Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - Nach dem schwachen Donnerstag deutet sich im Dax am Freitag ein stabiler Start ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn zehn Punkte höher auf 15 640 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dax mit 15 810 Punkte einen weiteren Rekordstand erreicht, liegt auf Wochensicht aber leicht im Minus. Im US-Handel fielen vor allem die Technologie-Indizes mit einem Rückschlag von ihren Rekordniveaus auf. In Asien bot sich am Morgen kein einheitliches Bild.

USA: - VERLUSTE ÜBERWIEGEN - Nach den jüngsten Rekorden haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag Vorsicht walten lassen. Einzig der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte es nach einem schwachen Start ins Plus und gewann letztlich 0,15 Prozent auf 34 987,02 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es dagegen um 0,33 Prozent auf 4360,03 Punkte bergab und der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,71 Prozent auf 14 794,69 Zähler. Während die beiden letzteren Indizes erst die vergangenen zwei Tage neue Bestmarken aufgestellt haben, datiert der Dow-Rekord noch aus dem Mai.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE TENDENZ - Die wichtigsten Börsen in Asien haben zum Wochenausklang keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während Japans Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,7 Prozent nachgab, gewann der Hang Seng in Honkong rund 0,45 Prozent. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, büsste 0,34 Prozent ein.

DAX 15629,66 -1,01 XDAX 15638,91 -0,81 EuroSTOXX 50 4056,39 -1,05 Stoxx50 3535,27 -0,92 DJIA 34987,02 0,15 S&P 500 4360,03 -0,33 NASDAQ 100 14794,69 -0,71

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,71 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1809 -0,03 USD/Yen 110,0060 0,15 Euro/Yen 129,9080 0,12

ROHÖL:

Brent 73,47 0,00 USD WTI 71,70 0,05 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Intel lotet Übernahme von US-Halbleiterhersteller Global Foundries für rund 30 Milliarden Dollar aus, WSJ

- Regierung in Peking verweigert US-Staatssekretärin Treffen mit ihrer chinesischen Amtskollegin, FT

- Lieferengpässe: Möbelkonzern Ikea will weniger Produkte anbieten - Auch Aldi rechnet mit Verzögerungen, Wirtschaftswoche

- Grossangelegte Corona-Impfstudie an Kindern in NRW könnte am Widerstand des Gesundheitsministeriums scheitern; Leiter von Impfzentrum angesichts vieler Anfragen von Eltern enttäuscht, Welt

- Studie der Bertelsmann-Stiftung sieht viele Alleinerziehende in Deutschland trotz Job in der Armutsfalle und kritisiert einen "Systemfehler", Welt

- "Wir müssen die Alterung so ernst nehmen wie den Klimawandel", Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln), Michael Hüther, fordert dringendes Handeln bei der demografischen Alterung, Welt

- Österreichs Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler sieht Regierungsallianz mit Konservativen als "Eine Koalition der Moderne", Interview, Welt

- Gestörte Lieferketten: Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), warnt vor höheren Preisen, T-Online.de

- Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), unterstützt Hochwasserregionen mit Satellitenbildern, Interview mit Vizepräsident Thomas Herzog, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 5.00 Uhr:

- US-Wettbewerbspolitik könnte unter US-Präsident Joe Biden stärker mit derjenigen in der EU zusammenarbeiten, WSJ

- Hochwasser-Katastrophe: Grünen-Chef Robert Habeck für Auflage eines Hilfsfonds, Welt

- Japan erwägt Verlängerung der Nutzungsdauer von Atomreaktoren über 60 Jahre hinaus, Kyodo

- BMW-Tochter Rolls Royce warnt vor möglichen Produktionskürzungen wegen Corona-App-Warnungen bei Mitarbeitern, Sky News

- Servicemax, Spezialist für Aussendienstsoftware, will über Spac-Vehikel mit Bewertung von 1,4 Milliarden US-Dollar an die Börse, WSJ

- Wirtschaftsforscher zu Lieferengpässen: "Wir müssen uns Sorgen um unsere Weihnachtsgeschenke machen", Gespräch mit Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), t-online

bis 21.00 Uhr:

- Mehrheit der Deutschen für eine Impfpflicht für Mediziner oder Lehrer, t-online

- Auslaufen der Corona-Überbrückungshilfen Ende September "fände ich etwas voreilig", Interview mit Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK, Peter Adrian, FAZ

- Affäre bei der Deutschen Bank um Verkauf von Devisenderivaten in Spanien könnte sich ausweiten, FT

- Schweizerischer Hörgerätehersteller Sonova schaut sich aktiv nach kleinen und mittleren Übernahmen um, Interview mit Chef Arnd Kaldowski, Finanz und Wirtschaft

- Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat von Washington aus mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über die Flutkatastrophe in Deutschland telefoniert, Bild

- Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat unter dem Eindruck des Hochwassers in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zusätzliche Anstrengungen der Bundesregierung für mehr Klimaschutz angekündigt, Interview, Rheinische Post

- Künstler wie Toten-Hosen-Sänger Campino plädieren für Durchführung von Grossveranstaltungen in absehbarer Zeit, Rheinische Post

