Morning Briefing International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Der Dax dürfte am Mittwoch wenig bewegt starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15 650 Punkte. Tags zuvor war der Dax fast wieder an seinen Rekord vom Montag bei 15 732 Punkten heran gelaufen, dann jedoch unter 15 700 Punkte zurück gerutscht. Das Motto der Stunde laute Abwarten, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Wenn morgen praktisch gleichzeitig die EZB ihre Inflationserwartung anpasst und in den USA die Inflationsrate für den Mai veröffentlicht wird, könnten die Ausschläge deutlich zunehmen." Bis dahin hielten sich die Anleger zurück, Gewinnmitnahmen wären noch am wahrscheinlichsten.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die US-Börsen haben sich am Dienstag kaum vom Fleck bewegt. Experten zufolge werden die Märkte derzeit weiterhin gestützt durch die Erholung der weltgrössten Volkswirtschaft sowie die geldpolitische Zurückhaltung der US-Notenbank. Das Umfeld bleibe daher vorerst risikofreundlich. Zugleich aber seien Inflationssorgen, hohe Bewertungen und Ungleichheiten in der weltweiten Einführung von Impfstoffen vorhandene Gefahren, die jederzeit wieder in den Vordergrund rücken könnten, hiess es warnend. Der Dow Jones Industrial gab um 0,09 Prozent auf 34 599,82 Punkte nach. Sein vor rund einem Monat erreichtes Rekordhoch bei knapp 35 092 Punkten befindet sich nach wie vor in Reichweite. Der S&P 500 legte um 0,02 Prozent auf 4227,26 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,06 Prozent auf 13 810,86 Zähler.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - An den wichtigsten asiatischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch überwiegend nach unten gegangen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor kurz vor Handelsende rund 0,3 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong fiel zuletzt um 0,2 Prozent. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 grössten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte hingegen um 0,2 Prozent zu.

DAX 15'640,60 -0,23% XDAX 15'668,32 -0,18% EuroSTOXX 50 4'096,01 -0,04% Stoxx50 3'495,49 0,10% DJIA 34'599,82 -0,09% S&P 500 4'227,26 0,02% NASDAQ 100 13'810,86 0,06%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 172,15 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2179 0,05% USD/Yen 109,48 -0,03% Euro/Yen 133,34 0,03%

ROHÖL:

Brent 72,62 +0,40 USD WTI 70,47 +0,42 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- In der Diskussion um eine Rentenreform fordert die bayerische Sozialministerin Carolina Trautner eine Ausweitung der Mütterrente anstelle eines höheren Rentenalters, Augsburger Allgemeine

- Die Grünen sehen in dem von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgelegten Entwurf einer Nationalen Wasserstrategie keinen Fortschritt beim Wassermanagement, Rheinische Post

- Der Virologe Christian Drosten warnt vor Rückschlägen für die Corona-Impfkampagne über den Sommer in Deutschland, NDR-Info

- Union will Entschuldigung von SPD in Maskenstreit, FAZ, Bild

bis 23.45 Uhr:

- SGL kommt mit Umbau voran, Gespräch mit Firmenchef Torsten Derr, BöZ

- "Ein bundesweites Schulverbot hätte es nie geben dürfen", Gastbeitrag von Hessens Ex-Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU), Bild

- Ökonom Bernd Raffelhüschen prognostiziert Rentenbeitrags-Anstieg auf 28 Prozent, Bild

- "Die drohenden Streiks nach den hart erarbeiteten Reise-Lockerungen wären ein herber Schlag für alle Bahnreisenden, die sich auf Ihren Urlaub freuen", Gespräch mit Oliver Luksic, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Bild

- Verfassungsexperte Ulrich Battis fordert Ende der Corona-Massnahmen für Geimpfte und Getestete, Bild

- Ifo-Institut warnt: Mehrwertsteuersatz muss auf 30 Prozent steigen, um Rentenkasse zu stabilisieren, Bild

- Gerhard Hofmann scheidet 2022 aus BVR-Vorstand aus, Gespräch mit Präsidentin Marija Kolak, BöZ

- Das Bundesjustizministerium hat die Unternehmen in Deutschland zu mehr Verantwortung im Umgang mit der Digitalisierung aufgefordert, HB

bis 21.00 Uhr:

- Volkswagen will autonomes Fahren als Zusatzdienst für rund sieben Euro pro Stunde anbieten, Gespräch mit Thomas Ulbrich, Entwicklungsvorstand der Marke Volkswagen, Welt

- Studie: Deutsche Verbraucher greifen vor allem für Mobiltelefone von Apple und Samsung tief in die Tasche, FAZ

- Scalable knackt die Milliarden-Bewertung, Gespräch mit Mitgründer Eric Podzuweit, FAZ

- Grüne kritisieren Ergebnis des Wasserdialogs als "nutzlos", Rheinische Post

- Der Bundestag soll nach dem Willen der FDP das brachliegende Vermögenssteuergesetz abschaffen, damit es eine künftige Bundesregierung nicht wiederbeleben kann, Rheinische Post

- Jeder Impfwillige wird nach den Worten von KBV-Chef Andreas Gassen in Kürze eine Corona-Impfung bekommen können, Rheinische Post

- Nach der Vorstellung der Nationalen Wasserstrategie hat der Vizevorsitzende der Unionsfraktion, Stephan Stracke (CSU), den Kommunen den Rücken gestärkt, Rheinische Post

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aufgefordert, so schnell wie möglich für mehr Corona-Impfstoff zu sorgen, Rheinische Post

- In der jüngsten Maskenaffäre um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) genügt Sozialverbänden die Erklärung des Ministers nicht, T-Online

- Bei der Vorsorge vor drohendem Wassermangel und dem Schutz des Trinkwassers sieht der Deutsche Städte- und Gemeindebund auch die Verbraucher in der Pflicht, Rheinische Post

- Digitaler Impfnachweis steht kurz vor dem Start, HB

- Bundesregierung verlängert Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld bis Ende September, Rheinische Post

- Wirtschaftsfreundlichkeit und Modernisierungswille sollten nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) im Mittelpunkt des Regierungsprogramms der Union für die kommende Legislaturperiode stehen, Welt

- Städte- und Gemeindebund drängt auf schnellere Impfstoff-Lieferung, Rheinische Post

- Viel Eigenkapital und Liquidität: Deutsche Unternehmensbilanzen sind robust, HB

- "Die Zukunft wird eine hybride Arbeitswelt sein", Gespräch mit Microsoft-Deutschlandchefin Marianne Janik und der BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter, HB

- "Schnell in die reale Anwendung", Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) über die Ziele des Ideenwettbewerbs "Reallabore der Energiewende", HB

- Die Illusion grüner Geldpolitik, Gastbeitrag von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer, HB

- Cannabis gegen Opioid-Versagen, Gespräch mit Pharmaunternehmer Clemens Fischer, FAZ

- Neue Zeiten an den Finanzmärkten: Die Inflation kehrt zurück, Gastbeitrag von Fiduka-Geschäftsführer Marco Herrmann, FAZ

- Göring-Eckardt: Niemand soll sich mit Mallorca-Flug schlecht fühlen, FAZ

- Klöckner fordert Länder zu Massnahmen gegen Bodenspekulation auf, Redaktionsnetzwerk Deutschland

----------

/mis/jb