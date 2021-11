Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach dem jüngsten Kursrutsch wegen des Auftauchens der neuen, als besorgniserregend eingestuften Coronavirus-Variante Omikron dürfte sich der Dax am Montag zunächst stabilisieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,79 Prozent höher auf 15 378 Punkte. Am Freitag hatten Meldungen zu Omikron der Jahresendrally ein jähes Ende gesetzt. Mit im Tief bei fast 15 244 Punkten wurden die Kursgewinne seit Mitte Oktober ausradiert. Nun warten die Anleger erst einmal ab, ob Omikron das Potenzial hat, die Konjunkturerholung tatsächlich abzubrechen. Hoffnungen auf einen milden Verlauf der Virus-Variante verleiteten die ersten Anleger zu Käufen, schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen.

USA: - DEUTLICHE VERLUSTE - Ausgerechnet am Schnäppchentag "Black Friday" hat es am Freitag auch an der Wall Street einen Ausverkauf gegeben. Die Furcht vor einer neuen Coronavirus-Variante liess den Dow Jones Industrial zeitweise um fast drei Prozent auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen absacken. Mit 34 899,34 Punkten konnte das Kursbarometer seine Verluste zum vorgezogenen Handelsschluss nur wenig auf 2,53 Prozent reduzieren. Die Wochenbilanz wurde so mit zwei Prozent Minus noch negativ. Am Tag nach Thanksgiving endete der Handel drei Stunden früher als üblich. Der marktbreite S&P 500 verlor 2,27 Prozent auf 4594,62 Zähler. An der Nasdaq gerieten die Technologiewerte auch nicht viel weniger stark unter Druck. Der Auswahlindex Nasdaq 100 konnte sich dem Abwärtsstrudel mit einem Abschlag von 2,09 Prozent auf 16 025,58 Punkte nicht entziehen.

ASIEN: - WEITERE KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben nach den kräftigen Kursverlusten vom Wochenschluss in Folge der Coronavirus-Variante Omikron auch zum Start der neuen Woche geschwächelt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste 1,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, fiel zuletzt um 0,4 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 0,9 Prozent nach.

DAX 15257,04 -4,15% XDAX 15133,13 -4,94% EuroSTOXX 50 4089,58 -4,74% Stoxx50 3606,58 -3,8% DJIA 34899,34 -2,53% S&P 500 4594,62 -2,27% NASDAQ 100 16025,58 -2,09%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,06 -0,23%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1282 -0,37% USD/Yen 113,34 0,18% Euro/Yen 127,88 -0,18%

ROHÖL:

Brent 75,32 +2,60 USD WTI 71,11 +2,98 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- Virologe Christian Drosten "ziemlich besorgt" über Omikron-Virusvariante, ZDF-Heute-Journal

- CSU-Generalsekretär Markus Blume verlangt "Vollbremsung in ganz Deutschland" gegen vierte Welle, Bild

- Städtetagspräsident Markus Lewe (CDU) fordert Beteiligung der Kommunen am Corona-Krisenstab, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- FDP-Chef Christian Lindner ruft Fachkundige zu Unterstützung beim Impfen auf, ARD-Sendung Anne Will

- Christian Dürr, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, zu Krankenhaus-Situation: "Wir haben bundesweit keine Komplettüberlastung des Systems". Er bekräftigt Ziel, im kommenden Frühjahr Corona-Massnahmen auslaufen zu lassen, Bild

- Finanzinvestor Clearlake Capital Group kauf Quest Software für 5,4 Milliarden Dollar von einem anderen Private-Equity-Investor, WSJ

bis 20.30 Uhr:

- Die Deutsche Telekom bereitet in mehreren Ländern der Europäischen Union Partnerschaften mit Investoren vor, um die Kosten für den Glasfaserausbau aufzuteilen, HB

- "SAP wird langfristig eines der grössten Cloud-Unternehmen der Welt sein", Gespräch mit Firmenchef Christian Klein, HB

- Commerzbank gibt Gelder für Epi-Aufbau frei, HB

- "So ein Chaos gab es noch nie", Gespräch mit Simba-Dickie-Chef Florian Sieber über Lieferengpässe und höhere Rohstoffkosten, HB

- Bundesnetzagentur prüft Verlängerung der Mobilfunklizenzen, FAZ

- "Zusammenschlüsse sind mittelfristig notwendig", Gespräch mit Vontobel-Verwaltungsratspräsident Herbert Scheidt über grenzübergreifende Fusionen und den Rückstand europäischer Banken zur US-Konkurrenz, HB

- Rucksäcke und Textmarker brachten die Wende, Gespräch mit Schwan-Stabilo-Chef Sebastian Schwanhäusser, HB

- Regierung rechnet 2021 mit Finanzspritze von 18,3 Milliarden Euro für Bundesagentur für Arbeit, Rheinische Post

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat eine allgemeine Corona-Impfpflicht gefordert und strengere Corona-Regeln für das Land angekündigt, Gespräch, Hannoversche Allgemeine

- Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat die Absicht der Ampel-Koalitionäre gelobt, künftig drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung, Diplomatie und Entwicklungshilfe auszugeben, Gespräch, Rheinische Post

- Der Deutsche Städte- und Gemeindebund beurteilt die Entwicklung der Corona-Pandemie als äusserst dramatisch und fordert ein schnelles Bund-Länder-Treffen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, Rheinische Post

- Studie: Schwere körperliche Erkrankungen bei Menschen über 50 können kognitive Alterung um vier Jahre bedeuten, Rheinische Post

- Pläne der Gesundheitsminister: In allen Bundesländern sollen möglichst viele Operationen wegen Corona verschoben werden, Business Insider

- Corona: Grüne halten weitere Gesetzesschritte für geboten, Welt

- Die Ampelregierung ist vom Willen geprägt, die Zukunft zu gestalten. An einigen Punkten aber fehlt die notwendige Reformbereitschaft, Gastbeitrag von Ifo-Chef Clemens Fuest, HB

- "Altersvorsorge so einfach wie ein Sparbuch", Gespräch mit Auxilon-Gründern Joachim Bangert, Tycho Singer und Dirk Moosmüller, FAZ

