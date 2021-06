Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach dem schwächeren Wochenstart zeichnen sich am Dienstag im Dax wieder leichte Gewinne ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 15 457 Punkte. Mit einem Vortageshoch von 15 499 Punkten hatte sich einmal mehr die Bedeutung der Marke von 15 500 Punkten gezeigt. Bereits zum wiederholten Mal fehlten in diesem Bereich die Anschlusskäufe. Vom Rekordhoch von 15 568 Punkten wurde der Dax in der Vorwoche schnell wieder zurückgeholt. Für den Mai bleibt jedoch ein Gewinn von fast zwei Prozent. Es war der vierte Gewinnmonat in Folge.

USA: - KEIN HANDEL - An den New Yorker Aktienbörsen hat am Montag wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE RICHTUNG - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio büsste der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 0,1 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen büsste 0,12 Prozent ein. In Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index hingegen um 0,4 Prozent nach oben.

DAX 15421,13 -0,64% XDAX 15442,08 -0,39% EuroSTOXX 50 4039,46 -0,76% Stoxx50 3439,11 -0,69% DJIA - kein Handel - S&P 500 - kein Handel - NASDAQ 100 - kein Handel -

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 169,90 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,22235 -0,02% USD/Yen 109,5125 -0,05% Euro/Yen 133,8639 -0,08

ROHÖL:

Brent 70,20 +0,88 USD WTI 67,62 +1,30 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Ungereimtheiten um das Vermögen von Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, HB

- Lufthansa findet Mindestpreis für Flüge "legitim", Funke Mediengruppe

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert ungenaue Impfzahlen auf lokaler Ebene, ARD-Politmagazin "Report Mainz"

- Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), knüpft Homeoffice-Pflicht an Impf-Fortschritt, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel für Verlängerung der Bundes-Notbremse, Neue Osnabrücker Zeitung

- André Schwämmlein, Mitgründer von Flixmobility, attackiert die Deutsche Bahn und rechnet zunächst mit gebremster Nachfrage, Gespräch, FAZ

- Medikamentenhändler Phoenix will weitere Apotheken kaufen, FAZ

- Daimler: Rund 3500 Mitarbeiter haben Abfindungsprogramm des Konzerns angenommen, Business Insider

bis 22.15 Uhr:

- "Tui kann Schulden bewältigen", Gespräch mit Strategievorstand Peter Krüger, BöZ

- Digitaler Euro kommt wohl Token-basiert, Gespräch mit Roland-Berger-Partner Sebastian Maus, BöZ

- Chinapolitik braucht Vertrauen, Gastbeitrag von Ökonomen Rolf Cremer und Horst Löchel, BöZ

- Shell-Urteil markiert Wendepunkt, Gastbeitrag von Jurist Christoph Seibt, BöZ

- Luft in Dosen: Über Kryptowährungen, Gastbeitrag von Pascal Spano,

Leiter Research Metzler Capital Markets, BöZ

- Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat sich dafür ausgesprochen, in den neuen EU-Regeln zur Kontrolle grosser Internet-Konzerne wie Google und Facebook auch die Möglichkeit der Zerschlagung zu verankern, HB

- Ärzte gegen Impfkampagne ohne Stiko-Empfehlung, Welt

bis 21.00 Uhr:

- "Wir schliessen zunächst nichts aus", Gespräch mit VW-Technikvorstand Thomas Schmall, HB

- SAP will Milliardenzukauf zum Zukunftskern machen, Gespräch mit Signavio-Gründer Gero Decker und SAP-Manager Rouven Morato, HB

- Martin Winterkorn soll rund zehn Millionen Euro Schadensersatz an VW zahlen, Business Insider

- Anlagen- und Maschinenbauer Frimo erhält in Coronakrise Staatshilfe, HB

- Nur jede 100. junge Fachkraft erhält Stipendium für Weiterqualifizierung, HB

- Bundesregierung will Satelliten-Internet von Elon Musk fördern, HB

- "Technisch wäre Berlin-München in 2 Stunden kein Problem", Gespräch mit Siemens-Mobility-Chef Michael Peter, Business Insider

- Jede zweite Schule ohne WLAN für Schüler, HB

- Städte- und Gemeindebund: Abrechnungskontrolle bei Coronatests ist keine Aufgabe der Kommunen, Rheinische Post

- NRW will noch im Juni Öffnungsschritte an Universitäten, Rheinische Post

- Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach führt die stark sinkenden Corona-Infektionszahlen auf den flächendeckenden Einsatz von Antigen-Schnelltests zurück, Rheinische Post

- Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat massive Bildungsverluste von Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland durch die Corona-Pandemie beklagt, Rheinische Post

- Kassenärzte weisen Mitschuld an Testskandal von sich, FAZ

- Amtsärzte lehnen Verantwortung für Testzentren ab, Rheinische Post

- Vertreter von SPD und CDU/CSU im Bundestag haben sich gegen eine Verlängerung der "Bundesnotbremse" ausgesprochen, Welt

- Studie: Wirtschaftsaktivität verursacht Kosten von über 13 Prozent des BIP, HB

- Das zuletzt vor allem von den USA vorangetriebene

Projekt einer globalen Mindeststeuer ist gut gemeint, wird aber kaum zu mehr Gerechtigkeit führen, Gastbeitrag von Ökonomin Nadine Riedel, HB

- Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die jüngsten Äusserungen des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), scharf kritisiert und warnt vor einer Bevormundung der Ostdeutschen, Bild

- Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sieht die FDP wachsende Chancen für eine Regierungsbeteiligung, Bild

/jha/