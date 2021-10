Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Vor dem US-Arbeitsmarktbericht als Höhepunkt der Woche zeichnet sich für den Dax ein ruhiger Start ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn wenige Zähler tiefer auf 15 243 Punkte. Nach turbulenten Tagen mit zwischenzeitlichem Rutsch an das Mai-Tief von 14 816 Punkten heran, schaffte es der Dax auf Wochensicht inzwischen mit 0,6 Prozent ins Plus. Der erste Rutsch unter die 200-Tagen-Linie seit November 2020 wurde schnell abgefangen. An der Wall Street liefen Dow Jones Industrial und S&P 500 sogar wieder an ihre 50-Tage-Linien heran. Nun ist wieder "Payroll-Tag", so der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Nach dem durchwachsenen letzten Arbeitsmarktbericht rechnen die Börsianer diesmal mit einer stärkeren Erholung des Arbeitsmarktes", erklärte er. "Mit einem starken Arbeitsmarktbericht springt die Tapering-Ampel auf Grün" - die US-Notenbank könnte also erwartungsgemäss ihre Pandemie-Notkäufe von Staatsanleihen zur Konjunkturstütze reduzieren. Derweil sei zwar das "Gespenst der US-Zahlungsunfähigkeit vertrieben", so Altmann weiter - allerdings nur bis zur Vorweihnachtszeit. "Damit hat die US-Schuldengrenze das Potenzial, eine Jahresendrally an den Börsen frühzeitig zu ersticken oder gar komplett zu verhindern."

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben ihre Erholung mit Schwung fortgesetzt. Allerdings bröckelten die teils kräftigen Gewinne gegen Handelsende etwas ab. Die vor dem Handelsstart am Donnerstag veröffentlichten wöchentlichen Arbeitsmarktdaten waren sehr robust ausgefallen. Vor allem aber herrschte Erleichterung, dass im Streit zwischen Demokraten und Republikanern über die Schuldenobergrenze eine vorübergehende Einigung erzielt wurde. Der drohende Zahlungsausfall der US-Regierung mit potenziell katastrophalen wirtschaftlichen Folgen sollte damit vorerst abgewendet worden sein. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,98 Prozent auf 34 754,94 Punkte, so dass die Verluste der vergangenen eineinhalb Wochen wettgemacht wurden. Der S&P 500 stieg um 0,83 Prozent auf 4399,76 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,88 Prozent auf 14 897,13 Punkte nach oben.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei-225 stieg zuletzt um 1,7 Prozent. Der Hongkonger Hang-Seng-Index fiel hingegen leicht. Derweil meldeten sich Chinas Festbörsen aus einer Feiertagspause zurück: Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, stieg um 1 Prozent. Verluste gab es indes in Südkorea.

DAX 15250,86 1,85 XDAX 15228,92 1,11 EuroSTOXX 50 4098,34 2,14 Stoxx50 3549,60 1,91 DJIA 34754,94 0,98 S&P 500 4399,76 0,83 NASDAQ 100 14897,13 0,88

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,48 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1550 -0,01 USD/Yen 111,90 0,25 Euro/Yen 129,24 0,23

ROHÖL:

Brent 82,86 +0,91 USD WTI 79,25 +0,95 USD

PRESSESCHAU:

