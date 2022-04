Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Donnerstag die Vortagsgewinne noch etwas ausbauen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt 0,23 Prozent höher auf 14 395 Punkte. Der Leitindex würde damit die 50-Tage-Linie überschreiten. Er bewegt sich auf dem höchsten Niveau seit zwei Wochen. Laut den Experten der Credit Suisse haben die Anleger nun auch verstärkt die Berichtssaison der Unternehmen im Blick, nachdem zuletzt der Ukraine-Konflikt, die Corona-Lage in China und das Dauerthema Inflation belasteten. Aus Deutschland gibt es am Donnerstag die Resultate des Laborausrüsters Sartorius zu verarbeiten.

USA: - DOW LEGT WEITER ZU - Die Wall Street hat nach dem starken Vortag auch am Mittwoch Kursgewinne verbucht. Im späten Handel liess beim Dow Jones Industrial der Schwung zwar etwas nach, doch blieb dem Leitindex zum Schluss ein Plus von 0,71 Prozent auf 35 160,79 Punkte. Netflix trübte die Stimmung im Technologiesektor. Mit einem im abgelaufenen Quartal erstmaligen Rückgang der Kundenzahlen seit mehr als zehn Jahren schockte der Streamingdienst die Anleger ein weiteres Mal.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,1 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büsste der Hang Seng hingegen 1,74 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sank um 1,4 Prozent.

DAX 14362,03 1,47 XDAX 14341,84 0,82 EuroSTOXX 50 3896,81 1,72 Stoxx50 3770,86 0,71 DJIA 35160,79 0,71 S&P 500 4459,45 -0,06 NASDAQ 100 13998,53 -1,49

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 153,99 -0,45%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0840 -0,11 USD/Yen 128,3415 0,36 Euro/Yen 139,1270 0,25

ROHÖL:

Brent 107,72 0,92 USD WTI 103,00 0,81 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Mercedes-Chef Ola Källenius will Partnerschaft mit Renault auslaufen lassen, MM - Johannes Niessen, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes: Corona-Zahlen wohl doppelt so hoch, Redaktionsnetzwerk Deutschland bis 23.45 Uhr: - Munich-Re-Chef Joachim Wenning wirft der Politik vor, mit Blick auf den Ukrainekrieg andere wichtige Themen wie Pandemieschutz, Cybersicherheit und Energiewende zu vernachlässigen, Gespräch, HB - Der neue Präsident des Stifterverbands, Michael Kaschke, fürchtet nach dem Einbruch in der Pandemie eine neuerliche "Innovationsdelle", wenn die Regierung Innovationen nicht intelligenter fördert, Gespräch, HB - "Macron fährt einen gefährlichen Kurs", Gespräch mit Familienunternehmer Daniel Hager, HB - Die Europäische Union muss wehrhafter werden, um dem Aufstieg der Autokraten etwas entgegensetzen zu können, Gastbeitrag von Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger, HB - Regulatorik soll Banken bei ihren Aufgaben unterstützen, Gastbeitrag von VÖB-Hauptgeschäftsführerin Iris Bethge-Krauss, HB - Cannabis-Start-up dreht neue Runde bei Investoren, Gespräch mit Bloomwell Group-Gründer Niklas Kouparanis, BöZ - Abhängigkeit von russischem Gas reduzieren, jetzt!, Gastbeitrag von Ökonomen Christian Bayer, Gabriel Felbermayr, Martin Hellwig und Achim Wambach, FAZ - "Ich bin nicht für betreutes Unternehmertum", Gespräch mit schleswig-holsteinischem Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP), FAZ - Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat nach eigenen Angaben ein "sehr gutes, vertrauliches Gespräch" mit SPD-Chefin Saskia Esken geführt, Gespräch, RTL bis 21.00 Uhr: - Grünen-Politiker: Deutsche Unternehmen gegen russische Erpressung schützen, Gespräch mit Dieter Janececk, Sprecher für Wirtschaftspolitik der Grünen Bundestagsfraktion, FAZ - In der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine wurde innerhalb der Ampel-Koalition erneut Kritik an der Linie von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) laut, mit seiner Ankündigung nicht weit genug zu gehen, Rheinische Post - Kann britischer Geheimdienst brisante EU-Daten mitlesen?/EU-Parlamentarier Markus Ferber (CSU) schlägt Alarm, Rheinische Post - Kassenärztliche Vereinigungen zahlten bislang lediglich 3,64 Millionen Euro für falsch abgerechnete Corona-Tests an den Bundeshaushalt zurück, Welt - Die Bundesregierung hat der Ukraine den Kauf schwerer Waffen bei deutschen Rüstungskonzernen unmöglich gemacht, indem sie das Angebot im Vorwege stark reduziert hat, Bild - Nur zwei Prozent der Mittelständler haben Energiebezug langfristig gesichert, HB

