Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem turbulenten Start in den Oktober zeichnet sich im Dax am Montag zunächst wenig Bewegung ab ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15 210 Punkte. In der Vorwoche war der Dax zeitweise an das Mai-Tief von 14 816 Punkten herangerutscht und hatte erstmals seit November 2020 unter die 200-Tagen-Linie notiert. Er schaffte jedoch schnell die Wende und auf Wochensicht sogar ein kleines Plus. Die Anlagestrategen der Investmentbank JPMorgan erwarten bis zum Jahresende anhaltende Umschichtungen durch Investoren - geprägt von steigende Anleiherenditen. Sie setzen neben Rohstoffwerten vor allem auch auf Banken.

USA: - LEICHT VERLUSTE - Die mit Spannung erwarteten Jobdaten aus den Vereinigten Staaten haben der Wall Street am Freitag keine richtungweisenden Impulse geliefert. "Dieser Arbeitsmarktbericht wird den Notenbankern Kopfzerbrechen bereiten", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Eine Arbeitslosenquote auf Jahrestief und neue geschaffene Stellen ebenfalls auf Jahrestief passen nicht so recht zusammen." Die Ampel für den Start des Taperings, also zur Reduzierung der expansiven geldpolitischen Massnahmen, bleibt ihm zufolge "weiter auf gelb". Der Dow Jones Industrial pendelte zwischen kleinen Gewinnen und Verlusten und schloss letztlich mit minus 0,03 Prozent auf 34 746,25 Punkte. Im Wochenverlauf hat der bekannteste Wall-Street-Index damit 1,2 Prozent hinzugewonnen. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,19 Prozent auf 4391,34 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,51 Prozent auf 14 820,75 Punkte ein.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen Japans und Chinas sind freundlich in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei-225 stieg um zuletzt 1,6 Prozent. Der Hongkonger Hang-Seng-Index gewann 2,2 Prozent hinzu und der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte um 0,5 Prozent zu. Moderate Verluste gab es hingegen in Australien.

DAX 15206,13 -0,29 XDAX 15197,86 -0,20 EuroSTOXX 50 4073,29 -0,61 Stoxx50 3539,65 -0,28 DJIA 34746,25 -0,03 S&P 500 4391,34 -0,19 NASDAQ 100 14820,75 -0,51

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 168,90 -0,18%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1571 -0,03 USD/Yen 112,68 0,39 Euro/Yen 130,38 0,37

ROHÖL:

Brent 83,61 +1,22 USD WTI 80,85 +1,50 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- Ifo-Studie: Steuer- und Abgabenlast seit 1986 deutlich gesunken, HB

- Industrieverband fordert Digitalministerium, HB

- Brüssel will Regeln für Nicht-EU-Banken verschärfen, FT

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bietet Ampel-Parteien gemeinsame Initiative gegen hohe Energiepreisen an, Bild

- Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert angesichts der deutlich höhere Impfquote in Deutschland ein rasches Ende der Corona-Beschränkungen, Bild

- Städtebund-Chef Gerd Landsberg fordert Heizkosten-Zuschüsse für Geringverdiener, Bild

- Emerson will Aspen Technology in Milliardendeal kaufen, WSJ

bis Montag, 2.00 Uhr:

- CDU-Politiker Herbert Reul warnt seine Partei vor Wiederholung der Fehler der SPD, Rheinische Post

- Daniel Günther (CDU) will nicht für Parteivorsitz kandidieren - Komplette Neuaufstellung der Parteispitze noch in diesem Jahr, Welt

bis Sonntag 20.30 Uhr:

- Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire fordert Ausbau der Atomkraft in Europa im Kampf gegen Klimawandel, Welt

- Gründer des Matratzen-Start-ups Emma fordert Wiedereinführung der Vermögenssteuer, HB

- Hanfverband fordert von einer möglichen neuen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP die Legalisierung von Cannabis, Neue Osnabrücker Zeitung

- In der Klimapolitik driften SPD, Grüne und FDP besonders weit auseinander. Experten fordern einen Neuanfang - und lehnen strengere Klimaziele ab, HB

- Die deutsche Wirtschaft hat eine "Modernisierungsagenda" entworfen, um den Formularwust in Behörden zu beenden, HB

- DIW-Präsident Marcel Fratscher: Klagen über gestiegene Energiepreise führen in die Irre, denn klimaschädigendes Verhalten von Unternehmen und Menschen muss teurer werden, Gastbeitrag, HB

- Die kriselnde VW-Tochtergesellschaft MAN Energy Solutions sollte noch vor rund zwei Jahren verkauft werden. Nach der Restrukturierung kann sich Vorstandschef Uwe Lauber nun sogar den Gang aufs Parkett vorstellen, Faz