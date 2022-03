Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach dem unentschlossen Vortag dürfte der Dax am Freitag zunächst leicht zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent höher auf 14 312 Punkte. Nach zwei stark erholten Wochen liegt er auf Wochensicht aktuell 1 Prozent im Minus. "Die Anleger haben das Bellen der Fed gehört, haben ihren Biss aber noch nicht eingepreist", erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management. Er spielt damit auf die jüngsten Signale des US-Notenbankchefs Jerome Powell und dennoch recht gelassene Aktienmärkte an. Powell hatte am Montagabend angesichts der "viel zu hohen" Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Erhöhungen des Leitzinses auch um jeweils 50 Basispunkte avisiert. Der marktbreite US-Index S&P 500 liegt auf Wochensicht dank der Technologiewerte gar im Plus.

USA: - IM PLUS - Trotz des andauernden Kriegs in der Ukraine haben die Anleger am Donnerstag bei US-Aktien wieder zugegriffen. Auf die Verluste vom Vortag folgte beim Dow Jones Industrial ein Anstieg um 1,02 Prozent auf 34 707,94 Punkte. Im Verlauf nachgebende Ölpreise milderten dabei die Konjunktursorgen, die das hohe Preisniveau zuletzt geweckt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,43 Prozent auf 4520,16 Zähler. Die deutlichsten Gewinne gab es an der Nasdaq-Börse mit dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 , der seine Gewinne mit 14 765,70 Punkten auf 2,20 Prozent ausbaute. Dort galten anziehende Chipwerte als zentraler Treiber.

ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich vor dem Wochenende zurückgehalten. In Hongkong sank der Leitindikator Hang Seng am Freitag zuletzt um rund zweieinhalb Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um gut eineinhalb Prozent, womit sich ein Wochenminus von etwa 1,7 Prozent ergibt. In Japan stieg der Nikkei 225 um 0,3 Prozent. Insgesamt hat sich der japanische Leitindex in der endenden Woche damit um rund fünf Prohzent erholt.

DAX 14273,79 -0,07% XDAX 14346,86 1,08% EuroSTOXX 50 3863,39 -0,15% Stoxx50 3686,12 0,13% DJIA 34707,94 1,02% S&P 500 4520,16 1,43% NASDAQ 100 14765,70 2,2%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 159,13 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1028 0,29% USD/Yen 121,70 -0,54% Euro/Yen 134,21 -0,26%

ROHÖL:

Brent 119,20 +0,17 USD WTI 112,27 -0,07 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Selenskyj-Berater Alexander Rodnyansky fordert Energieimport-Embargo, ZDF-Sendung Maybrit Illner

- SPD-Politiker und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth für schnellere Waffenlieferungen an Ukraine, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Warnung an Moskau: Frankreich schickt Atom-U-Boote auf Tauchfahrt, Welt

- Nach Irritationen über internes Schreiben des Ältestenrates der Partei Die Linken: Abgeänderter Text enthält im neuen Wortlaut keine Formulierungen wie Faschismus und Bürgerkrieg in der Ukraine mehr, Welt

- Goldman Sachs und Kirkland & Ellis legen Neugeschäft mit der Private-Equity-Firma Pamplona Capital Management wegen Verbindungen zur Investmentgruppe LetterOne des sanktionierten Oligarchen Michail Fridman auf Eis, FT

- Fahrdienstvermittler Uber listet künftig alle New Yorker Taxifahrer in seiner App auf, WSJ

- Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) startet Bündnis für bezahlbaren Wohnraum mit Verspätung, HB

- Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes: Schulen brauchen 'Notmassnahmen' wegen Flüchtlingskindern, Passauer Neue Presse

- FDP-Vize Wolfgang Kubicki will auf Braunkohle und Atomstrom setzen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Anton Hofreiter (Grüne), Vorsitzender des Europa-Ausschusses im Bundestag: Schluss mit Kohle, Gas und Öl aus Russland, The Pioneer

- Minister Hubertus Heil (SPD): Ukrainische Berufsabschlüsse schnell anerkennen, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

bis 05.00 Uhr:

- Bundesrechnungshof warnt vor "grossem finanziellen Risiko" bei Rentenversicherung in Deutschland, Bild

- Die Mehrheit der Deutschen unterstützt den Gas-Deal der Bundesregierung mit Katar, Focus

