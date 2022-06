Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Dem zuletzt stabilisierten Dax droht am Mittwoch ein erneuter Rückschlag. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 1,2 Prozent tiefer auf 13 130 Punkte. Am Dienstag war er bis auf 13 443 Punkte gestiegen, und hatte damit den Kurseinbruch vom vergangenen Donnerstag nahezu wieder aufgeholt. Auslöser war damals die überraschende Leitzinserhöhung in der Schweiz. Nach einer Erholung um 3,3 Prozent vom Vorwochentief ging dem Dax aber schon am Dienstag die Luft aus. Mit abbröckelnden US-Futures geht es nun weiter abwärts. Die Stimmung bleibt mit Inflations- und Konjunktursorgen fragil. Besondere Beachtung dürfte nach der zuletzt höchsten Zinserhöhung der US-Notenbank seit 1994 die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats finden.

USA: - DEUTLICH IM PLUS NACH FEIERTAGSPAUSE - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende hat sich der US-Aktienmarkt am Dienstag weiter stabilisiert. Börsianer warnen allerdings, dass es sich aktuell nur um eine Zwischenerholung in einem längeren Abwärtstrend an den Börsen handeln könnte. Der Dow Jones Industrial kletterte im frühen Handel über die runde Marke von 30 000 Punkten zurück und schloss 2,15 Prozent im Plus mit 30 530,25 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,45 Prozent auf 3764,79 Punkte. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 legte um 2,49 Prozent auf 11 546,76 Punkte zu.

ASIEN: - VERLUSTE - In Asien haben die Aktienmärkte am Mittwoch grösstenteils nachgegeben. In Japan ging es für den Leitindex Nikkei 225 nach den kräftigen Gewinnen am Vortag zuletzt leicht nach unten. Rund eine Stunde vor dem Handelsende stand er mit einem Abschlag von 0,09 Prozent bei 26224 Punkten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands verlor zuletzt rund ein halbes Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste der technologielastige Hang-Seng-Index im späten Handel rund eineinhalb Prozent ein.

DAX 13292,40 0,2% XDAX 13253,80 -0,15% EuroSTOXX 50 3494,00 0,7% Stoxx50 3415,11 0,47% DJIA 30530,25 2,15% S&P 500 3764,79 2,45% NASDAQ 100 11546,76 2,49%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 143,53 +0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0495 -0,37% USD/Yen 136,23 -0,29% Euro/Yen 142,97 -0,7%

ROHÖL:

Brent 111,19 -3,46 USD WTI 105,91 -3,61 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- Angesichts der Preissteigerungen in Deutschland hat Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) auf Grenzen staatlicher Eingriffsmöglichkeiten hingewiesen - "Der Staat kann nicht alles für alle ausgleichen", Stern

- Selenskyj-Berater Alexander Rodnyansky: "Wir können den Krieg gewinnen", ARD-Sendung Maischberger

- Vor EU-Gipfel: FDP-Aussenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff rechnet mit breiter Unterstützung für EU-Perspektive der Ukraine, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Kassenärztechef Andreas Gassen hat sich trotz gestiegener Corona-Infektionszahlen gegen die Ausweitung der Maskenpflicht und gegen die Fortführung anlassloser Bürgertests ausgesprochen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Ausbau des Öffentlichen Gesundheitsdienstes geht schneller voran als geplant, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- CDU-Bundesvize Andreas Jung: Öffentliche Gebäude müssen beim Energiesparen vorangehen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

bis 5.00 Uhr

- NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordert vom Bund, den Weg für schärfere Corona-Schutzmassnahmen freizumachen und die Bürgertests zu erhalten, Interview, Rheinische Post

- Vorsitzender der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, pocht in der Debatte um die künftige Regelung von Bürgertests auf eine Fortsetzung kostenfreier Tests gepocht, Interview, Rheinische Post

- Eon-Chef Leonhard Birnbaum wirbt in einem Brief an die Mitarbeiter der Atomtochter Preussenelektra um Verständnis, dass der Konzern seine Atommeiler nicht länger betreibt, Rheinische Post

- Der Co-Chef der SPD-Linken, Sebastian Roloff, fordert weitere Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger, wie eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets, Interview, HB

bis 23.45 Uhr

- Genossenschaftsbanken planen Tochter, die als zentraler Innovationsbeschleuniger der Gruppe fungieren soll für die Errichtung digitaler Ökosysteme, Interview mit der Präsidentin des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisen­banken, Marija Kolak, BöZ

- Finanzminister Christian Lindner (FDP) sieht "die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise." Es müsse alles unternommen werden, um die Inflation zu stoppen, Interview, ZDF Heute Journal

- Nach Ansicht von Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat Putin Deutschland mit Blick auf die Gasversorgung nicht in der Hand. Deutschland könne seine Energieversorgung diversifizieren, andere Lieferketten schliessen und frei handeln, Interview, ZDF Heute Journal

bis 21.00 Uhr

- Die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag fordert für die vom absehbaren Ende der Öl-Importe aus Russland besonders betroffenen ostdeutschen Raffineriestandorte eine Unterstützung vom Bund, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Atomwirtschaftsverband Kerntechnik Deutschland will verbliebene AKWs im Sommer schonen und damit im Winter länger laufen lassen, Interview mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Atomwirtschaftsverbands Kerntechnik Deutschland e.V., Ralf Güldner, Welt Fernsehen

- Bund bereitet Alarmstufe des Notfallplans Gas vor, Welt

- Wegen gestiegener Lebenskosten will die Regierung die Bafög-Sätze nochmals leicht erhöhen, Business Insider

- Bei der Commerzbank sorgen neue Regeln zum Homeoffice sowie zu niedrig empfundene Bonuszahlung an aussertariflich bezahlte Mitarbeiter für Unmut, HB

- britische Regierung lädt Unternehmen wie BT Group und Vodafone ein, um angesichts des aktuellen Umfeldes über eine Verringerung der Belastungen für Konsumenten zu reden, Sky

- RWE-Chef Markus Krebber hält Diskussion über AKW-Laufzeiten für rückwärtsgewandt: "Wir müssen die neuen Technologien an Bord bringen und nicht Diskussionen führen, ob irgendwas einen Monat länger läuft.", Welt Fernsehen

- Die deutsche Industrie kann kaum noch Gas sparen. Die Potenziale seien mittlerweile weitgehend ausgereizt, warnen Branchenvertreter, HB

- Der Schnelllieferdienst Gorillas hat Schwierigkeiten, neue Investoren zu finden. Daher wird Einstieg eines strategischen Investors oder ein Verkauf erwogen, doch die mandatierte Bank JPMorgan soll bislang keine Interessenten gefunden haben, HB

- Die US-Bank JPMorgan soll zum führenden Spieler bei Payment-Lösungen und technologiebasierten Finanzdienstleistungen, Interview mit JPM-Manager Daniel Pinto, HB

- Nur noch gut elf Milliarden Euro trennen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) noch von seinem Ziel, um die Schuldenregel des Grundgesetzes für 2023 wieder einzuhalten, FAZ

