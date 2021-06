Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach dem imposanten Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag weiter leicht zulegen. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,2 Prozent höher auf 15 630 Punkte. Am Montag war der Dax zunächst bis auf 15 309 Punkte gesunken. Er befand sich damit kurzzeitig unter der 50-Tage-Linie. Bereits zum wiederholten Male schaffte er jedoch die prompte Rückkehr und behauptete damit den mittelfristig positiven Trend. Bis zum Handelsschluss kletterte der Dax sogar wieder knapp über 15 600 Punkte.

USA: - DEUTLICHE GEWINNE - Am US-Aktienmarkt haben die Anleger ihre Zinssorgen erst einmal beiseite geschoben. Die wichtigsten Indizes verzeichneten am Montag zum Teil deutliche Gewinne. Die Anleger konzentrierten sich Börsianern zufolge zu Wochenbeginn auf die Stärken der US-Wirtschaft, zumal die inländischen Corona-Beschränkungen zunehmend gelockert würden. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial erholte sich ein gutes Stück von seiner verlustreichen Vorwoche und schloss 1,76 Prozent höher bei 33 876,97 Punkten.

ASIEN: - ERHOLT - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag etwas von ihren jüngsten Kursverlusten erholt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach dem sehr schwachen Wochenstart zuletzt um gut drei Prozent zu. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann 0,5 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong auf der Stelle trat. Die Sorge vor höheren Zinsen in den USA trat insgesamt etwas in den Hintergrund.

DAX 15603,24 1,00% XDAX 15641,40 1,31% EuroSTOXX 50 4112,33 0,71% Stoxx50 3546,36 0,60% DJIA 33876,97 1,76% S&P 500 4224,79 1,40% NASDAQ 100 14137,23 0,62%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,07 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1905 -0,11% USD/Yen 110,4455 0,18% Euro/Yen 131,4845 0,05%

ROHÖL:

Brent 75,09 0,19 USD WTI 73,63 -0,03 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Vodafone will neue Discounter-Marke SIMon anbieten, Welt

- Ex-EY-Partner und Deutsche-Bank-Manager Andreas Lötscher will verhindern, dass ein Bundestagsausschuss seinen Namen in einem Bericht zum Wirecard-Skandal nennt, FT

- Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) warnt vor "Corona-Jahrgang in der Ausbildung", Zeitungen der Funke Mediengruppe

- SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sieht im Programm der CSU und CDU, dass beide Parteien ausgezehrt und verbraucht sind, Augsburger Allgemeine

- Tilman Kuban, Chef der Jungen Union, zu CSU-Forderung nach Mütterrente: Sehe wenig Möglichkeiten, Neue Osnabrücker Zeitung

- Anton Hofreiter, Vorsitzender der Grünen im Bundestag: Das Unions-Programm sei "zukunftsvergessen, unsozial und unsolide", Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Kinderschutzbund-Präsident Heinz Hilgers mahnt angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus auch hierzulande zu mehr Vorbeugung und besserem Schutz an den Schulen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), fordert, die Schulen müssen endlich krisenfest gemacht werden, Redaktionsnetzwerk Deutschland

bis 23.45 Uhr:

- Daimler: Sabine Kohleisen soll neue Personalvorständin werden, Business Insider

- Credit Suisse und UBS kein Paar: Gespräch mit Finanzanalyst Stuart Graham von Autonomous Research über die Logik von grossen Bankenfusionen, BöZ

- Milliarden-Übernahme von CNH Industrial in den USA, BöZ

- Mittelstandsinvestor Hannover Finanz erwartet nach Erwerb von Dental Direkt zwei bis drei weitere Deals, Gespräch mit Vorstandssprecher Goetz Hertz-Eichenrode, BöZ

- Ende des Ölzeitalters erwartet: Eugen Weinberg, Leiter des Rohstoff-Research der Commerzbank, zweifelt an allgemeinem Rohstoff-Superzyklus und sieht Megatrend bei Metallen, Interview, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- BMW will Produktionskosten drastisch senken, HB

- Infineon will von klimafreundlicheren Bauten profitieren, HB

- Varta gewinnt Porsche als Batteriekunden, HB

- "Er wollte den Vertrag so schnell wie möglich": Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg sieht sich nach Arbeit des Maut-Untersuchungsausschusses im Recht, Interview, HB

- Geschäftsführung stellt sich neu auf: Bosch-Chef Volkmar Denner geht zum Jahresende, Automobilwoche/HB

- Wirecard richtete trotz interner Warnungen Konten für ukrainischen Oligarchen ein, HB

- Indischer Bezahldienst Paytm plant grössten Börsengang Südasiens, FAZ

- Unternehmensberatung Accenture übernimmt Ingenieursberatung Umlaut und tätigt einen der grössten Zukäufe der Konzerngeschichte, Gespräch mit Accenture-Deutschland-Chef Frank Riemensperger und Umlaut-Gründer Thomas Prefi über den Nutzen der Übernahme, FAZ

- Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), mahnt Wachsamkeit an: Politik darf trotz Bundestagswahl im Kampf gegen Corona nicht nachlassen, Gespräch, Münchner Merkur

- EU-Handelspolitiker Bernd Lange (SPD) fordert Vorbereitung von Strafzöllen gegen Grossbritannien, HB

- Grosse Koalition verständigt sich auf neue Verbraucherrechte beim Kauf digitaler Produkte, HB

- Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer wirft Union eine Verweigerung des Klimaschutzes vor: "Parteiprogramm ist eine 139-seitenlange Weigerung, uns vor der Klimakrise zu schützen", Rheinische Post

- Politiker fordern Stopp der Iran-Verhandlungen über Atomprogramm, Bild

- INSA-Meinungstrend zur Bundestagswahl: Schwarz-Grün oder Ampel, Bild

- Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann: Unions-Wahlprogramm ist Angebot an "die breite Mitte unserer Gesellschaft", Rheinische Post

- CDU-Vizechefin Julia Klöckner will mit Regierungserfahrung der Union punkten/Union wolle an Schuldenbremse festhalten, Rheinische Post

- SPD und Grüne kritisieren Spahns Ankündigung zu Wechselunterricht nach den Sommerferien, Welt

