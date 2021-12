Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax steuert weiter freundlich auf die Weihnachtstage zu. Am Donnerstag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,34 Prozent höher auf 15 647 Punkte. Seit dem Rutsch bis nahe an die 15 000 Punkte am Montag hat der Dax fast schon wieder vier Prozent gewonnen. Die Wochenbilanz war am Vortag wieder positiv geworden. 2021 hat er bislang 13,7 Prozent gewonnen. Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda sieht einen "Cocktail" aus zwei Nachrichten als Grund an, warum sich die Börsen weiter erholen. Er verwies auf bessere Daten zum Wirtschaftswachstum in den USA für das dritte Quartal, noch stärker aber auf ermutigende Signale zur Omikron-Variante des Coronavirus. Britische Studien untermauerten die Thesen aus Südafrika, wonach die Variante weitaus ansteckender ist als Delta, aber viel seltener ins Krankenhaus führen soll. Die Finanzmärkte blieben daher wohl "vor einem Ausverkauf zum Jahresende bewahrt", erwartet der Experte.

USA: - IM PLUS - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre kräftigen Gewinne vom Vortag ausgebaut. Sowohl die Standardwerte- als auch die Technologie-Indizes schlossen nur knapp unter ihren Tageshochs. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,74 Prozent auf 35 753,89 Punkte zu. Kurz vor dem Weihnachtswochenende dürften viele Marktteilnehmer ihre Bücher allerdings bereits geschlossen haben. In der verkürzten Handelswoche beläuft sich der Zuwachs für den Dow bislang auf 1,1 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 1,02 Prozent auf 4696,56 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,21 Prozent auf 16 180,14 Zähler. Beide Indizes profitierten auch von hohen Kursgewinnen der Tesla-Aktien , die nach Aussagen von Konzernchef Elon Musk mit plus siebeneinhalb Prozent wieder die 1000-Dollar-Marke übersprangen.

ASIEN: - GEWINNE - Gestützt auf positive Vorgaben aus den USA haben die Aktienmärkte in Asien auf breiter Front zugelegt. So zog der japanische Leitindex Nikkei 225 0,83 Prozent auf 28 798 Punkte an. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann zuletzt 0,61 Prozent auf 4944 Punkte. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte der Hang-Seng-Index 0,42 Prozent auf 23 200 Punkte zu.

DAX 15593,47 0,95% XDAX 15630,03 0,78% EuroSTOXX 50 4217,06 1,01% Stoxx50 3754,12 0,78% DJIA 35753,89 0,74% S&P 500 4696,56 1,02% NASDAQ 100 16180,14 1,21%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 173,10 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1339 0,01% USD/Yen 114,17 0,08% Euro/Yen 129,46 0,09%

ROHÖL:

Brent 75,43 +0,14 USD WTI 72,90 +0,14 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

TOP-THEMA:

- Continental-Chef Nikolai Setzer blickt optimistisch auf das Schlussquartal, Wirtschaftswoche

bis 6.30 Uhr:

- SPD-Chef Lars Klingbeil: Ausschliessen einer Impfpflicht war ein Fehler, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Amtsinhaber Joe Biden kann sich Präsidentschafts-Rennen gegen Trump 2024 vorstellen, Interview, US-Sender ABC

- Bauministerin Klara Geywitz (SPD): Länder erhalten Milliarde für sozialen Wohnungsbau, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP): "Harter Lockdown ist nicht der Königsweg", Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Niedersachsenmetall-Chef Volker Schmidt rechnet mit bis zu 20.000 Jobs weniger in Niedersachsens Automobilindustrie, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Der designierte CDU-Vorsitzende Friedrich Merz: Kontaktbeschränkungen erst nach Weihnachten sind richtig, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- Trotz Rekordinvestments warnt Start-up-Investor Klaus Hommels vor zu knappen Investitionen in die Start-up-Szene, HB

- Irene Mihalic, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, zur Impfpflicht: "Es geht nicht um das Ob, sondern um das Wie", Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

bis 23.45 Uhr:

