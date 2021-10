Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTER RÜCKSETZER - Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst einen kleinen Teil seiner bisherigen Wochengewinne wieder abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 723 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Dax von der 50-Tage-Linie als mittelfristigem Trendbarometer abgesetzt. Er schaffte es zudem über ein erstes Zwischenhoch aus dem September bei rund 15 700 Punkten. Die Marke von 16 000 Punkten und das 30 Punkte darüber liegende Rekordhoch vom August rückten so wieder in den Fokus. An der Wall Street gab es bereits weitere Rekorde im Dow Jones Industrial und S&P 500 und auch der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 zog nun nach.

USA: - WEITERE REKORDE - Angetrieben von der gut laufenden Berichtssaison ist die jüngste Rekordjagd an den New Yorker Börsen am Dienstag weiter gegangen. Nach einer siebenwöchigen Durststrecke des Nasdaq 100 erfasste sie nun auch den technologielastigen Auswahlindex, der vor einer Schar von Quartalszahlen grosser US-Tech-Konzerne in der Spitze bis auf knapp 15 711 Punkte stieg. Allgemein liess der Schwung bei den New Yorker Indizes im Verlauf aber merklich nach. Der Nasdaq-Index gewann am Ende noch 0,29 Prozent auf 15 559,49 Zähler. Die stärker auf Standardwerte fokussierten Indizes konnten ihre Rally fortsetzen, sie klettern seit Tagen schon von Bestmarke zu Bestmarke. Der Dow Jones Industrial gewann am Ende 0,04 Prozent auf 35 756,88 Punkte.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nachgegeben. Nach den Kursgewinnen am Vortag büsste der japanische Leitindex Nikkei-225 zuletzt 0,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank um 1,2 Prozent und in Hongkong ging es für den Hang Seng um 1,5 Prozent bergab. Insbesondere wachsende Inflationsgefahren rund um den Globus sorgten für Zurückhaltung, hiess es am Markt.

DAX 15757,06 1,01 XDAX 15734,43 0,72 EuroSTOXX 50 4223,97 0,85 Stoxx50 3671,20 0,87 DJIA 35756,88 0,04 S&P 500 4574,79 0,18 NASDAQ 100 15559,49 0,29

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 168,60 -0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1605 0,08 USD/Yen 113,9860 -0,15 Euro/Yen 132,2795 -0,07

ROHÖL:

Brent 85,96 -0,44 USD WTI 84,08 -0,57 USD

----------

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

----------

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CECONOMY AUF 4,10 (4,20) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 35,30 (37) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR KION AUF 114 (106) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 90 (85) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'

- UBS HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 84 (76,50) EUR - 'BUY'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KION AUF 99 (96) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR KION AUF 90 (83) EUR - 'EQUAL-WEIGHT'

- WDH/MS HEBT DEUTSCHE-BÖRSE-ZIEL AUF 159,80 (158,10) EUR - 'EQUALWEIGHT'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR TWITTER AUF 70 (80) USD - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ALPHABET A-AKTIE AUF 3500 (3325) USD - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TESLA AUF 1125 (905) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 16,50 (15) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 9,40 (9,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 52 (53) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 8900 (9500) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS STARTET AZELIS MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 30 EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 18,50 (17) CHF - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 305 (280) DKK - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 7170 (7870) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG STARTET OTE MIT 'BUY' - ZIEL 20 EUR

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 19,50 (18,50) CHF - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 16 (15,80) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 6250 (6150) PENCE - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN STARTET AZELIS MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 30 EUR

- HSBC HEBT SECURITAS AB AUF 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 80 (84) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 490 (460) PENCE - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 20 (19) CHF - 'OUTPERFORM'

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr:

- ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann warnt die Europäische Zentralbank vor monetärer Staatsfinanzierung und fordert von der EU eine offenere Kommunikation, Welt

- Ex-BND-Chef August Hanning muss nach Pleite der lettischen PNB Banka um Vermögen fürchten, Welt

- Bundesgesundheitsministerium: Vertragsärzte dürfen nicht die Behandlung von der 3-G-Regel abhängig machen, Welt

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt glaubt, dass sich die Unions-Fraktion nun langsam in ihre Rolle als grösste Opposition fügt, Welt

- Wagniskapitalgeber Frank Thelen investiert in Bitcoin und Zukunftstechnologien, Welt

- Wolfgang-Schäuble wird auch als einfacher Abgeordneter in den Reihen der CDU seinen Personenschutz weiter behalten, Bild

- US-Unternehmen Lennar Corp und Icon starten 2022 nahe Austin mit bisher grösstem Bauvorhaben in den USA für Häuser aus dem 3D-Drucker, WSJ

- FDP-Generalsekretär Volker Wissing warnt in Entlastungsdebatte vor Rückfall in Wahlkampf, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Weitere Ärzteverbände mahnen Tempo bei Auffrischungsimpfungen an, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- FDP-Generalsekretär Volker Wissing: So schnell wie möglich zu neuer Corona-Normalität kommen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis 23.45 Uhr:

- Die SWK Bank zieht es in neue Geschäftsfelder, Gespräch mit Geschäftsführer Ulf Meyer, BöZ

- Nachhaltigkeit ist für Ossiam ein Risikofaktor, Gespräch mit Firmenmanagern Bruno Poulin und Etienne Vincent, BöZ

- Führende Ökonomen haben sich kritisch zu den Plänen von SPD, Grünen und FDP zur Zukunft der Rentenversicherung geäussert, Bild

- Der US-Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz sieht einen grossen Modernisierungsbedarf für die deutsche Wirtschaft, Gespräch, RTL/NTV

bis 21.00 Uhr:

- "Wir sind auf einem guten Weg, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen", Gespräch mit ABN-Amro-Chef Robert Swaak, HB

- "Wir müssen Europas Weltraumzugang sichern", Gespräch mit Ariane-Group-Chef Andre-Hubert Roussel, FAZ

- Grossunternehmen fordern laut Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, immer stärker "ambitionierten Klimaschutz" von der Bundesregierung, Gespräch, Zeit

- Ampel will Corona-Notlage beenden: SPD, Grüne und FDP wollen Freedom Day ab 20. März, Business Insider

- Sozialverbände und Linkspartei haben die Ampel-Verhandler bei der geplanten Weiterentwicklung des Hartz-IV-Systems zu einem Bürgergeld zu einer deutlichen Aufstockung der Grundsicherung aufgefordert, Welt

- Angesichts explodierender Gas- und Energiepreise hat der Direktor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, vor Verzögerungen beim Klimaschutz gewarnt und die Rolle Russlands deutlich kritisiert, Rheinische Post

- Kurz vor Beginn der Koalitionsverhandlungen hat der Direktor und Chefökonom des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, von der künftigen Bundesregierung mehr Unterstützung für den europäischen Green Deal gefordert, Rheinische Post

- Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat sich angesichts der Covid-19-Impfung für Kinder ab fünf Jahren zurückhaltend geäussert, Rheinische Post

- DIHK-Präsident Peter Adrian warnt die künftige Bundesregierung vor übertriebenen Massnahmen gegen die momentanen Lieferengpässe etwa bei Halbleitern, HB

- Studie: Der typische Geschäftsführer einer deutschen GmbH ist männlich, 52 Jahre alt und fährt mit einem Dienstwagen der Marke BMW ins Büro, HB

- "Putin braucht die Konfrontation", Gespräch mit US-Sicherheitsberaterin Fiona Hill über das schwierige Verhältnis des Westens zu Russland, die Gefahr eines Feindbildes China - und den amerikanischen Blick auf Deutschland nach dem Ende der Ära Merkel, HB

----------

/jha/