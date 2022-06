Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte am Dienstag zum Handelsauftakt etwas nachgeben. Die Wall Street war nach ihrer jüngsten Erholungsrally ohne frischen Schwung in die Woche gestartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 13 162 Punkte. Am Montag war er zunächst bis auf 13 378 Punkte gestiegen. Damit hatte er sich seit dem Vorwochentief seit März bei 12 904 Punkten in kurzer Zeit um fast vier Prozent erholt, bevor ihm die Luft ausging. Das Umfeld bleibt schwierig, angesichts anhaltender Rezessions- und Inflationssorgen.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach einer starken Vorwoche ist am Montag an der Wall Street wieder Tristesse eingekehrt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss nach einem lethargischen, an Impulsen armen Handel mit 0,20 Prozent im Minus bei 31 438,26 Punkten. Robuste Daten aus der US-Industrie stützen Ökonomen zufolge die Erwartung rasch und kräftig steigender Zinsen in den USA. Am Anleihemarkt stiegen denn auch die Renditen wieder, das hielt die Aktienkurse zurück.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan legte der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 0,4 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste hingegen im späten Handel 0,9 Prozent ein und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands trat auf der Stelle. Inflations- und Zinssorgen bleiben auch in Asien das bestimmende Thema.

DAX 13186,07 0,52 XDAX 13161,68 -0,57 EuroSTOXX 50 3538,88 0,16 Stoxx50 3498,26 0,29 DJIA 31438,26 -0,20 S&P 500 3900,11 -0,30 NASDAQ 100 12008,24 -0,81

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 146,51 0,18%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0575 -0,08 USD/Yen 135,3375 -0,10 Euro/Yen 143,1175 -0,17

ROHÖL:

Brent 116,66 1,57 USD WTI 110,88 1,31 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Krankenkassen: Kosten für Corona-Tests belasten Pflegeversicherung, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Die deutsche Gaswirtschaft ist skeptisch, dass noch bis Jahresende zwei Flüssiggas-Terminals an der deutschen Küste in Betrieb gehen können. "Bislang kennen wir nur von einem dieser schwimmenden LNG-Terminals mit Wilhelmshaven eine klare Umsetzungsperspektive", Timm Kehler, Vorstand des Branchenverbands Zukunft Gas, Bild

- Der Plan von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für eine steuerfreie Einmalzahlung an Beschäftigte im Kampf gegen die Inflation stösst auf breite Ablehnung, darunter auch beim grünen Koalitionspartner, Gespräch mit Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch, Ippen-Media-Netzwerk

- Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen und Politik, lehnt Verschärfung von Transparenzregister ab, HB

bis 5.00 Uhr:

- Grossbritanniens Aussenministerin Liz Truss warnt den Westen vor "Ermüdung" bei der Unterstützung der Ukraine: "Wir dürfen uns keinen schnellen Frieden leisten, der eine Aufgabe von Territorien bedeutet", Gespräch, Welt

- Am Mittwoch Krisen-Gespräch zu Chaos an deutschen Flughäfen: Schaltkonferenz von Flughafenchefs, Bundespolizei und Dienstleistern / Bund dringt auf Lockerung des Nachtflugverbots, entzerrte Startzeiten und rigorose Regeln für Handgepäck, Bild

- Insa-Meinungstrend: SPD bleibt auf Platz Drei, Bild

- Verband Zukunft Gas zweifelt an Bundeswirtschaftsminister Robert Habecks (Grüne) Zeitplan für LNG-Terminals, Gespräch mit Vorstand Timm Kehler, Bild

- Union will Chaos an Flughäfen mit "inländischen Fachkräften" lösen, Gespräch mit verkehrspolitischem Sprecher der Fraktion, Thomas Bareiss (CDU), Rheinische Post

- Energiekrise: SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch fordert Schutzschirm für Verbraucher und Mieter, Gespräch, Rheinische Post

- Nach G7-Schalte: Ukrainischer Botschafter Andrij Melnyk fordert weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, Gespräch, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- Volkswagen will Anteil an US-Ladefirma "Electrify America" an Siemens verkaufen, WSJ

- Waggonvermieter VTG dürfte bei Eigentümerwechsel mit 7 Milliarden Euro inklusive Schulden bewertet werden, BöZ

- DZ Bank beschleunigt Ausbau der Online-Fähigkeiten im Zahlungsverkehr, Interview mit Vorstandsmitglied Thomas Ullrich, BöZ

- Banken schauen angesichts des krisenhaften Umfelds bei der Kreditvergabe "deutlich genauer hin, was und wen sie finanzieren", Gespräch mit Johannes Schmittat, Leiter Geschäftskunden Europa der Investmentbank Houlihan Lokey, BöZ

- JPMorgan-Fondsmanager Massimo Greco: "Kryptowährungen sind für mich Spekulation, keine Investition. Man investiert ja auch nicht in eine Lotterie", Interview, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Entwurf des Klimaschutzsofortprogramms: Bund plant dauerhaftes "Klima-Ticket", HB

- Studie der Unternehmensberatung Oliver Wyman: Bei weiteren Importbeschränkungen für Öl und Gas aus Russland drohen Kostensteigerungen für Privathaushalte von 80 bis 130 Prozent, HB

- Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) kritisiert Flughafenbetreiber und Sicherheitsfirmen wegen Personalmangel: "Gut gelaufen ist das ganz offensichtlich bei den verantwortlichen Unternehmen nicht", Nachrichtensender Welt

- Kritik aus Unionsländern an Migrationspaket der Ampel - Zustimmung aus NRW / Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU): Keine Veranlassung für weitere Erleichterungen im Bleiberecht, Gespräch, Welt

- Südafrika verlangt auf dem G7-Gipfel eine diplomatische Lösung, um den Krieg in der Ukraine zu beenden und weigert sich, Russland als Aggressor zu sehen, Gespräch mit südafrikanischer Aussenministerin Naledi Pandor, ZDF Heute Journal Update

- Mittelstandsverband BVMW lehnt Einmalzahlung zur Abfederung von Preiserhöhungen ab, Gespräch mit Bundesgeschäftsführer des Verbandes, Markus Jerger, HB

- Chef des japanischen Infineon-Rivalen und Chipkonzerns Renesas: "Die Halbleiterindustrie braucht keine Hilfe durch den Staat", Gespräch mit Hitoshi Shibata, FAZ

- Investoren fordern von Adidas-Chef Kasper Rorsted die versprochene Wende im zweiten Halbjahr: "Wir wollen nicht noch einmal vertröstet werden", Gespräch mit Daniela Bergdolt, Geschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, und Thomas Jökel, Fondsmanager von Union Investment, HB

- Neue Kandidaten bei der Chefsuche des Zug- und Lkw-Zulieferers Knorr-Bremse, FAZ

- Barclays will in Deutschland seinen Marktanteil im Investmentbanking verdoppeln, Interview mit Deutschland-Chefin Ingrid Hengster, HB

- Viessmann-Chef Maximilian Viessmann will sich ab Juli mehr um strategische Themen kümmern und gibt operative Funktionen ab, HB