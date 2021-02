Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach bisher schwachem Wochenverlauf dürfte der Dax am Freitag zunächst minimal zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 23 Punkte höher auf 13 910 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der Dax bei 14 169 Punkten einen Rekord erreicht. In der laufenden Woche ging es bislang gut ein Prozent abwärts. "Die steigenden Zinsen bleiben das Thema der Stunde an den Börsen", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nachdem es von den Anlegern lange ignoriert worden sei, zögen dadurch jetzt doch "düstere Wolken am zuvor so blauen Börsenhimmel" auf. "Die Stimmung am Aktienmarkt ist bisher noch nicht gekippt, aber Sorgen und Nervosität nehmen spürbar zu." Im Zuge des Optionsverfalls an den Terminbörsen sieht Altmann im Dax die runden Marken von 13 900 und 14 000 Punkten im Fokus. Bewegung erwartet er aber vor allem am Rentenmarkt.

USA: - VERLUSTE - An der Wall Street blieb die Stimmung unter den Anlegern am Donnerstag von Nervosität geprägt. Im Mittelpunkt standen enttäuschende Walmart-Zahlen, Kursverluste bei Tech-Werten und die anhaltende Diskussion um eine Rückkehr der Inflation. Die zuletzt rekordhohen New Yorker Indizes konnten ihr Minus aber allesamt deutlich reduzieren. Der Dow Jones Industrial ging 0,38 Prozent tiefer bei 31 493,34 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 fiel am Ende noch um 0,44 Prozent auf 3913,97 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 hatte zeitweise sogar 1,6 Prozent verloren, am Ende betrug sein Abschlag dann noch 0,45 Prozent auf 13 637,51 Zähler.

ASIEN: - VERLUSTE - Die asiatischen Aktienmärkten sind am Freitag nach schwächeren Vorgaben der Wall Street weiter unter Druck geraten. So büsste büsste der japanische Leitindex Nikkei 225 0,7 Prozent auf 30 017,92 Punkte ein. Der CSI-300-Index mit den 300 grössten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büsste rund ein halbes Prozent ein. In Hongkong gab der dortige Leitindex Hang Seng zuletzt etwa 0,7 Prozent nach.

DAX 13924,32 0,11% XDAX 13954,62 -0,71% EuroSTOXX 50 3703,57 0,1% Stoxx50 3225,29 -0,08% DJIA 31613,02 0,29% S&P 500 3931,33 -0,03% NASDAQ 100 13699,71 -0,54%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,58 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2049 0,06% USD/Yen 105,79 -0,07% Euro/Yen 127,47 -0,01%

ROHÖL:

Brent 63,16 -0,77 USD WTI 59,64 -0,88 USD

PRESSESCHAU

- Daimler spielt Szenarien für Ende des Verbrenners schon ab Anfang 2030 durch, HB

- IBM prüft Optionen für die KI-Gesundheitssparte IBM Watson Health, WSJ

- Bahn-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta hält die Corona-Auswirkungen auf den Schienen-Güterverkehr für rasch überwindbar, "The Pioneer"

- Otto hat Personalsuche in der Pandemie komplett auf digitale Kanäle umgestellt, Gespräch mit Katy Roewer, Bereichsleiterin Personal, Welt

- Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger von Uni Hamburg: "Corona-Virus stammt aus Labor in Wuhan", Bild

- "Die Rentner sind ohne Frage die finanziellen Gewinner der Krise. Bezahlen müssen dies die Beschäftigten und die künftigen Generationen", Rentengarantie kostet Beitragszahler laut Ökonom Bernd Raffelhüschen sechs Milliarden Euro jährlich, Bild

- Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages bescheinigt Kooperation des Gesundheitsportals des Bundesministeriums mit Google Verstoss gegen die Pressefreiheit, Bild

- Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert, touristische Reisen nach Afrika auch in der Corona-Pandemie zu ermöglichen, Funke

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) ruft die Landesregierungen auf zu untersuchen, ob ihre Corona-Massnahmen noch verhältnismässig sind, "Augsburger Allgemeine"

- Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, fordert hat eine bevorzugte Impfung von Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erzieher, "Rheinische Post"

