Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Nach der schwachen Vorwoche dürfte sich der Dax am Montag zunächst etwas erholen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,2 Prozent höher auf 15 170 Punkte. Nach seinem Rekord bei 15 501 Punkten hatte der Dax zuletzt etwas korrigiert. Im laufenden Jahr liegt er aber immer noch gut 10 Prozent vorn. Die Anleger machen sich zum Start in den Mai etwas Sorgen um die Saisonalität. Denn der Wonnemonat sei ebenso wie der Juni "gewöhnlich keine Kalendermonate, in denen die Aktienmärkte davonrennen", erklärten die Experten von Berenberg. Der Feiertag in London spricht ohnehin für einen ruhigen Wochenstart.

USA: - VERLUSTE - Nach den jüngsten Rekordhochs haben die Anleger an den US-Aktienmärkten am Freitag etwas Druck aus dem Kessel genommen. Negative Impulse gaben Verluste einiger schwergewichteter Technologiewerte sowie neue US-Konjunkturdaten, die einen gewissen Inflationsdruck signalisierten. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Verlust von 0,54 Prozent auf 33 874,85 Punkten. Auf Wochensicht resultierte daraus ein Minus von rund 0,5 Prozent. Für den Monat April steht hingegen ein Plus von rund 2,7 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 fiel am Freitag um 0,72 Prozent auf 4181,17 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,78 Prozent auf 13 860,76 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE IN HONGKONG, JAPAN UND FESTLANDCHINA GESCHLOSSEN - In Hongkong fiel der Hang Seng am Montag zuletzt um eineinhalb Prozent. In Südkorea ging es ebenfalls nach unten, während sich die Kurse in Australien stabil hielten. In Japan und in Festlandchina wurde zum Wochenstart nicht gehandelt.

DAX 15135,91 -0,12% XDAX 15155,81 -0,21% EuroSTOXX 50 3974,74 -0,55% Stoxx50 3382,70 -0,13% DJIA 33874,85 -0,54% S&P 500 4181,17 -0,72% NASDAQ 100 13860,76 -0,78%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 170,04 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,20198 -0,00% USD/Yen 109,587 +0,23% Euro/Yen 131,72 +0,22%

ROHÖL:

Brent 66,52 -0,24 USD WTI 63,35 -0,23 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- Niederländischer Telekommunikationskonzern KPN lehnt Übernahmeofferte von KKR und EQT-Stonepeak ab, FT

- Weil Halbleiter fehlen: Ford muss Produktion im Kölner Werk für drei Monate stoppen, Bild

- "Wir können nicht mehr alle 19 Euro-Länder über einen Kamm scheren": EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn über ein Ende der Maastricht-Regeln in ihrer bisherigen Form und individuelle Ziele zum Schuldenabbau, Interview, Welt

- SPD-Bundesvize Serpil Midyatli plädiert für Corona-Infos in fremdsprachigen Medien, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

- JAB Holding der Familie Reimann regelt Nachfolge, HB

- CSU tritt für eine spürbare Anhebung des CO2-Preises ein, Bild

- "Es wird eine Abwehrhaltung geben": Professor Reinhard Berner, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Dresden, über Nutzen und Risiko bei Kinder-Impfungen gegen Covid-19, Interview, Welt

- FDP-Chef Christian Lindner: "Es verbietet sich jede Form der Freiheitseinschränkung für zweimal Geimpfte", Gespräch, Bild

- "Europa hat den Moment verpasst": Weissrusslands Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja kritisiert die mangelnde Solidarität des Westens und spricht über das Erwachen ihres Landes, Interview, Welt

- Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) fordert Bund und Länder zu einer Kehrtwende in der Corona-Schulpolitik auf und verlangt Schulöffnungen statt -schliessungen, Bild

- Raumfahrtboom in Deutschland, HB

- Thomas Bareiss (CDU), Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, warnt die Regierung vor einer Verlängerung des Bundes-Lockdowns über den 30. Juni hinaus, Bild

- Tengelmann baut die Führungsspitze bei Kik um, HB

- "Ich hoffe auf ein Rennen um Sicherheit", Gespräch mit Waymo-Produktchef Dan Chu, HB

- Kommunen fordern bundeseinheitlichen Öffnungs-Fahrplan, Rheinische Post

- Sachsens Kultusminister Christian Piwarz spricht sich dafür aus, Familien einen Vorrang bei der Corona-Schutzimpfung zu gewähren, Leipziger Volkszeitung

- Intensivmediziner führen sinkende Infektionszahlen auf Bundes-Notbremse zurück, Rheinische Post

- Mehr Schub für neue Technologien, Gastbeitrag von Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung Dorothee Bär (CSU), HB

- Die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken dringt auf schnelle Umsetzung des "Aufholpakets" für Kinder und Jugendliche, Rheinische Post

- Marburger Bund fordert schnellere Impfung in sozialen Brennpunkten und bessere Impf-Informationen für Nichtmuttersprachler, Rheinische Post

- Kassenärzte warnen vor Stopp der Erstimpfungen mit Biontech wegen Impfstoffknappheit, Rheinische Post - Die jüngsten Ideen zur Aktienrechtsreform nach dem Wirecard-Desaster sind zu riskant, Gastbeitrag von Rolf Nonnenmacher (Vorsitzender der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex), FAZ

- In der Digitalisierung müssen wir Chancen und Risiken besser abwägen, Gastbeitrag von Brainlab-Chef Stefan Vilsmeier, FAZ

- Digitalisierung muss Chefsache sein, Gastbeitrag von GFT-Cefin Marika Lulay, FAZ

- Polstermöbelhersteller W. Schilling macht gute Geschäfte, Gespräch mit Firmenchef Erik Stammberger, FAZ

/mis