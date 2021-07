Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS HÖHER - Nach dem Rekordhoch vom Wochenbeginn kann der Dax die Gewinne am Dienstag wohl zunächst verteidigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15 801 Punkte. Seinen Höchststand hatte der Dax tags zuvor bei 15 806 Punkten erreicht und hatte in Sichtweite geschlossen. Die Marktstrategen der Credit Suisse setzen zwar grundsätzlich weiter auf den Aktienmarkt und weniger auf Renten-Papiere in ihrem Modellportfolio. Sie sehen aber kurzfristig eine gewisse Übertreibung und raten, geduldig auf bessere Einstiegschancen zu warten. Die Bewertungen am Aktienmarkt erschienen optisch hoch, weiter steigende Markterwartungen mit Blick auf die Unternehmensgewinne könnten das Bild aber ändern.

USA: - REKORDLAUF - Der bekannteste US-Index Dow Jones Industrial hat zum Wochenstart erstmals wieder seit seinem Rekordhoch im Mai die Marke von 35 000 Punkten getestet. Die anderen drei US-Indizes erklommen vor dem Start der Berichtssaison zugleich neue Bestmarken. Nach einem zunächst schwächeren Handelsstart drehte der Dow im frühen Geschäft ins Plus und übersprang kurzzeitig die 35 000-Punkte-Hürde. Kurz vor Schluss gelang ihm dies erneut. Letztlich beendete das Wall-Street-Barometer die Sitzung mit plus 0,36 Prozent auf 34 996,18 Zählern knapp darunter. Das Rekordhoch vom 10. Mai bei etwas unter 35 100 Punkten ist damit zum Greifen nahe. Den technologielastigen Nasdaq-Indizes gelangen gleich zum Handelsauftakt neue Bestmarken, der S&P 500 folgte rasch. Er ging schliesslich mit einem Plus von 0,35 Prozent auf 4384,63 Punkte aus dem Tag. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 , der zunächst bis knapp unter 14 900 Punkte geklettert war, schloss ebenfalls 0,35 Prozent höher und damit auf 14 877,89 Zähler.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine klare Richtung gefunden. Während Japans Leitindex Nikkei 225 zuletzt rund 0,6 Prozent im Plus lag, legte der Hang Seng in Honkong sogar rund 1,6 Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, notierte dagegen etwas tiefer und lag 0,3 Prozent im Minus. Dabei war Chinas Aussenhandel im Juni erneut deutlich gewachsen. Die Exporte der zweitgrössten Volkswirtschaft legten im Vorjahresvergleich um 32,2 Prozent auf einen Wert von rund 281 Milliarden US-Dollar (273 Mrd Euro) zu und damit stärker als von Analysten erwartet.

DAX 15790,51 0,65% XDAX 15803,03 0,81% EuroSTOXX 50 4093,38 0,62% Stoxx50 3563,92 0,63% DJIA 34996,18 0,36% S&P 500 4384,63 0,35% NASDAQ 100 14877,89 0,35%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,02 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1864 0,03% USD/Yen 110,42 0,05% Euro/Yen 131,00 0,07%

ROHÖL:

Brent 75,31 +0,15 USD WTI 74,27 +0,17 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- EU-Klimaschutzkommissar Frans Timmermanns verspricht sozialverträgliches Klimapaket, Welt

- Erfolgreiche EM für Puma - Trikots des Europameisters sind komplett ausverkauft, Welt

- EZB-Chefin Christine Lagarde erwartet Uneinigkeit unter Notenbankern zum weiteren Kurs, FT

- VW-Entwicklungschef Thomas Ulbrich hält Benziner durch neues Klimapaket der EU-Kommission für weniger profitabel als Elektroautos - neuer Euro 7 Standard wäre eine grosse Herausforderung, FT

- Langjähriger Finanz-Chef Allan Weisselberg im Trump-Imperium nach Anschuldigungen wegen Steuervergehen in mehreren Firmen abgesetzt, WSJ

- McDonalds stockt im Kampf um Arbeitnehmer die Vergünstigungen auf, WSJ

- SPD-Chef Norbert Walter-Borjans: Laschets Angaben zu Steuersenkungen "Kraut und Rüben", Augsburger Allgemeine

- Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier (CDU) sorgt sich um nachlassende Corona-Disziplin, Augsburger Allgemeine

- Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, fordert intensivere Corona-Impfkampagne, Rheinische Post

- Gerald Gass, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft: Begriff der "vierten Welle" problematisch, Bild

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): Bis 2030 deutlich mehr Elektroautos als bisher angenommen, Augsburger Allgemeine

- Landesgruppenchef Alexander Dobrindt: CSU setzt trotz Laschet-Ansage weiter auf Entlastungen nach der Wahl, Münchner Merkur

bis 5.00 Uhr:

- Homeoffice und Cybergefahren begünstigen Geschäft von Büro-Messenger Slack, Kundenzahl in Deutschland verdoppelt, Gespräch mit Europachef Johann Butting, BöZ

- Britischer Ex-Premier David Cameron soll von zusammengebrochener Bank Greensill Capital Gehalt von mehr als einer Million Dollar pro Jahr erhalten haben, FT

- Walt Disney will Abonnementpreise für Sportsender ESPN+ erhöhen, Variety

- Britische Regierung will Daten von sozialen Plattformen anfordern, um Diskriminierung englischer Fussballer nach dem verlorenen EM-Finale zu verfolgen, Times

- FDP-Chef Christian Lindner schliesst weiteren Lockdown aus, mit FDP in der Regierung "mehr Rücksicht auf Freiheitsrechte", Bild

- Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG warnt vor dem Begriff "Vierte Welle", Gespräch mit Gerald Gass, Bild

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach lehnt eine vom Ethikrat Wolfram Henn ins Spiel gebrachte Impfpflicht für Lehrer und Erzieher ab, Rheinische Post

- Umfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW): Fachkräftemangel bleibt eines der grössten Probleme deutscher Unternehmen, Rheinische Post

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt zur Impfquote: "Ich vermisse den TV-Spot zum Impfen vor der Tagesschau", Rheinische Post

bis 21.00 Uhr:

- TikTok-Betreiber Bytedance legt Bemühungen um US-Börsengang nach chinesischen Warnungen zum Datenschutz auf Eis, WSJ

- US-Chipkonzern Broadcom in Gesprächen zum Kauf des Softwareanbieters SAS für Unternehmenswert zwischen 15 und 20 Milliarden US-Dollar, WSJ

- US-Gesundheitsbehörde FDA will bei Impfstoff von Johnson & Johnson vor erhöhtem Risiko der seltenen Nervenkrankheit Guillain-Barré-Syndrom warnen, Washington Post

- Bund plant Corona-Strategie für Herbst und Winter: Dritte Impfung nur für Kranke und Alte, Business Insider

- Corona-Massnahmen: Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) fordert von Bundesländern neue Stufenpläne unter Berücksichtigung der Hospitalisierungsrate, Unterstützung aus Union und FDP, Welt

- Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, lehnt die von einem Ethikrat-Mitglied ins Spiel gebrachte Impfpflicht für Lehrer und Erzieher ab, Interview, Welt

- SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner will schnelle "Abkehr vom Inzidenzwert" im Infektionsschutzgesetz verankern, Welt

- NRW-FDP-Minister lehnen Impfpflicht für Lehrer und Erzieher ab, WAZ

- "Wir brauchen Quoten für grünen Stahl", Anschubförderung für neue Anlagen reicht nicht, Interview mit Hans Jürgen Kerkhoff, Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Stahl, FAZ

- Wirtschaft drängt Union zu Steuersenkung, Gespräch mit Hauptgeschäftsführungsmitglied des Maschinenbauverbands VDMA Ralph Wiechers und Ulrich Hemel vom Bund Katholischer Unternehmer, FAZ

- Geschäftsführerin des KI Bundesverbandes (Künstliche Intelligenz), Vanessa Cann: "Ohne Daten wird aus einem KI-Projekt nichts. Die Firmen haben ihre Daten oft noch im Aktenordner, müssen sie strukturieren und digitalisieren", Interview, HB

