Morning Briefing - International

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Anzeichen einer möglichen geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank Fed noch in diesem Jahr dürften am Donnerstag den Dax belasten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,68 Prozent tiefer auf 15 857 Punkten. Die runde Marke von 16 000 Punkten, die er am Freitag erstmals übersprungen hatte, rückt damit etwas weiter weg. Wie aus dem Protokoll der jüngsten Sitzung der Fed hervorging, zeigten sich die Mitglieder der Notenbank uneins mit Blick darauf, wann die Anleihekäufe reduziert werden sollten. Die Mehrheit habe die Auffassung vertreten, dass man noch 2021 die Käufe verringern könnte, hiess es in dem Protokoll. Dies hängt davon ab, ob sich die Wirtschaft so entwickelt, wie es die Fed erwartet.

USA: - KURSVERLUSTE - Die Corona-Pandemie hat auch zur Wochenmitte die Aktienkurse in den USA gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Montag noch auf ein Rekordhoch gestiegen war, verlor am Mittwoch 1,08 Prozent auf 34 960,69 Punkte und weitete damit die Verluste vom Vortag aus. In den letzten Handelsminuten gerieten die Kurse immer stärker unter Druck.

ASIEN: - SCHWACH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag schwächer tendiert. Die Corona-Lage sorgt weiter für Ernüchterung. Auch belastet die Aussicht auf eine Abschwächung der Geldflut der US-Notenbank die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um 0,7 Prozent. Der Hang Seng in Honkong büsste 1,7 Prozent ein und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gab um 0,7 Prozent nach.

DAX 15965,97 0,28 XDAX 15899,40 0,03 EuroSTOXX 50 4189,42 -0,17 Stoxx50 3656,87 -0,16 DJIA 34960,69 -1,08 S&P 500 4400,27 -1,07 NASDAQ 100 14857,92 -0,97

Bund-Future 177,04 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1675 -0,31 USD/Yen 110,1590 0,35 Euro/Yen 128,6115 0,06

ROHÖL:

Brent 67,35 -0,88 USD WTI 64,44 -1,02 USD

- Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte kritisiert Pläne mehrerer Bundesländer, Kinder und Jugendliche an und im Umfeld von Schulen gegen das Coronavirus zu impfen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Intensivmediziner: Die meisten Covid-Kranken in deutschen Kliniken haben keine Corona-Impfung, Funke Mediengruppe

- Afghanistan-Krise: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert Milliardenhilfe für Flüchtlingscamps/Keine Aufnahme in Deutschland, Neue Osnabrücker Zeitung

- Degussa Bank will 2025 insgesamt 4,8 Millionen Endkunden ge­wonnen haben, Gespräch mit sagt Firmenchef Jürgen Eckert, BöZ

- Home To Go biegt mit Lakestar Spac auf die Zielgerade, Gespräch mit Finanzvorstand Steffen Schneider, BöZ

- Politiker gegen Fussball-WM in Katar, Bild

- Tesla: Umweltverbände Nabu und Grüne Liga entscheiden sich gegen Klage vor Verfassungsgericht , Business Insider

- CME hat bei CBOE Übernahmeinteresse angemeldet, Volumen 16 Milliarden US-Dollar, FT - Migrationsexperte Gerald Knaus geht nicht davon aus, dass durch die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan eine Situation wie in der Flüchtlingskrise 2015 entstehen kann, Watson

- "China ist der grosse Gewinner", Gespräch mit Taliban-Experte Ahmed Rashid, HB

- Pekings jüngste Interventionen in der Hightech-Branche zeigen: Das Modell des Staatskapitalismus hat auch Schattenseiten, Gastbeitrag von Ökonom Jörg Rocholl, HB

