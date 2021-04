Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT AUF HOHEM NIVEAU - Der Dax dürfte am Dienstag auf weiterhin hohem Niveau nur wenig verändert in den Handel gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Start mit plus 0,09 Prozent auf 15 382 Punkten. Am Vortag war der Dax im frühen Handel erstmals über die Marke von 15 500 Punkten gestiegen, am Ende des Tages hatte er aber etwas im Minus geschlossen. Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK sagte am Morgen, es wäre nicht überraschend, wenn Anleger nach den Kursaufschlägen in der Vorwoche sowie vor weiteren Unternehmenszahlen und der Sitzung der Europäischen Zentralbank in dieser Woche nun zunächst ein wenig Gewinne einstreichen würden.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Nach der jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Montag in einem insgesamt eher ruhigen Handel leicht geschwächelt. Der Dow Jones Industrial gab um 0,36 Prozent auf 34 077,63 Punkte nach. In den vergangenen vier Wochen war der US-Leitindex von Rekord zu Rekord gelaufen, hatte am Freitag bei 34 256 Punkten einen Höchststand erreicht und einen Wochengewinn von fünf Prozent eingestrichen. er technologielastige Nasdaq 100 büsste 0,96 Prozent auf 13 907,67 Zähler ein. Er hatte nach einer Korrekturphase seit Mitte Februar erst in der vergangenen Woche nachgezogen und wieder ein Rekordniveau erreicht.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während sich die Börsen Chinas weitgehend von der etwas schwächeren Wall Street abkoppeln konnten, lasteten in Japan die andauernden Corona-Probleme sowie eine teilweise Schwäche von Techwerten auf den Kursen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um gut zwei Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, legte zuletzt hingegen um 0,4 Prozent zu, während der Hongkonger Hang Seng auf der Stelle trat.

DAX 15368,39 -0,59 XDAX 15386,77 -0,71 EuroSTOXX 50 4019,91 -0,32 Stoxx50 3412,00 -0,15 DJIA 34077,63 -0,36 S&P 500 4163,26 -0,53 NASDAQ 100 13907,67 -0,96

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,22 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2062 0,20 USD/Yen 108,17 -0,01 Euro/Yen 130,47 0,20

ROHÖL:

Brent 67,75 +0,70 USD WTI 64,00 +0,62 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- EU-Wettbewerbshüter kündigen Bussgelder im Kartellverfahren gegen deutsche Hersteller an, Business Insider

- Rewe-Chef Lionel Souque kritisiert Staatshilfen für Tui: Reiseanbieter aus Hannover "für Deutschland nicht systemrelevant", Interview, Kölner Stadt-Anzeiger

- Heinz-Peter Meidinger, Präsdient des Deutschen Lehrerverbands, für Distanzunterricht ab Inzidenz von 100, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, begrüsst Änderungen an Corona-Notbremse, Rheinische Post

- Umfrage: Fast 90 Prozent der Deutschen für bundesweit einheitlichere Bildungsstandards, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der Deutsche Gewerkschaftsbund begrüsst Verschärfung der Testpflicht, Neue Osnabrücker Zeitung

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert wieder stärkere Kooperation mit Russland anstelle Sanktionen, Gastbeitrag, Welt

- Civey-Umfrage: Die Mehrheit der Deutschen will den Mietendeckel, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Roche-Präsident plädiert für Impfpflicht, FAZ

- Kommunalversorger beschweren sich bei EU-Kommission über Milliarden-Entschädigung für RWE im Zuge des Kohlekompromisses, HB

- Umfrage: Marketplace-Händler unzufrieden mit Amazon, HB

- "Wir wollen fokussiert angreifen", Gespräch mit Talanx-Deutschlandchef Christopher Lohmann, BöZ

- Swiss Life-Chef will im Kommissionsgeschäft weiter wachsen, Gespräch mit Patrick Frost, The Market

- Biden-Regierung erwägt Regeln für Absenkung des Nikotingehalts in Zigaretten, WSJ

- Real I.S. will verstärkt in Wohnungen investieren, Gespräch mit Vorstandschef Jochen Schenk und Vize Bernd Lönner, BöZ

- Europa braucht eine neue Investmentkultur, Gastbeitrag von Bundesbank-Vorstandsmitglied Sabine Mauderer, HB

- Studie: Emissionsgeschäft mit nachhaltigen Finanzierungen hat sich im ersten Quartal 2021 nochmals beschleunigt, BöZ

- SPD verspricht Schutz vor Abo-Fallen noch in dieser Legislaturperiode, HB

bis 21.00 Uhr:

- Super-League-Vereine wollen Bayern und BVB, Spiegel

- "Wir haben unnötige Opfer gehabt", Gespräch mit Roche-Verwaltungsratspräsident Christoph Franz, FAZ

- SPD-Chef Norbert Walter-Borjans wirft Markus Söder (CSU) Egoismus und Scheinheiligkeit vor, T-Online

- Bayerischer Finanzminister Albert Füracker (CSU): Erfolgsaussichten bei Wahl für K-Frage entscheidend, Rheinische Post

- Corona-Krise: Bundesbürger gaben laut IW-Studie im Corona-Jahr 2020 durchschnittlich 1250 Euro weniger aus, Rheinische Post

- Elektromobilität: Über 260 Millionen Euro an Fördermitteln des Bundes für Ladesäulen nicht abgeflossen, Rheinische Post

- Ökonom Lars Feld kritisiert Debatte über Staatsausgaben in der Coronakrise, HB

- Infektionsschutzgesetz: Grüne kritisieren Änderungen an Bundes-Notbremse als nicht weitgehend genug, Rheinische Post

- Infektionsschutzgesetz: Kommunen begrüssen leichte Entschärfung bei Bundes-Notbremse, Rheinische Post

- Deutschland könnte jede Woche Zehntausende Personen zusätzlich gegen Covid-19 schützen, wenn die Impfzentren und Arztpraxen aus den Impfstofffläschchen des Herstellers Biontech sieben statt sechs Dosen gewönnen - was in vielen Fällen technisch möglich ist, Gespräch mit Walter Plassmann, Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, FAZ

- KBV: Hausärzte erhalten nächste Woche mehr Impfdosen und kein Astrazeneca mehr, Rheinische Post

- Intensivmediziner: Durch politisches Missmanagement werden Ärzte im Ernstfall in Triage-Entscheidungen hinein getrieben, Rheinische Post

- Sachsens Kultusminister Christian Piewarz (CDU) hat sich ablehnend zum Kompromiss von Union und SPD im Bundestag geäussert, den Grenzwert für Schulschliessungen im Infektionsschutzgesetz von einer Inzidenz von 200 auf 165 abzusenken, Welt

- Infektionsschutzgesetz: Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert noch Änderungen am Kriterienkatalog, Rheinische Post

- Insa-Meinungstrend: Grüne und FDP legen zu, Bild