- Heinz-Peter Meidinger, Präsident Deutscher Lehrerverband, warnt angesichts der grassierenden Virus-Varianten vor vorschnellen Schulöffnungen, Funke

- "Man sollte jetzt testweise Restaurants öffnen", Virologe Hendrik Streeck, Focus

- Haspa stemmt sich gegen Ertragserosion, Gespräch mit Vorstandssprecher Harald Vogelsang, BöZ

- Fonds lockt mit Immobilienaktien, Gespräch mit Aventos-Mitgründer Stephan Bone-Winkel, BöZ

- "Fast über Nacht ging alles online", Gespräch mit EIB-Funding-Chefin Eila Kreivi über Krisenauswirkungen und das Interesse an Nachhaltigkeitsanleihen, BöZ

- Krankenkassen schreiben das höchste Defizit seit 2003, FAZ

- Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, sieht Chancen für Osterurlaub an der Ostsee, Welt

- Liberty-Chef zu Thyssenkrupp: "Wir sind weiter verhandlungsbereit", Gespräch mit Sanjeev Gupta, HB

- Gutachten hält Kooperation von Medizinportal und Google für unzulässig, Bild

- Der Hamburger Datenschützer Johannes Caspar hat sich besorgt über das Vorgehen Facebooks im Streit um das geplante Mediengesetz in Australien gezeigt, HB

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat in der Debatte um den Astrazeneca-Impfstoff alle impfberechtigten Bürger aufgerufen, sich nicht verunsichern zu lassen und die Möglichkeit zur Impfung mit dem britisch-schwedischen Vakzin zu nutzen/hat angesichts der Aussicht auf kostenlose Schnelltests ab Anfang März vor einer neuen Sorglosigkeit in der Corona-Pandemie gewarnt, Rheinische Post

- Die Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Andrea Lindholz (CSU), hat mit Blick auf den andauernden Lockdown mehr Steuerungsmöglichkeiten des Parlaments und ein einheitlicheres Vorgehen der Landesregierungen bei den Corona-Beschränkungen gefordert, Rheinische Post

- Bundesfinanzminister stellt Wirtschaft weitere Finanzhilfen in Aussicht, Gespräch mit Olaf Scholz (SPD), Focus

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert von der Bundesregierung und seinen Kollegen eine schnelle Verständigung auf einen Mittelfrist-Plan zur Bewältigung der Corona-Krise, der auch Massnahmen zur Lockerung des Lockdowns umfassen müsse, Welt

- Corona-Krise: Städtetag fordert bevorzugte Impfung von Lehrern und Erziehern, Rheinische Post

- Entwicklungsminister fordert Lizenzproduktion von Impfstoffen in Entwicklungsländern/setzt sich für touristische Reisen nach Afrika ein , Gespräch mit Gerd Müller (CSU), Funke

- Pflege-Tarifvertrag könnte 5 Milliarden Euro im Jahr kosten, FAZ

- Landkreistag zu Schnelltest-Strategie: "Grosse Chance, dritte Welle zu verhindern", Welt

- Bundeshaushalt 2022: Spahn fordert 20 Milliarden Euro zusätzlich von Scholz, HB - 360 000 Anträge auf Erstattung von Verdienstausfällen aufgrund von Quarantäne, Welt

- Lehrerverband warnt wegen Corona-Mutationen vor vorschnellen Schulöffnungen, Funke

- Hohe Erwartungen an Grundsatzrede Bidens bei Münchner Sicherheitskonferenz, Rheinische Post - Verkehrsinvestitionen: Grüne werfen CSU-Bundesverkehrsministern "Selbstbedienungsmentalität" vor, Funke

- Deutsche Stiftung Patientenschutz mahnt: "Schnelltests sind kein Ersatz für einen sicheren Infektionsgrundschutz", Watson

- Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat vor hohen Erwartungen in das neue, umfassende Angebot für Corona-Schnelltests gewarnt, Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten

- Union Investment setzt auf Stimulierung der Wirtschaft durch Notenbanken und Regierungen und rät Anlegern, rechtzeitig zu investieren, Gespräch mit Chef Hans-Joachim Reinke, HB

- "Ohne Aufschwung kein Schuldenabbau"; Gespräch mit Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe, FAZ

- Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD): Impfstoff nicht verfallen lassen, Tagesspiegel

