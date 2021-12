Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Der Dax dürfte mit moderaten Verlusten in die Nachweihnachtswoche gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,19 Prozent tiefer auf 15 727 Punkte. Damit deutet sich für die ruhige Zeit zwischen den Jahren zunächst eine kleine Atempause an, nachdem der Dax vor Weihnachten eine Erholungsrally hingelegt hatte. Dabei hatte der Index mit der 21-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie wichtige kurz- und längerfristige Trendindikatoren zurückerobert. Rückenwind war dabei von positiven Daten zur Wirtschaftslage der USA gekommen, sowie von der Hoffnung, dass die Omikron-Variante des Coronavirus vergleichsweise mild verlaufen könnte. Zudem stützt die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank weiterhin.

USA: - GEWINNE - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich kurz vor Weihnachten in Kauflaune gezeigt. Dank neuer Hoffnung in der Pandemie und erfreulicher Wirtschaftsdaten hellte sich die gute Stimmung der vergangenen Tage weiter auf. Der marktbreite und besonders aussagekräftige S&P 500 stieg am Donnerstag dicht an sein vor viereinhalb Wochen erreichtes Rekordhoch. Mit plus 0,62 Prozent auf 4725,79 Punkte ging ihm wie auch den anderen Indizes zum Handelsschluss die Puste aber etwas aus. Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher schon geschlossen, die Handelsumsätze waren entsprechend dünn.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um fast ein halbes Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sank zuletzt um 0,25 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong um 0,1 Prozent zulegt. Moderate Gewinne gab es auch in Südkorea.

DAX 15756,31 +1,04% XDAX 15747,29 +0,75% EuroSTOXX 50 4255,01 -0,25% Stoxx50 3782,51 -0,18% DJIA 35950,56 +0,55% S&P 500 4725,79 +0,62% NASDAQ 100 16308,21 +0,79%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 172,57 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1313 +0,01% USD/Yen 114,479 +0,10% Euro/Yen 129,516 +0,12%

ROHÖL:

Brent 75,57 -0,22 USD WTI 72,86 -0,94 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) schlägt angesichts des Personalmangels in den Krankenhäusern Alarm, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bei der geplanten Wohnungsbauoffensive muss nach Ansicht von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) unbedingt der Umwelt- und Artenschutz beachtet werden, Funke Mediengruppe

- Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert einen sozialen Ausgleich für Arme, wenn Lebensmittel zum Schutz der Umwelt und bäuerlicher Betriebe teurer werden sollten, Interview mit dem Geschäftsführer des Verbandes, Ulrich Schneider, Welt

- Die ersten Apotheker in Niedersachsen dürfen bereits gegen Corona impfen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery kritisiert Gerichtsentscheidungen in der Pandemie, Interview, Welt

- "Offene Grenzen und sozialer Wohlfahrtsstaat passen nicht zusammen", Interview mit dem dänischen Innenminister Kaare Dybvad Bek, Welt

- Kreml-Chef Wladimir Putin will wieder zurück zu den alten Zeiten, in denen die Sowjetunion langfristig Gas-Verträge mit anderen Staaten - und diese in Abhängigkeit halten konnte, Gespräch mit dem Chef des ukrainischen Gas-Konzerns Naftogas, Yuriy Vitrenko, Bild

bis 20.30 Uhr:

- Trotz des gefloppten Impfstoffs von Curevac sieht der Vorstandschef von Wacker Chemie grosse Chancen in der biopharmazeutischen Produktion - auch durch Zukäufe, Gespräch mit Chris­ti­an Hartel, FAZ

- "Wir müssen uns das Vertrauen wieder verdienen", Gespräch mit Commerzbank-Chef Manfred Knof über über erste Fortschritte beim Umbau des Konzerns, die Aussicht auf einen Bonus und anstehende Gespräche mit dem neuen Finanzminister in Berlin, HB

- Neuer Bosch-Chef warnt: "Chipkrise wird uns 2022 noch viel Kraft kosten", Gespräch mit Stefan Hartung, Focus

- Scheidender Bosch-Chef beklagt mangelnde Debatte über Wasserstoff-Antriebe, Gespräch mit Volkmar Denner, Focus

- Özdemir-Vorstoss für teurere Lebensmittel löst Rufe nach sozialem Ausgleich aus, Welt

- Aussenhandelspräsident fordert Steuernachlass für ausländische Fachkräfte in Deutschland, Gespräch mit Dirk Jandura, Rheinische Post

- Aussenhandelspräsident warnt vor Lohn-Preis-Spirale und zunehmender Inflation, Gespräch mit Dirk Jandura, Rheinische Post

- Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat höhere Krankenkassenbeiträge für Ungeimpfte in Deutschland abgelehnt, Gespräch, Rheinische Post

- Handelsverband beklagt "dramatisch schlechtes Weihnachtsgeschäft", Gespräch mit HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth, Focus

- Angesichts der Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus wird der Ruf nach einer Anpassung der Quarantänerichtlinien für Kontaktpersonen lauter, Welt

- NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) will eine staatliche Gas-Bevorratung einführen, Gespräch, HB

- "Die Nachhaltigkeitswende ist mindestens so epochal wie die Digitalisierung", Gespräch mit Friederike Welter, Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung, HB

- Wir müssen uns auf ein sehr schwieriges Jahr 2022 einstellen., Gastbeitrag von DIW-Chef Marcel Fratzscher, HB

- Europas Fiskalpolitik hängt an Deutschlands Glaubwürdigkeit, Gastbeitrag von Wolf­gang Stei­ger, Gene­ral­se­kre­tär des Wirt­schafts­ra­tes der CDU, FAZ

- "Der Seilbahn gehört die Zukunft", Gespräch mit Leitner-Chef Anton Seeber, FAZ