- Entlastungspaket in Deutschland tritt frühestens im Juni in Kraft, Bild

- Arbeitgeber lehnen Energiepauschale ab und warnen vor bürokratischen Lasten, Rheinische Post

- Die Bundesregierung hält am Atomausstieg zum Jahresende fest und hat einen Weiterbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke trotz des Ukraine-Krieges bisher nicht eingehend geprüft, Welt

- Wegen des deutlichen Preisanstiegs bei Weizen, rechnet der Bauernverband Schleswig-Holstein mit einer drastischen Erhöhung der Brotpreise: "Bis zu zehn Euro", Bild

bis 23.45 Uhr:

- Wirtschaftsweise Veronika Grimm zu Tankrabatt und Energiegeld: "Den Klimaschutz nicht konterkarieren", Interview, BöZ

- Der Finanzvorstand von Daimler Truck, Jochen Goetz, erläutert die Folgen des Halbleiterengpasses und seine Zuversicht für dieses Jahr: Ohne Chipmangel wäre der Absatz 15 Prozent höher gewesen, Interview, BöZ

- Ex-CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak fordert nach Besuchen an der polnisch-ukrainischen Grenze eine Task Force zur Flüchtlingsaufnahme in Deutschland und eine bessere Koordination, Welt

bis 21.00 Uhr:

- Die USA schliessen einen Energiepakt mit der EU. Am Freitag wollen US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen eine Vereinbarung bekanntgeben, die feste Zusagen für Flüssiggas-Lieferungen (LNG) enthält, HB und FT

- Bund der Steuerzahler kritisiert Energieentlastungspaket als zu gering und zu bürokratisch, Welt

- Die Bundesregierung hat der Ukraine bereits deutlich mehr Waffen und andere Rüstungsgüter geliefert als bisher bekannt. Laut einer vertraulichen Liste aus dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) erhielt die ukrainische Armee allein bis zum 7. März Rüstungsgüter im Wert von 37,3 Millionen Euro, Spiegel

- IW-Direktor Michael Hüther zur befristeten Senkung der Energiesteuer: "Überzeugt nicht vollauf", Interview, T-online

- Autoindustrie lobt Energiepreis-Hilfspaket der Bundesregierung, Interview mit Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), FAS

- Mehr Anträge auf Kriegsdienstverweigerung seit Beginn des Ukraine-Kriegs, Welt

- Sparkassen eröffnen fast 27 000 Konten für Geflüchtete aus der Ukraine, HB

- Eine neue bundesweite Agentur soll Hochschulen und Unternehmen helfen, aus Wissen schneller marktfähige Produkte zu entwickeln, HB

- Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ist überzeugt davon, dass die Sanktionen westlicher Staaten gegen Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine Wirkung zeigen, Interview, ZDF

- Commerzbank kürzt nach IT-Desaster Bonuszahlungen an Ex-Vorstände, HB

- Lehrerverbands-Chef Heinz-Peter Meidinger über ukrainische Kinder an Schulen: "Es gibt an deutschen Schulen nicht ausreichend qualifiziertes Personal", Interview, Business Insider

- Die Türkei hat nach einer vertraulichen Analyse der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) das Potenzial, das neue Öl- und Gas-Drehkreuz für Europa zu werden, Business Insider

- "Putin verfolgt das Ziel, die Nato in den Ukraine-Krieg hineinzuziehen", Interview, mit dem früheren Generalinspekteur, Klaus Naumann, HB

- Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt vor einem nachhaltigen Energiepreis-Schock, sieht eklatante Wohlstandsverluste, sollte der Westen auch China sanktionieren, und erklärt, warum ökonomische Kalküle gerade in hochpolitischen Zeiten unverzichtbar sind, Interview, HB

- Nach Putins Überfall auf die Ukraine sind ökonomische Strafmassnahmen richtig. Sie dürfen sich aber aus Sicht des Ökonomen Raghuram G. Rajan nicht in wirtschaftliche Massenvernichtungswaffen verwandeln, Gastbeitrag, HB

- Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr hat die Kritik der Union am neuen Entlastungspaket der Ampel zurückgewiesen, Welt Fernsehen

- Die Aussenministerin des Vereinigten Königreichs, Liz Truss, fordert noch härtere Massnahmen, damit Putin scheitert, Gastbeitrag, FAZ