Morning Briefing - International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Der Dax steht trotz des anhaltenden Krieges in der Ukraine vor einem robusten März-Ausklang. Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag freundlich erwartet. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners kommen dabei eine US-Initiative zur Freigabe von Ölreserven gut an. Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,23 Prozent höher auf 14 640 Punkte. Im März hat er bislang 1,3 Prozent an Wert gewonnen und im Laufe dieser Woche sogar 2,4 Prozent. Nach einer von Hoffnung auf eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine geprägten Rally bis über die Marke von 14 900 Punkten am Dienstag war zur Wochenmitte wieder Skepsis aufgekommen, die erhalten bleibt. Die Kampfhandlungen gehen weiter und ein Durchbruch in den Verhandlungen ist nicht absehbar, auch wenn Russland jüngst ankündigte, die Kampfhandlungen bei Kiew zu reduzieren. Laut den Experten der Commerzbank gibt es weiterhin "kein Signal einer Deeskalation". Sorgen bereitet deutschen Unternehmen auch die Energieversorgung, denn für künftige Gas-Zahlungen an Russland tickt die Zeit. Ab dem 1. April soll ein Gesetz gelten, wonach Gas-Lieferungen in Rubel zu begleichen sind. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach einem Gespräch mit Kreml-Chef Wladimir Putin allerdings bekräftigt, dass Deutschland die Gaslieferungen weiter in Euro oder Dollar bezahlen werde.

USA: - VERLUSTE - Der Optimismus über eine mögliche Entspannung im russischen Krieg gegen die Ukraine ist am Mittwoch geschwunden und damit auch die gute Stimmung an der US-Börse. Die Vortagesgewinne gingen zum Teil verloren. Der Dow Jones Industrial gab nach einem richtungslosen Start letztlich um 0,19 Prozent auf 35 228,81 Punkte nach. Am Dienstag hatte der bekannteste Wall-Street-Index noch um ein Prozent zugelegt. Der S&P 500 sank zur Wochenmitte um 0,63 Prozent auf 4602,45 Zähler. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 verlor 1,10 Prozent auf 15 071,55 Zähler.

ASIEN: - Verluste - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag nachgegeben. In Japan fiel der Nikkei 225 zuletzt um knapp ein halbes Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um 0,3 Prozent. In Hongkong fiel der Leitindikator Hang Seng um gut ein Prozent zu.

DAX 14606,05 -1,45% XDAX 14581,28 -1,80% EuroSTOXX 50 3959,14 -1,08% Stoxx50 3742,34 -0,18% DJIA 35228,81 -0,19% S&P 500 4602,45 -0,63% NASDAQ 100 15071,54 -1,10%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 157,12 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1161 +0,03% USD/Yen 122,2655 +0,36% Euro/Yen 136,4705 +0,38%

ROHÖL:

Brent 105,58 -5,86 USD WTI 100,97 -6,85 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire gegen neuen EU-Schuldenfonds, FAZ

- Zurich und Axa verkaufen Altbestände an Lebensversicherungen, HB

- Agrarminister Cem Özdemir (Grüne): Ökologische Vorrangflächen für Futternutzung freigeben, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- CSU-Politiker Florian Hahn: Arrow 3 könnte auch andere Nato-Staaten schützen, Augsburger Allgemeine

- Sprecherin: Interesse an Bundeswehr durch Ukraine-Krieg gestiegen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Japanischer Technologieinvestor Softbank drosselt nach Kursverfall bei vielen Beteiligungen Investitionen, FT

bis 23.45 Uhr:

- "Wir haben bei Tui alle Instrumente zur Hand", Gespräch mit Firmenchef Fritz Joussen, BöZ

- "Ein Gas-Embargo wäre verheerend für Europa", Gespräch mit Post-Chef Frank Appel, HB

- VTBs Europa-Tochter steht zum Verkauf, HB

- "Es könnte deutlich schlimmer kommen", Gespräch mit Ökonom Volker Wieland, HB

- Nach Putins Überfall auf die Ukraine muss Deutschland eine wirklich wehrhafte Demokratie werden - und damit Europa ein Beispiel geben, Gastbeitrag von Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD), HB

- Zu viele Schlupflöcher im Sanktionsgeflecht, Gespräch mit Finanzkriminalität-Experte Ulrich Göres, BöZ

- "Brücke zwischen Emittenten und Investoren", Gespräch mit MWB-Vorstand Kai Jordan über Tokenisierung für eigene Produktpalette und ESG-Rating, BöZ

- Berlin Hyp blickt verhalten voraus, Gespräch mit Vorstandschef Sascha Klaus, BöZ

- "Wir müssen die Notfallstufe konkret vorbereiten", Gespräch mit BDEW-Chefin Kerstin Andreae, BöZ

- Angesichts des erneuten Sprungs der Inflation auf 7,3 Prozent fordern mehrere Gewerkschaften kräftige Lohnsteigerungen für ihre Beschäftigten bei den nächsten Tarifrunden, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Aktionärsberater ISS lehnt Wiederwahl von Swiss-Re-Präsident Ermotti ab, FT

- Die Unionsfraktion will in den Verhandlungen über eine allgemeine Impfpflicht zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht auf die SPD zugehen und lehnt ein Abrücken vom eigenen Antrag ab, Gespräch mit Tino Sorge (CDU), gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Rheinische Post

- Der Co-Vorsitzende der Linke-Fraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat die Bundesregierung aufgefordert, die Menschen im Lande mit einer Fernsehansprache über den Notfallplan Gas und mögliche Folgen eines Lieferstopps aufzuklären, Gespräch, Rheinische Post

- Die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag dringt angesichts der angespannten Lage in der Gasversorgung auf eine Verlängerung der Laufzeiten für Kernkraftwerke, Rheinische Post

- Die Koalitionsfraktionen verteidigen die Aktivierung des Notfallplans Gas durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Interview, Welt

- Der schwäbische Textilunternehmer Wolfgang Grupp (Trigema/Burladingen) hat die Kriterien für seine Nachfolge bestimmt, Interview, Südwest Presse

- Das Bundesfinanzministerium hat die Darstellungen des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk, über ein Treffen mit Ressortchef Christian Lindner (FDP) zu Kriegsbeginn zurückgewiesen, Welt

- Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk fordert die Bundesregierung zu mehr Waffenlieferungen an sein Land auf und wirft Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) indirekt Falschaussagen vor, Gespräch, Bild

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verlangt angesichts der stark steigenden Inflation eine entschiedene Reaktion der EZB, Gespräch, Bild

- Angesichts der rasant steigenden Inflation verlangt der Bund der Steuerzahler eine spürbare Verschiebung des Einkommenssteuertarifs zum Jahreswechsel, Gespräch, Bild