- M&A ist nun eines von vielen Instrumenten, um das Wachstum voranzubringen, Gespräch mit Merck-KGaA-Finanzchef Marcus Kuhnert, BöZ

- Russlands EU-Botschafter: ?Ich kann versichern, dass keine russischen Truppen mit den Vorbereitungen für eine Invasion in die Ukraine beschäftigt sind, Gespräch mit Wladimir Tschischow, Welt

- "Vor uns liegt noch ein weiter Weg", Gespräch mit der Leiterin der Antigeldwäschebehörde Hennie Verbeek-Kusters über den Kampf gegen die Mafia, schlampige Banken und Korruption, BöZ

- Das Wunschdenken vom nachlassenden Preisdruck, Gastbeitrag von Jörg Angelé, Senior Economist Bantleon, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Der Chemiekonzern Lanxess will seine Einkaufstour 2023 fortsetzen. "Ab 2023 können wir uns grössere Zukäufe wieder vorstellen. Wir halten jetzt schon Ausschau", Gespräch mit Firmenchef Matthias Zachert, Rheinische Post

- Die Marke Volkswagen Pkw investiert in den nächsten fünf Jahren rund 18 Milliarden Euro in die Zukunftsfelder E-Mobilität, Hybridisierung und Digitalisierung, Gespräch mit Markenchef Ralf Brandstätter, HB

- Der Bahntechnikkonzern Vossloh rechnet mit einer Branchenkonsolidierung und will über Zukäufe deutlich grösser werden, Gespräch mit Firmenchef Oliver Schuster, Börse Online

- Lanxess-Chef Matthias Zachert prüft Schliessung von Bereichen wegen hoher Energiepreise, Gespräch, Rheinische Post

- Sparkassen und Genossenschaftsbanken wollen bei Schufa Vorkaufsrecht wahrnehmen, HB

- Der neue Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung neu ausrichten und ökologischen Grundsätzen unterwerfen, HB

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält an den von ihm im Wahlkampf geforderten Entlastungen fest, HB

- Union fordert von Ampel-Koalition einheitliches Signal zur Impfpflicht, Rheinische Post

- Mindestens drei Abstimmungsanträge über Impfpflicht im Bundestag geplant , Rheinische Post

- Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) sieht sich durch das Votum des Ethikrats zur Impfpflicht bestätigt, Rheinische Post

- Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Ulrich Kelber, hat vor einer vorschnellen Einrichtung eines nationalen Corona-Impfregisters zur zentralen Erfassung von Impfdaten gewarnt, HB

- Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Ulrich Kelber, sieht in den unterschiedlichen Krankenhausgesetzen der Länder eine grosse Hürde für die Verarbeitung von Forschungs- und Gesundheitsdaten, HB

- Intensivpfleger Ricardo Lange kritisiert Politik für zögerliche Corona-Beschlüsse, Watson

- Aus den Reihen von SPD, Grünen und CDU/CSU werden Rufe nach einer Rückkehr zur sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweite laut, die Massnahmen wie Lockdowns oder Ausgangssperren zur Eindämmung von Corona möglich machen würden, Welt

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kritisiert MPK-Beschlüsse als "zutiefst beunruhigend", Welt

- Das Bundeswirtschafts- und Klimaschutz-Ministerium will den Ausbau von Windrädern massiv forcieren und Widerstand dagegen aus einzelnen Bundesländern falls nötig mit rechtlichen Regelungen überwinden, Gespräch mit Oliver Krischer (Grüne), Parlamentarischer Staatssekretär, Welt

- Angesichts des beginnenden Reiseverkehrs zu Weihnachten mahnt der neue Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zur Vorsicht, Wiwo

- Angesichts der neuen Coronawelle hat Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch die deutschen Banken aufgerufen, sich stärker für Krisen zu wappnen, Gespräch, HB

- Neuer Abschlussprüfer der Deutschen Telekom wird ab dem Geschäftsjahr 2022 Deloitte, HB

- "Es wird viel mehr möglich, als wir uns träumen lassen", Gespräch mit Philosoph Peter Sloterdijk, HB

----------