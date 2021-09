Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM MINUS - Der Dax bleibt in Sichtweite von 16 000 Punkten auf Schlingerkurs: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Mittwoch rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,06 Prozent tiefer auf 15 833 Punkte. Zum Wochenstart hatte es mit 15 959 Punkten noch nach einem Vorstoss an den Rekord von Mitte August bei 16 030 Punkten ausgesehen. Mit dem folgenden Rückschlag pendelt er aber stattdessen weiter um seine 21-Tage-Linie. Die Durchschnittslinie für den kurzfristigen Trend liegt aktuell bei 15 862 Punkten. Nach der Feiertagspause meldeten sich an der Wall Street am Vorabend der Dow Jones Industrial und S&P 500 mit Verlusten zurück, die Indizes der Tech-Börse Nasdaq zeigten sich derweil mit knappen Rekorden robust.

USA: - DOW IM MINUS, NASDAQ IM PLUS - Sorgen vor einer womöglich stockenden Wirtschaftserholung haben die US-Standardwerte am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,76 Prozent auf 35 100,00 Punkte. Laut dem Charttechnik-Experten Andreas Büchler von Index Radar ist der übergeordnete Aufwärtstrend des Dow intakt. Anleger sollten aber die Wahrscheinlichkeit einer Atempause nicht ausser Acht lassen. Das Korrekturrisiko bleibe real. Der marktbreite S&P 500 sank am Dienstag um 0,34 Prozent auf 4520,03 Punkte. Dank der Kursgewinne grosser US-Technologiewerte wie Netflix , Apple , Amazon und Facebook kletterte der Nasdaq 100 im Verlauf mit etwas über 15 700 Punkten auf ein Rekordhoch. Aus dem Handel ging das technologielastige Kursbarometer mit plus 0,15 Prozent auf 15 675,76 Punkten. Apple und Netflix kletterten während des Handels ebenfalls so hoch wie nie und gewannen am Ende rund 1,6 beziehungsweise 2,7 Prozent.

ASIEN: - JAPAN IM PLUS; CHINA IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Während es in Japan erneut nach oben ging, gaben die Kurse in China nach. In Tokio legte der Nikkei 225 kurz vor der Schlussglocke ein halbes Prozent zu und steuert damit auf den achten Handelstagtag im Plus in Folge zu. Zudem könnte der japanische Leitindex erstmals seit April über der psychologisch wichtigen Marke von 30 000 Punkten schliessen. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gab zuletzt 0,60 Prozent nach. Für den Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es ebenfalls leicht nach unten.

DAX 15843,09 -0,56% XDAX 15817,57 -0,73% EuroSTOXX 50 4225,01 -0,5% Stoxx50 3620,51 -0,67% DJIA 35100,00 -0,76% S&P 500 4520,03 -0,34% NASDAQ 100 15675,76 0,15%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 174,42 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1841 0,01% USD/Yen 110,37 0,08% Euro/Yen 130,68 0,07%

ROHÖL:

Brent 71,72 +0,03 USD WTI 68,49 +0,14 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr:

- Amazon soll weitere Verkaufsevents wie den Prime Day planen, Welt

- Virologe Christian Drosten soll seinen Kollegen versucht haben, in die Nähe von Querdenkers zu rücken, um ihn aus einem Regierungsprojekt auszuschliessen, Bild

- Der niederländische Technologie- und Medienunternehmer Steven Schuurman spendet 1,25 Millionen Euro an die Grünen, HB

- "Richtige Prävention rettet Menschenleben", Torsten Jeworrek, Vorstand der Munich Re, plädiert für Schutzmassnahmen gegen die Folgen des Klimawandels - und setzt auf neue Technik, FAZ

- Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will einem möglicherweise höheren Tarifabschluss der Lokführergewerkschaft GDL mit der Deutschen Bahn nicht tatenlos zusehen und ihr weiteres Vorgehen prüfen, Funke Mediengruppe

- Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) plädiert dafür, nach Wahl schnell Konsens über den Ökoenergie-Ausbau zu schaffen, Augsburger Allgemeine

- Eine Mehrheit ist laut einer Umfrage für eine Bürgerversicherung im Krankenkassenwesen, ARD-Magazin "Monitor"

- Axel Gerschlauer, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte Nordrhein (BVKJ) fordert, Lehrer sollten Auskunft über eigene Impfung geben müssen, Rheinische Post

- Der mit mehr als einer Milliarde US-Dollar an Citrix Systems beteiligte aktivistische Hedgefonds Elliott Management Corp will, dass das Softwareunternehmen Massnahmen ergreift, um seinen schwächelnden Aktienkurs wieder auf Vordermann zu bringen, WSJ

bis 5.00 Uhr:

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erkennt in der Weigerung von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, eine Koalition mit der Linkspartei auszuschliessen, eine "historische Mission", Interview, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich für eine dauerhaft gesenkte Mehrwertsteuer in der Gastronomie ausgesprochen, ARD-Wahlarena

- Der Autozulieferer Bosch erwägt "Puffer-Vorräte" für wichtige Chips, Interview mit Bosch-Chef, Volkmar Denner, BöZ

- Der stellvertretende CDU-Parteivorsitzende und Gesundheitsminister Jens Spahn warnt vor einer rot-grünen Regierung, Interview, Welt

- Der Chef der Deutschen Familienversicherung, Stefan Knoll, verspricht für 2022 unter dem Strich schwarze Zahlen, Interview, BöZ

- BMW erwartet Abflauen des Chipmangels 2022, Interview mit Finanzchef Nicolas Peter, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller hat sich für eine Reform der Pendlerpauschale ausgesprochen, um steigende Benzinpreise auszugleichen, Interview, HB

- SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat die Einigung von Bund und Ländern zur Finanzierung eines Rechtsanspruchs auf Ganztag begrüsst, Interview, Rheinische Post

- Der frühere SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Sigmar Gabriel hat sich im April 2020 bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für eine Aussetzung der EU-Bankenabgabe eingesetzt, Zeit online

- Der Landkreistag warnt vor den finanziellen Folgen der Ganztagsbetreuung für Grundschüler, Interview mit Reinhard Sager (CDU), dem Präsidenten des Landkreistages, FAZ

- Der Direktor der Virologie am Uniklinikum Essen, Ulf Dittmer, warnt angesichts steigender Inzidenzzahlen bei Ungeimpften vor einer Überlastung der Intensivstationen, Interview, Rheinische Post

- Die frühere Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, Sahra Wagenknecht, hat die von Grünen und Union geplante CO2-Bepreisung scharf kritisiert, Interview, Welt

- FDP-Chef Christian Lindner hat vor Folgen einer möglichen künftigen rot-rot-grünen Regierungskoalition gewarnt, Interview, Business Insider

- Unionskanzlerkandidat Armin Laschet will die Sicherheit ins Zentrum seiner Europapolitik stellen und bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine enge Kooperation mit Paris werben, Gastbeitrag, HB

- Sparkassenpräsident Helmut Schleweis hat seine Hoffnung auf eine zeitnahe Fusion von Helaba und Deka aufgegeben, Interview, HB

- Deutschland braucht mehr Gründermut, Gastbeitrag, Uwe Fröhlich, Co-Vorstandsvorsitzender der DZ Bank und Mitglied im Bundesvorstand des CDU-Wirtschaftsrats, HB

dpa-AFX/