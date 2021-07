Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS HÖHER ERWARTET - Für den Dax zeichnet sich auch am Dienstag ein ruhiger Start ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15 670 Punkte. Impulse von der Wall Street fehlen, nachdem dort feiertagsbedingt am Montag nicht gehandelt worden war. Der Dax setzte auch zum Wochenstart den trendlosen Schlingerkurs um seine seitwärts verlaufende 21-Tage-Linie fort. Das Barometer für den kurzfristigen Trend steht aktuell bei 15 620 Punkten. Das Rekordhoch von Mitte Juni bei 15 802 Punkten bleibt jedoch in Sichtweite.

USA: - KEIN HANDEL - Die US-Börsen hatten am Montag geschlossen. Grund ist der Unabhängigkeitstag am Tag davor.

ASIEN: - GEWINNE in TOKIO, VERLUSTE IN CHINA - Ohne Vorgaben aus den USA, wo wegen eines Feiertags am Montag nicht gehandelt wurde, haben die Börsen Asiens am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Auf dem chinesischen Aktienmarkt lastet weiter die Unsicherheit hinsichtlich staatlicher Eingriffe bei Tech-Konzernen, da Chinas Digital-Aufsicht aktuell geht gegen Fahrdienst-Vermittler Didi vorgeht. Zudem gerieten weitere jüngst in den USA an der Börse gelistete Online-Plattformen ins Visier der chinesischen Behörden. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, fiel zuletzt um 0,7 Prozent und der Hang Seng in Hongkong sank um 0,4 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann hingegen zuletzt 0,3 Prozent. Auch für den Kospi in Südkorea ging es hoch.

DAX 15661,97 0,08% XDAX 15667,81 0,00% EuroSTOXX 50 4087,37 0,07% Stoxx50 3540,25 0,14% DJIA 34786,35 0,44% S&P 500 4352,34 0,75% NASDAQ 100 14727,63 1,15%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,62 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1877 0,12% USD/Yen 110,82 -0,14% Euro/Yen 131,62 -0,02%

ROHÖL:

Brent 77,52 +0,36 USD WTI 76,73 +1,57 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Oliver Funken, Chef des Hausärzteverbandes Nordrhein: Hausärzte im Rheinland wollen kein Astrazeneca mehr, Rheinische Post

- Reinhold Förster, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie: Keine Herdenimmunität ohne Impfung von Kindern, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert Stiko bei Impfempfehlung für Kinder zum Umdenken auf, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- KKR weitet seine Aktivitäten aus, um mehr Übernahmen im Vereinigten Königreich zu tätigen, Interview mit Mattia Caprioli, Co-Leiter des europäischen Private-Equity-Geschäfts von KKR, FT

bis 02.00 Uhr:

- INSA-Meinungstrend: Mögliche Bündnisse: Schwarz-Grün, Deutschland- oder Ampel-Koalition, Bild

- Der Deutsche Lehrerverband sorgt sich wegen unzureichender Vorbereitungen um einen verbockten Schulstart nach den Sommerferien, Interview mit Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger, Rheinische Post

- Auf die Kultusministerkonferenz (KMK) wächst der Druck, angesichts eines neuerlichen Schulstarts unter Corona-Bedingungen nicht erst im Oktober zur nächsten Sitzung zusammenzutreten, Interview mit NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP), Rheinische Post

- Der Spitzenkandidat der Linken, Dietmar Bartsch, wirft dem Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) vor, sich nicht ausreichend vom CDU-Bundestagskandidaten und Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maassen zu distanzieren, Interview, Rheinische Post

- NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) begrüsst den Vorstoss von KBV-Chef Andreas Gassen, Geimpfte auf Dauer mit einem Ende der Maskenpflicht zu belohnen, Interview, Rheinische Post

bis 22.15 Uhr:

- Chinesische Regulatoren haben Didi Verschiebung des IPO nahegelegt, WSJ

- Für den Fintechgründer Iven Kurz ist Robo-Advisory bislang ein zu statisches Produkt: "Zwölfmonatsvergleiche sind Quatsch", Interview, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Die EU will das Dieselprivileg abschaffen, Tagesspiegel

- Porsche fährt Doppelstrategie mit Elektrifizierung und E-Fuels, Interview mit Porsche-Vorstandschef Oliver Blume, HB

- Warenhauskette Hema droht das Aus in Deutschland, FAZ

- Der Verdi-Chef Frank Werneke über die Folgen steigender Wohnkosten, die Wahlprogramme der Parteien und nicht vorhandene Spielräume für eine Senkung der Unternehmensteuern: "Miete ist der Brotpreis des 21. Jahrhunderts", Interview, HB

- Die Forderung des Chefs der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen nach Aufhebung sämtlicher Corona-Beschränkungen stösst unter Staatsrechtlern, Politikern und Epidemiologen überwiegend auf Zustimmung, es kommen aber auch Kritik und Einschränkungen, Welt

- "Die Konsumlust der Menschen ist da und wir sollten uns darauf konzentrieren, den stationären Einzelhandel langfristig attraktiv zu machen", Interview mit dem Regierungsbeauftragten für den Mittelstand, Thomas Bareiss (CDU), HB

- Die Zukunftskommission Landwirtschaft hat geliefert; jetzt ist die Politik dran, Gastbeitrag des Nabu-Präsidenten, Jörg-Andreas Krüger, FAZ

- Die Vorstandsvorsitzende des Softwareanbieters Suse, Melissa Di Donato: Neben Schwarmintelligenz fördert vor allem der offene Zugang zu Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten den technologischen Fortschritt, Gastbeitrag, HB

----------

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

----------

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury, Q2-Umsatz 09:00 FRA: Alstom, Capital Markets Day 09:00 DEU: Bosch, Media Days 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/21 09:00 ESP: Industrieproduktion 05/21 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/21 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/21 15:45 USA: PMI Dienste 06/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 06/21 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Bertelsmann Stiftung stellt Kommunalen Finanzreport 2021 vor 15:00 DEU: Keynote Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier anlässlich des Niederländisch-Deutschen Wasserstoffsymposiums 2021

