, Welt

- "Russland will die ukrainische Zivilbevölkerung terrorisieren", Gespräch mit Stefanie Babst, Ex-Leiterin des Nato-Planungsstabs, HB

- "Uns geht es um Exzellenz, nicht um Volumen", Gespräch mit Claudia und Christoph Wellendorff, HB

- Energiewende braucht radikale Beschleunigung, Gastbeitrag von Tüv Nord-Chef Dirk Stenkamp, HB

- Der Ausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol rechnet nach Angaben aus dem Gremium nun doch mit einer Aussage des früheren Chefstrategen des damaligen US-Präsidenten Donald Trump, Steve Bannon, Gespräch mit Ausschussmitglied Zoe Lofgren, CNN

- Das Bundesfinanzministerium will die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zum Jahreswechsel vollständig von der Steuer freistellen, Gespräch mit Parlamentarischen Staatssekretärin Katja Hessel (FDP), FAZ

- Auf diverse Fördertöpfe des Bundes hat es im ersten Halbjahr dieses Jahres einen regelrechten Ansturm gegeben, FAZ

- "Unser grösster Wettbewerber ist nur noch Excel", Gespräch mit Auvesy-MDT-Gruppe-Chef Tim Weckerle, FAZ

