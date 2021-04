Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX TRITT WEITER AUF DER STELLE - Der Dax dürfte es am Mittwoch weiter ruhig angehen lassen. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung wenige Punkte höher auf 15 270 Punkte. In der Vorwoche hatte er mit 15 501 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht. Auch in den USA traten der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 auf der Stelle vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Mittwoch. Bei Experten gilt es als ausgemacht, dass die Notenbank die Zügel locker lässt und keine Zinsänderung vornimmt.

USA: - BEHAUPTET - Mit behaupteter Tendenz sind die Standardwerte an der Wall Street am Dienstag aus dem Handel gegangen. Die Technologiewerte an der Nasdaq legten überwiegend den Rückwärtsgang ein. Die Anleger hätten sich vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed am Mittwoch nicht allzuweit aus dem Fenster lehnen wollen, hiess es. Der Dow Jones Industrial schloss 0,01 Prozent höher bei 33 984,93 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 , der am Montag ein weiteres Rekordhoch erklommen hatte, ging es hingegen um 0,02 Prozent auf 4186,72 Zähler abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,47 Prozent auf 13 960,28 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI LEICHT IM PLUS; CSI 300 UNVERÄNDERT - In Asien geht es am Mittwoch an den meisten Börsen nach oben. So stieg in Japan der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,30 Prozent. Der Hongkonger Hang-Seng-Index lag mit 0,20 Prozent im Plus. In Shanghai trat der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen auf der Stelle.

DAX 15249,27 -0,31% XDAX 15267,14 -0,1% EuroSTOXX 50 4011,91 -0,22% Stoxx50 3390,23 -0,24% DJIA 33984,93 0,01% S&P 500 4186,72 -0,02% NASDAQ 100 13960,28 -0,47%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,53 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2076 -0,13% USD/Yen 108,85 0,13% Euro/Yen 131,47 0,02%

ROHÖL:

Brent 66,39 -0,03 USD WTI 62,91 -0,03 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr

- Ulrich Weigeldt, Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, fordert deutlich mehr Corona-Impfstoffe für Arztpraxen, Passauer Neue Presse

- SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich: Geimpften zügig Freiheit zurückgeben, Neue Osnabrücker Zeitung

- Vor Regierungskonsultationen mit China: Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, warnt vor Naivität, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Borussia Dortmund an Gregor Kobel vom VfB Stuttgart interessiert, Sport Bild

- Forsa-Aktuell: Grüne bleiben stärkste politische Kraft vor CDU/CSU - Derzeit vier Koalitionen regierungsfähig, RTL, NTV

- 100 Tage nach Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden ist die Eiszeit im deutsch-amerikanischen Verhältnis überwunden, Interview mit Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer (CDU), Saarbrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- Chef von Galeria Karstadt Kaufhof hält weiteren Staatskredit für möglich und erwartet nach Lockdown bislang grösste Rabattaktionen, Gespräch mit Miguel Müllenbach, Bild

- Fürstlich Castell?sche Bank wagt Neustart, Gespräch mit designiertem Vorstandsmitglied Christian Hille, BöZ

- FDP fordert sofortige Rückgabe der Grundrechte für Geimpfte, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Tesla verteidigt umstrittene Rohrbauarbeiten, HB

- Syngenta könnte noch in diesem Jahr an diesem Börse gehen, HB

- BC Partners will den Wirkstoffhersteller Aenova verkaufen. Der Wert wird auf mehr als 1,5 Milliarden Euro taxiert, FAZ

- Das niederländische Technik-Jungunternehmen Messagebird expandiert mit Zukäufen, FAZ

- Ohne Flug kaum Kunden, Gespräch mit Gebrüder-Heinemann-Geschäftsführer Raoul Spanger, FAZ

- EU-Industriekommissar Thierry Breton stellt "höheren, zweistelligen Milliardenbetrag" für Chipoffensive in Aussicht, Interview, FAZ

- Der Präsident des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat die inkonsequente Pandemiebekämpfung in Deutschland und der Europäischen Union (EU) kritisiert, HB

- Tesla: Hunderte polnische Bauarbeiter in Brandenburger Hostel eingepfercht, Verdienst unter Mindestlohn, Business Insider

- Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat davor gewarnt, sich zu sehr auf die Herdenimmunität zu verlassen, Welt

- Beim Petersberger Klimadialog Anfang Mai muss die Kanzlerin den nächsten Schritt in Richtung mehr Hilfen für Entwicklungsländer gehen, Gastbeitrag von Ex-UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, HB