bis 6.45 Uhr: - RWE-Chef Markus Krebber dringt auf Verdopplung der Gaskraft in Deutschland, Wiwo - Verbraucherzentralen warnen vor hohen Gaspreisen im Winter, Gespräch mit Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV, Klaus Müller, Augsburger Allgemeine - Facebooks Europa-Chefin Angelika Gifford äussert sich zu Vorwürfen - und will den Austausch mit Politikern verbessern, Wiwo - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nach erstem Dreier-Gespräch mit Grünen und FDP zuversichtlich, ARD-Tagesthemen - Linke kritisiert geplante Anpassung des Regelsatzes für Hartz-IV-Empfänger um monatlich drei Euro ab kommenden Jahr als deutlich zu gering, Gespräch mit Katja Kipping, Redaktionsnetzwerk Deutschland bis 23.45 Uhr: - Der angedeutete Rückzug von CDU-Chef Armin Laschet hat nach Ansicht von Grünen-Sondierer Jürgen Trittin keinen Einfluss auf die von seiner Partei vorläufig erteilte Absage an eine Jamaika-Koalition, Rheinische Post - Grünen-Sondierer Jürgen Trittin macht sich bei den Ampel-Gesprächen mit SPD und FDP für dauerhafte gemeinsame EU-Anleihen (Eurobonds) stark, Rheinische Post - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans unterstützt das Vorgehen des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet zur Neuaufstellung der Union, Rheinische Post - KBV-Chef Andreas Gassen begrüsst nach oben korrigierte Impfquote als überfällig, Bild bis 21.00 Uhr: - Knorr-Bremse-Chef zeigt sich offen für Zukäufe, Gespräch mit Jan Mrosik, FAZ - "Zukäufe bleiben wichtiger Hebel", Gespräch mit Symrise-Chef Heinz-Jürgen Bertram, EaS - "Neue Bürogebäude braucht niemand", Gespräch mit Alstria Office Reit-Chef Olivier Elamine über Übernahmen, Wachstumspläne und seine Visionen von der Stadt von morgen, EaS - Der neue Bafin-Chef Mark Branson kündigt bei der Beaufsichtigung von Finanzkonzernen eine härtere Gangart an und macht sich für die Einführung einer europäischen Einlagensicherung (EDIS) stark, Gespräch, HB - Mahle-Betriebsratschef fordert Sicherung der deutschen Standorte, Gespräch Jürgen Kalmbach, Automobilwoche - Gerald Gass, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, kritisiert die offenbar ungenaue Impfstatistik des Robert-Koch-Instituts, Welt - Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle, FDP, fordert nach der Bekanntgabe neuer Impfzahlen schnelle Lockerungen der Coronamassnahmen und sieht die Zeit für einen baldigen Freedom Day gekommen, Welt - FDP und Linke kritisieren unzureichende RKI-Impfstatistik, Welt - CDU-Vorstand soll am Montag über Mitgliederentscheid zur Nachfolge von Armin Laschet abstimmen - Die Verbraucherschützer in Deutschland erwarten von einer möglichen Ampel-Koalition mehr Klimaschutz zu fairen und sozial gerechten Preisen für die Bürger, Gespräch mit VZBV-Chef Klaus Müller, Rheinische Post - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat von der möglichen Ampel-Koalition weitreichende Reformen in den Sozialversicherungssystemen gefordert, Rheinische Post - Die SPD-Politikerin Franziska Becker fordert nach Pannen und einer Falschzählung bei der Berliner Wahl für das Abgeordnetenhaus eine schonungslose Aufklärung, Watson - BDI drängt mögliche Ampelkoalition zu Strukturreformen - DGB pocht auf Lockerung der Schuldenbremse, HB - Unmittelbar vor dem Treffen der EU-Innenminister am Freitag kritisiert Österreich die EU-Migrationspolitik aussergewöhnlich scharf, Gespräch mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), Welt - Der Hamburger CDU-Landeschef Christoph Ploss betont, dass der Prozess der personellen Neuaufstellung in der Partei nicht nur intern erfolgen dürfe, sondern die Basis mit einbeziehen müsse, Rheinische Post - Stahlindustrie dringt auf schnelle Entscheidungen der künftigen Bundesregierung, WAZ - "Spontane Treffen auf der Messe sind möglich", Gespräch mit Expo Real-Chef Klaus Dittrich, HB - "Diese Energiekrise wird für viele Firmen zur Überlebensfrage", Gespräch mit Infraleuna-Chef Christof Günther, HB - Brauchen wir ein Digitalministerium?, Gastbeitrag von Microsoft Deutschland-Chefin Marianne Janik, HB - Vorsicht vor dem Bitcoin, Gastbeitrag von Center for Financial Studies-Präsident Otmar Issing und Principal Adviser im Generaldirektorat Volkswirtschaft der EZB Klaus Masuch, FAZ - Für den Fall einer Ampelkoalition setzt der deutsche Mittelstand bei der künftigen Regierungspolitik grosse Hoffnungen auf die FDP, HB - "Können schnell reagieren", Gespräch mit Invest­in­Visions­Gründerin Edda Schröder über zehn Jahre soziale Investitionen und aktuelle Zinsangst, EaS

